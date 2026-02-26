Назаров - Что хотел сказать автор?

«А какая у вас тема?»

Этот вопрос мне задают всякий раз, когда узнают, о том, что я написал докторскую диссертацию. И я уже научился отвечать так, чтобы не шокировать собеседника. Дело в том, что простых и понятных тем для диссертаций уже давно не осталось, и соискателям ученой степени всегда приходится сужать область своего поиска и изучать детали, которые редко бывают понятны непосвященному человеку. Поэтому отвечая на этот вопрос я всегда начинаю издалека. Сначала я обозначаю область моих исследований: я занимался изучением повествований. У этой науки есть более специфические термины, которые, по-хорошему, современному человеку нужно бы знать (даже если их не проходят в школе). Так вот наука, изучающая повествования называется нарратологией (от англ, narrative — повествование). У повествований есть много разных характеристик. Например, можно проследить сюжет, охарактеризовать персонажей, изучить декорации рассказа, описать в чем состоит главное событие рассказа, провести анализ диалогов и вообще исследовать много чего интересного: изучение повествований — дело весьма увлекательное.

В диссертации я разбираю характеристику, без которой не обходится ни одно повествование и которая, при тщательном рассмотрении, оказывается чуть ли ни ключом к пониманию того, как автор построил свое повествование. Раньше эту характеристику называли «точкой зрения» или «перспективой», но позднее прижилось другое название — фокализация, которое и стало главным словом в названии моего PhD. Итак, я посвятил семь лет своей жизни изучению фокализации в повествованиях. Но конечно же ни за семь, ни за семьдесят семь лет я не смог бы изучить фокализацию во всех возможных повествованиях. Поэтому тема моего исследования была сужена до повествований Ветхого Завета, и даже более того, я пытался увидеть, как применяется этот литературный прием в прекрасной библейской книге Руфь. Таким образом, окончательно название моей диссертации звучало так: «Фокализация в ветхозаветных повествованиях с примерами из книги Руфь».

В этой книге я хочу познакомить вас с самим понятием «фокализация» (когда я начинал писать диссертацию, оказалось, что у этого термина нет четкого определения), а также показать, как это важное нарратологическое понятие можно и нужно использовать для изучения библейских повествований.

Назаров К.В. - Что хотел сказать автор? - Фокализация в книге Руфь

М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2024.— 256 с.

ISBN 978-5-905340-48-2

Назаров К.В. - Что хотел сказать автор? – Содержание

Введение

Что такое фокализация?

Развитие понятия фокализации

Фокализация в ветхозаветной нарратологии

Методология изучения фокализации

Нарратологический разбор книги Руфь

Пролог (1:1-5)

Вдова (1:6-22)

Благодетель (2:1-19)

Невеста (3:1-18)

Избавитель (4:1-22)

Эпилог (4:17-22)

Заключение: нарративная стратегия Книги Руфь