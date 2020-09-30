Навигатор по Шабату и праздникам - Благословения и песни
Да будет Тебе угодно, Б-г, Всемогущий мой и Всемогущий моих отцов, проявить милость ко мне (и к моему мужу, сыновьям, дочерям, моим отцу и матери) и ко всем моим близким. И даруй нам и всему Израилю хорошую и долгую жизнь.
И вспомни нас к добру и благословению, и обратись к нам, посылая спасение и милосердие, и благослови нас благосло-вениями великими, и пусть в наших домах не будет никакого недостатка. И помести Своё присутствие среди нас, и удостой меня вырастить сыновей и внуков мудрыми и проницательными, любящими Б-га, трепещущими перед Ним, Всесильным, честными, наполненными святостью, преданными Б-гу, чтобы они привнесли в этот мир свет Торы, добрых дел и служения Ему всеми силами своими. Прошу Тебя, услышь мою мольбу в этот час, в заслугу Сары, Ривки, Рахели и Леи, праматерей наших, и даруй свет нашей свече, чтобы не погасла она никогда. Яви нам Свой лик и мы будем спасены. Амэн.
Навигатор по Шабату и праздникам еврейского календаря. Благословения и песни
Сост. и перев. Элиэзер Стефанский
2019. - 116 с.
Навигатор по Шабату и праздникам еврейского календаря. Благословения и песни - Содержание
Зажигание свечей на Шабат
Зажигание свечей на Йом-тов
Зажигание свечей на Йом Кипур
Благословение детей
Шалом алейхем
Рибон коль а-оламим
Эшетхаиль
Вечерний кидуш в Шабат
Вечерний кидуш в Йом-тов на Шалош регалим
Вечерний кидуш в Рош а-Шана
Песни (пиюты) 1-й трапезы Шабата
Коль мэкадэш шевии
Мэнуха вэсшиха
Ма йедидут
К-a рибон олам
Цама нафши
Цур мишело ахальну
Йом зэ леИсраэль
Каэхсоф
Кидуш днем в Шабат и праздники
Песни (пиюты) 2-й трапезы Шабата
Барух Эль эльон
Йом зэ мэхубад
Дэрор икра
Ни эшмэра Шабат
Йом Шабатон
Песни (пиюты) 3-й трапезы Шабата
Бнэй Эйхала
Мизмор леДавид
Йедид нэфеш
Авдала на исходе Шабата и праздников
Песни (пиюты) на исходе Шабата.
А-мавдиль бэйн кодэш лехоль
Элияу А-нави
Ханука
Зажигание ханукальных свечей
Шоз цур
Благословения перед едой.
Благословения после еды
Биркат а-мазон
Зимун на свадебной трапезе или Шева брахот
Семь свадебных благословений (Шева брахот)
Зимун на трапезе по случаю обрезания
Благословение «Мээйн шалош»
Благословение «Борз нэфашот»
Песни и пиюты на различные события.
Карта песен.
Навигатор песен на праздничные дни
Приложение
Навигатор по Шабату и праздникам еврейского календаря. Благословения и песни - Приложение
Здесь приведена самая общая и краткая информация, которая относится к приведенным в этой книге заповедям и обычаям. По любым вопросам, связанным с упомянутыми законами, следует обращаться к компетентному раввину.
1. Зажигание свечей в Шабат и Йом-тов
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1.1. Зажигание свечей в Шабат - одна из 7 заповедей, установленных мудрецами. Они вложили в нее 3 основные идеи:
- а) проявление уважения к заповеди Шабата;
- б) наслаждение Шабатом, прежде всего - трапезой, т.к. чем больше света, тем сытнее и вкуснее пища;
- в) укрепление мира в доме.
