Джордж Найт - Философия и образование

Невозможно достигнуть места назначения, если не знаешь, куда направляешься. Это соображение, кажущееся очевидным, послужило основной предпосылкой, приведшей к появлению этой работы. Этот тезис приводит к вопросу о целях; постановка вопроса о целях приводит к размышлению о ценностях; рассмотрение ценностей подводит к разбору таких основополагающих понятий, как природа истины и реальности. Иными словами, вопросы о целях направляют наш разум к основополагающим философским категориям.

Вторая предпосылка заключается в том, что между философскими взглядами человека и его педагогической практикой существует определенная связь. Узнать. Этим подразумевается, что практика в области образования строится на тех или иных философских воззрениях. Философские взгляды являются, таким образом, главным определяющим фактором при формировании основных воззрений образования, а именно: они влияют на методологию обучения, на приоритеты в программах, на роль преподавателя и школы в социальном устройстве общества и на природу учащегося.

Третьей предпосылкой явилась величайшая потребность христианских школ стать христианскими в самом полном значении этого слова. В эру безудержного роста стоимости обучения сохранение системы христианского образования как альтернативы государственному может быть с уверенностью предсказано только в том случае, если занимающиеся христианским образованием смогут предложить подлинно христианскую альтернативу. Эта потребность может быть реализована только в том случае, если трудящиеся в этой области будут ясно осознавать свои основополагающие воззрения и то, как эти воззрения могут и должны влиять на планирование и практику образования.

Исследование идей классических и современных философов и теоретиков в области образования поможет педагогам-христианам достигать стоящих перед ними целей. Однако, помимо этого, позитивную философию образования, основанную на ясном христианском взгляде на мир, им следует стремиться развить в самих себе.