Наварра, Фернан - Я нашел Ноев ковчег

Мне было пять лет, когда я впервые услышал историю о Ное и Великом потопе. Случилось так, что я упал в воду и чуть было не утонул. В то время как меня постепенно возвращали к жизни, моя мама сравнила мое спасение со спасением Ноя во время потопа. Сюда и уходят корни моих будущих приключений.

Когда я стал подрастать, мне стало доставлять удовольствие постоянно что-то искать и находить. Мне даже приписывали какой-то дар, особый инстинкт. Нередко у меня просили совета, как найти то, что потерялось, и часто мне так везло, что я находил потерянное.

Взрослея и набираясь сил, я стал увлекаться физическими упражнениями, спортом: ходьбой, плаваньем, все время стремился куда-то забраться, на что-то повыше влезть.

Сам того не подозревая, не думая об этом, я накапливал предпосылки, которые должны были однажды помочь мне в достижении поставленной цели.

Какая-то ясность появилась в 1937 году. В то время я находился на военной службе на Ближнем Востоке. Все свое свободное время я употреблял на то, чтобы вместе с моим приятелем-армянином карабкаться по холмам, которых великое множество вокруг Дамаска.

Однажды мы увлеклись и забрались несколько дальше обычного, поднявшись на гору Хермон-это в Галилее, на границе Сирии, Ливана и Палестины. Не дойдя 400 метров до вершины, приятель остановился в изнеможении. Я же, пусть и в одиночку, решил карабкаться дальше вверх по горе, а она, между прочим, взметнулась на 3000 метров с лишним над уровнем моря. На вершине я провел около получаса. Надо мною было голубое небо и раскаленное солнце, подо мною - море из тумана и облаков.

Когда я спускался вниз, то встретил своего спутника там, где мы и расстались. Он, между прочим, счел меня уже погибшим, поэтому так обрадовался, увидев меня, что в порыве чувств раскрыл свою тайну - рассказал о Ковчеге, который, как он сказал, покоится на горе Арарат.

Мой друг родился в 1907 году на острове на озере Ван, где мирно жил со своими родителями и сестрой до 1920 года. Затем пришли турки. Спрятавшись в шкафу, они с сестрой видели, как солдаты изрубили шашками его мать и повесили отца. В темноте детям удалось бежать на лодке. Днем они прятались, по ночам - шли. Так они постепенно добрались до Сирии и там нашли приют в одном монастыре.

Конечно, этот рассказ, полный драматизма, боли и переживаний, не мог не вызвать моего сочувствия. Однако более сильное впечатление оказало на меня его последующее воспоминание, которое он мне поведал тогда же.

Наварра, Фернан - Я нашел Ноев ковчег

М.: Сибирская Благозвонница, 2011. - 252, [4] с.

ISBN 978-5-91362-471-0

Наварра, Фернан - Я нашел Ноев ковчег – Содержание

От редакции

Предисловие

Пролог

Глава 1. Первопроходцы на горе Арарат

Глава 2. Первая экспедиция 1952 года.

Глава 3. Вторая экспедиция в 1953 году

Глава 4. Решающая экспедиция в 1955 году

Глава 5. Экспедиция 1969 года. Отчет в форме дневника

Глава 6. Исследовательская экспедиция 1970 года

Приложение I. Как выглядел Ковчег?

Приложение II. Гора Арарат - «мать мира»

Приложение III. Документация о результатах анализа проб дерева