- 1.2. Шабатние свечи зажигаются строго до наступления Шабата, т.е. не позднее времени захода солнца (см. на сайте myzmanim. сот время зажигания свечей и захода солнца в вашем городе, либо уточните это в синагоге). Самое раннее время для зажига-ния свечей - плаг минха (т.е. за час с четвертью временных до захода солнца), самое позднее - за несколько минут перед заходом солнца. По обычаю, принято зажигать шабатние свечи за 18-20 минут до захода солнца. Но существуют и другие обычаи.
- 1.3. Обязанность зажигания шабатних свечей лежит как на женщинах, так и на мужчинах. Но принято, чтобы женщина зажигала за себя и своего мужа, а также за детей.
- 1.4. Девушки/женщины поступают так: вначале зажигают свечи, затем закрывают глаза руками и произносят благословение «Барух Ата Адо-ной Эло-эйну Мэлэх а-олам, ашер кидешану бэмицвотав вэцивану леадлик нэр шель Шабат». После чего открывают глаза и наслаждаются светом свечей. Юноши и мужчины, зажигающие свечи самостоятельно, поступают наоборот: вначале произносят благословение и лишь затем зажигают свечи.
- 1.5. Йом-тов - праздничный день по постановлению Торы. Это: 1-й и 7-й дни Песаха (вне Земли Израиля также 2-й и 8-й), Шавуот (вне Земли Израиля также следующий за ним день), 1-й день Суккота (вне Земли Израиля - и 2-й день), Шмини Ацерет (вне Земли Израиля также и 2-й день, который называется Симхат Тора). Сюда же относятся оба дня праздника Рош а-Шана (как в Земле Израиля, так и вне ее).
- 1.6. Свечи Йом-това (вне Земли Израиля - только первого дня из двух) зажигают незадолго перед заходом солнца. Есть также обычай зажигать и после захода, перед праздничной трапезой, но в таком случае - только от уже зажженного перед заходом солнца огня, например, перенеся огонь от него при помощи спички. При этом, после зажигания свечей спичку не гасят, а кладут ее, чтобы огонь погас сам, т.к. гасить огонь в Йом-тов запрещено.
- 1.7. В Йом-тов как женщины, так и мужчины вначале произносят благословение «...леадлик нэр шель Йом-тов», и затем зажигают свечи. Если Йом-тов выпадает на Шабат, в благословении го-ворят «... лэадлйк нэр шель Шабат вэшёль Йом-тов».
- 1.8. Свечи Йом Кипура зажигают так же, как и свечи Шабата (см. пп. 1.2 - 1.4), только произносится 2 благословения: 1. На заповедь зажигания свечей Йом Кипура, и 2. Шеэхеяну (См. гл. 12). Если Йом Кипур совпадает с Шабатом, в первом благословении добавляется упоминание о Шабате.
2. Обычаи перед первой шабатней трапезой
- 2.1. Перед началом трапезы отец семейства благословляет своих детей. Он кладет свою руку на голову ребенка и благословляет: сыновей - « Пусть сделает тебя Всемогущий подобным Эфраиму и Менаше», дочерей - «Пусть сделает тебя Всемогущий подобной Саре, Ривке, Рахели и Лее». Затем (и для сыновей, и для дочерей) отец произносит слова благословения коэнов: «Да благословит тебя Б-г и сохранит... и т.д.».
- 2.2. Принято приглашать ангелов-посланников Всевышнего, сопровождающих евреев из синагоги домой в вечер Шабата, чтобы они благословили дом и трапезу, приготовленные к Шабату хозяевами. У некоторых принято читать все 4 куплета, но есть такие, кто не читают последний или 2 последних куплета. Обычно это приглашение читается нараспев.
- 2.3. Глава семейства вместе с другими присутствующими читает нараспев отрывок из последней главы книги «Мишлей» - Эшет Хаиль («Кто найдет добродетельную жену?...»). Простой смысл этого обычая - произнести хвалу хозяйке дома, приготовившей изысканную и красивую трапезу. Но под «доблестной женой» также аллегорически подразумеваются Шехина (Б-же-ственное присутствие в Творении), Тора и сам Шабат.
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