Назаров - Эволюция не по Дарвину
«Эволюция не по Дарвину» Вадима Назарова — учебное пособие и одновременно развернутая критика классического дарвинизма и синтетической теории эволюции. Автор реконструирует историю эволюционных представлений от Бюффона, Кювье и Ламарка до генетики, молекулярной биологии и экологии конца XX века, стремясь показать, что естественный отбор и постепенное накопление малых случайных изменений не могут рассматриваться как универсальное объяснение эволюции. Особое внимание уделено проблеме макроэволюции, видообразованию, длительному стазису видов, скачкообразным перестройкам, симбиогенезу, горизонтальному переносу генов, нейтральной эволюции, эпигенетике, мобильным генетическим элементам и биотическим кризисам.
Назаров не ограничивается критикой селекционизма, а пытается реконструировать альтернативную системную модель эволюционного процесса. История недарвиновских концепций — неоламаркизма, финализма, сальтационизма, номогенеза, теорий сопряженной эволюции и прерывистого равновесия — рассматривается им как интеллектуальная предыстория современного системного подхода. В заключительных главах эволюция описывается уже не как движение «снизу вверх», начинающееся с случайных мутаций в отдельных популяциях, а как многоуровневый процесс, в котором изменения экосистем и биосферы в периоды кризисов запускают перестройки на организменном и генетическом уровнях. Книга представляет значительный интерес как история альтернативной эволюционной мысли и как пример последовательной критики редукционистского варианта неодарвинизма, однако ряд наиболее радикальных выводов автора — о практически полной утрате естественным отбором формообразующей роли, направленности эволюции и недостаточности материалистического объяснения жизни — имеет дискуссионный характер и выходит за пределы того, что непосредственно следует из рассмотренного эмпирического материала.
Назаров Вадим – Эволюция не по Дарвину – Смена эволюционной модели
Назаров Вадим Иванович. Эволюция не по Дарвину: смена эволюционной модели: учебное пособие. — М.: КомКнига, 2005. — 520 с.
ISBN 5-484-00067-Х
Вадим Назаров – Эволюция не по Дарвину – Содержание
Предисловие
Эволюционная идея до Дарвина (вместо введения)
Часть I. Дарвинизм и синтетическая теория эволюции
Глава 1. Эволюционная теория Ч. Дарвина
Зарождение теории
Главные социально-экономические предпосылки дарвинизма
Основные положения теории
Дарвинизм глазами философов и методологов
Первые возражения дарвинизму
Глава 2. Синтетическая теория эволюции
Краткая история становления
Основные постулаты теории
Синтетическая теория глазами философов и методологов
Контраргументы против теории и ее дефекты
Часть II. Макроэволюция — камень преткновения селекционизма
Глава 3. Учение о макроэволюции
Возникновение понятия макроэволюции
Объект изучения в макроэволюции
О единстве факторов макро- и микроэволюции в СТЭ
Генетики первой половины XX в. о механизмах надвидовой эволюции
Что нужно для превращения популяции в новый вид?
Возникновение альтернативных гипотез видообразования и макроэволюции
Множественность путей макроэволюции
Часть III. Исходные течения эволюционной мысли, оппозиционные дарвинизму
Глава 4. Появление недарвиновских течений
Глава 5. Неоламаркизм
Глава 6. Финализм
Глава 7. Сальтационизм и макромутационизм
Идея системных мутаций Р. Гольдшмидта и ее судьба
Понятие онтомутации А. Далька
Сальтационизм в палеонтологии первой половины XX в.
Теория типострофизма О. Шиндевольфа
Упрочение сальтационизма в 60–80-е годы XX в. Неокатастрофизм
Глава 8. Теллурические гипотезы сопряженной мегаэволюции и смены биот
Первые гипотезы сопряженной эволюции
Идея сопряженной эволюции в работах исследователей Советского Союза
Критика гипотез сопряженной эволюции
Гипотеза Н. Ньюэлла
Часть IV. Современные недарвиновские концепции эволюции
Глава 9. «Космические» гипотезы этапности развития органического мира
«Космическая» гипотеза О. Шиндевольфа
Гипотеза В. И. Красовского и И. С. Шкловского. Расширение исследований в области космической и радиационной биологии
Возрождение астероидной гипотезы
Трудности в оценке массовых вымираний
Глава 10. Симгенез и симбиогенез
Гибридогенез и сетчатое видообразование
Симбиогенез
Глава 11. Номогенез
Глава 12. Эволюция при участии чужеродных генов
Глава 13. Теория нейтральности
Глава 14. Возвращение ламаркизма
Глава 15. Теория прерывистого равновесия и гипотезы двойственности в организации генома
Значение книги С. Стэнли (1979)
Часть V. Основы нового понимания эволюции
Глава 16. Новая генетика, эпигенетика и эволюция
Системность организации генотипа
Взаимодействие ОК—ФК и две формы наследственной изменчивости
Динамическая (эпигенетическая) изменчивость
Эпигенетика и наследственность
Открытие мобильных элементов и непостоянства генома
Стресс и генетический поиск
Глава 17. Генетика и эпигенетика видообразования и макроэволюции
Системные мутации
Хромосомные перестройки
Регуляторные гены и гетерохроматин
Глава 18. Эволюция при системном взгляде
Причинность: два пути осмысления
Экосистемная теория эволюции (ЭТЭ)
Периодичность биотических революций
Заключение
Литература
Предметный указатель
Именной указатель
Словарь терминов
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