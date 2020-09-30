Навигатор по Шабату и праздникам - Благословения и песни

Да будет Тебе угодно, Б-г, Всемогущий мой и Всемогущий моих отцов, проявить милость ко мне (и к моему мужу, сыновьям, дочерям, моим отцу и матери) и ко всем моим близким. И даруй нам и всему Израилю хорошую и долгую жизнь.

И вспомни нас к добру и благословению, и обратись к нам, посылая спасение и милосердие, и благослови нас благосло-вениями великими, и пусть в наших домах не будет никакого недостатка. И помести Своё присутствие среди нас, и удостой меня вырастить сыновей и внуков мудрыми и проницательными, любящими Б-га, трепещущими перед Ним, Всесильным, честными, наполненными святостью, преданными Б-гу, чтобы они привнесли в этот мир свет Торы, добрых дел и служения Ему всеми силами своими. Прошу Тебя, услышь мою мольбу в этот час, в заслугу Сары, Ривки, Рахели и Леи, праматерей наших, и даруй свет нашей свече, чтобы не погасла она никогда. Яви нам Свой лик и мы будем спасены. Амэн.

Навигатор по Шабату и праздникам еврейского календаря. Благословения и песни

Сост. и перев. Элиэзер Стефанский

2019. - 116 с.

Навигатор по Шабату и праздникам еврейского календаря. Благословения и песни - Содержание

Зажигание свечей на Шабат

Зажигание свечей на Йом-тов

Зажигание свечей на Йом Кипур

Благословение детей

Шалом алейхем

Рибон коль а-оламим

Эшетхаиль

Вечерний кидуш в Шабат

Вечерний кидуш в Йом-тов на Шалош регалим

Вечерний кидуш в Рош а-Шана

Песни (пиюты) 1-й трапезы Шабата

Коль мэкадэш шевии

Мэнуха вэсшиха

Ма йедидут

К-a рибон олам

Цама нафши

Цур мишело ахальну

Йом зэ леИсраэль

Каэхсоф

Кидуш днем в Шабат и праздники

Песни (пиюты) 2-й трапезы Шабата

Барух Эль эльон

Йом зэ мэхубад

Дэрор икра

Ни эшмэра Шабат

Йом Шабатон

Песни (пиюты) 3-й трапезы Шабата

Бнэй Эйхала

Мизмор леДавид

Йедид нэфеш

Авдала на исходе Шабата и праздников

Песни (пиюты) на исходе Шабата.

А-мавдиль бэйн кодэш лехоль

Элияу А-нави

Ханука

Зажигание ханукальных свечей

Шоз цур

Благословения перед едой.

Благословения после еды

Биркат а-мазон

Зимун на свадебной трапезе или Шева брахот

Семь свадебных благословений (Шева брахот)

Зимун на трапезе по случаю обрезания

Благословение «Мээйн шалош»

Благословение «Борз нэфашот»

Песни и пиюты на различные события.

Карта песен.

Навигатор песен на праздничные дни

Приложение

Навигатор по Шабату и праздникам еврейского календаря. Благословения и песни - Приложение

Здесь приведена самая общая и краткая информация, которая относится к приведенным в этой книге заповедям и обычаям. По любым вопросам, связанным с упомянутыми законами, следует обращаться к компетентному раввину.

1. Зажигание свечей в Шабат и Йом-тов

1.1. Зажигание свечей в Шабат - одна из 7 заповедей, установленных мудрецами. Они вложили в нее 3 основные идеи: а) проявление уважения к заповеди Шабата; б) наслаждение Шабатом, прежде всего - трапезой, т.к. чем больше света, тем сытнее и вкуснее пища; в) укрепление мира в доме.

1.2. Шабатние свечи зажигаются строго до наступления Шабата, т.е. не позднее времени захода солнца (см. на сайте myzmanim. сот время зажигания свечей и захода солнца в вашем городе, либо уточните это в синагоге). Самое раннее время для зажига-ния свечей - плаг минха (т.е. за час с четвертью временных до захода солнца), самое позднее - за несколько минут перед заходом солнца. По обычаю, принято зажигать шабатние свечи за 18-20 минут до захода солнца. Но существуют и другие обычаи.

1.3. Обязанность зажигания шабатних свечей лежит как на женщинах, так и на мужчинах. Но принято, чтобы женщина зажигала за себя и своего мужа, а также за детей.

1.4. Девушки/женщины поступают так: вначале зажигают свечи, затем закрывают глаза руками и произносят благословение «Барух Ата Адо-ной Эло-эйну Мэлэх а-олам, ашер кидешану бэмицвотав вэцивану леадлик нэр шель Шабат». После чего открывают глаза и наслаждаются светом свечей. Юноши и мужчины, зажигающие свечи самостоятельно, поступают наоборот: вначале произносят благословение и лишь затем зажигают свечи.

1.5. Йом-тов - праздничный день по постановлению Торы. Это: 1-й и 7-й дни Песаха (вне Земли Израиля также 2-й и 8-й), Шавуот (вне Земли Израиля также следующий за ним день), 1-й день Суккота (вне Земли Израиля - и 2-й день), Шмини Ацерет (вне Земли Израиля также и 2-й день, который называется Симхат Тора). Сюда же относятся оба дня праздника Рош а-Шана (как в Земле Израиля, так и вне ее).

1.6. Свечи Йом-това (вне Земли Израиля - только первого дня из двух) зажигают незадолго перед заходом солнца. Есть также обычай зажигать и после захода, перед праздничной трапезой, но в таком случае - только от уже зажженного перед заходом солнца огня, например, перенеся огонь от него при помощи спички. При этом, после зажигания свечей спичку не гасят, а кладут ее, чтобы огонь погас сам, т.к. гасить огонь в Йом-тов запрещено.

1.7. В Йом-тов как женщины, так и мужчины вначале произносят благословение «...леадлик нэр шель Йом-тов», и затем зажигают свечи. Если Йом-тов выпадает на Шабат, в благословении го-ворят «... лэадлйк нэр шель Шабат вэшёль Йом-тов».

1.8. Свечи Йом Кипура зажигают так же, как и свечи Шабата (см. пп. 1.2 - 1.4), только произносится 2 благословения: 1. На заповедь зажигания свечей Йом Кипура, и 2. Шеэхеяну (См. гл. 12). Если Йом Кипур совпадает с Шабатом, в первом благословении добавляется упоминание о Шабате.

2. Обычаи перед первой шабатней трапезой