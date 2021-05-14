Джордж Найт - Философия и образование

Найт - Философия и образование
Невозможно достигнуть места назначения, если не знаешь, куда направляешься. Это соображение, кажущееся очевидным, послужило основной предпосылкой, приведшей к появлению этой работы. Этот тезис приводит к вопросу о целях; постановка вопроса о целях приводит к размышлению о ценностях; рассмотрение ценностей подводит к разбору таких основополагающих понятий, как природа истины и реальности. Иными словами, вопросы о целях направляют наш разум к основополагающим философским категориям.
Вторая предпосылка заключается в том, что между философскими взглядами человека и его педагогической практикой существует определенная связь. Узнать. Этим подразумевается, что практика в области образования строится на тех или иных философских воззрениях. Философские взгляды являются, таким образом, главным определяющим фактором при формировании основных воззрений образования, а именно: они влияют на методологию обучения, на приоритеты в программах, на роль преподавателя и школы в социальном устройстве общества и на природу учащегося.
Третьей предпосылкой явилась величайшая потребность христианских школ стать христианскими в самом полном значении этого слова. В эру безудержного роста стоимости обучения сохранение системы христианского образования как альтернативы государственному может быть с уверенностью предсказано только в том случае, если занимающиеся христианским образованием смогут предложить подлинно христианскую альтернативу. Эта потребность может быть реализована только в том случае, если трудящиеся в этой области будут ясно осознавать свои основополагающие воззрения и то, как эти воззрения могут и должны влиять на планирование и практику образования.
Исследование идей классических и современных философов и теоретиков в области образования поможет педагогам-христианам достигать стоящих перед ними целей. Однако, помимо этого, позитивную философию образования, основанную на ясном христианском взгляде на мир, им следует стремиться развить в самих себе.
Джордж Найт - Философия и образование
Анима, 2001. – 244 c.
ISBN 5 - 8015 0052 - 7
ISBN 0 - 943872-79 -0
Джордж Найт - Философия и образование - Содержание
Предисловие
Предисловие к русскому изданию
Часть первая. Основополагающие концепции
- Глава I. Природа философии и образовании
- Глава II. Философские вопросы в образовании
Часть вторая. Философия и образование
- Глава III. Традиционная (Класическая) философия и образования
- Глава IV. Современая философия и образование
- Глава V. Импульс постмодернизма
- Глава VI. Современные теории образования
- Глава VII. Аналитическая философия образования
Часть третяя. Философия и христианское образование
- Глава VIII. Необходимость формирования личной филосифии образования
- Глава IX. Христианский подход к философии
- Глава X. Христианский подход к образованию
Послесловие
Библиография
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