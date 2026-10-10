Назаров - Эволюция не по Дарвину

«Эволюция не по Дарвину» Вадима Назарова — учебное пособие и одновременно развернутая критика классического дарвинизма и синтетической теории эволюции. Автор реконструирует историю эволюционных представлений от Бюффона, Кювье и Ламарка до генетики, молекулярной биологии и экологии конца XX века, стремясь показать, что естественный отбор и постепенное накопление малых случайных изменений не могут рассматриваться как универсальное объяснение эволюции. Особое внимание уделено проблеме макроэволюции, видообразованию, длительному стазису видов, скачкообразным перестройкам, симбиогенезу, горизонтальному переносу генов, нейтральной эволюции, эпигенетике, мобильным генетическим элементам и биотическим кризисам.

Назаров не ограничивается критикой селекционизма, а пытается реконструировать альтернативную системную модель эволюционного процесса. История недарвиновских концепций — неоламаркизма, финализма, сальтационизма, номогенеза, теорий сопряженной эволюции и прерывистого равновесия — рассматривается им как интеллектуальная предыстория современного системного подхода. В заключительных главах эволюция описывается уже не как движение «снизу вверх», начинающееся с случайных мутаций в отдельных популяциях, а как многоуровневый процесс, в котором изменения экосистем и биосферы в периоды кризисов запускают перестройки на организменном и генетическом уровнях. Книга представляет значительный интерес как история альтернативной эволюционной мысли и как пример последовательной критики редукционистского варианта неодарвинизма, однако ряд наиболее радикальных выводов автора — о практически полной утрате естественным отбором формообразующей роли, направленности эволюции и недостаточности материалистического объяснения жизни — имеет дискуссионный характер и выходит за пределы того, что непосредственно следует из рассмотренного эмпирического материала.

Назаров Вадим – Эволюция не по Дарвину – Смена эволюционной модели

Назаров Вадим Иванович. Эволюция не по Дарвину: смена эволюционной модели: учебное пособие. — М.: КомКнига, 2005. — 520 с.

ISBN 5-484-00067-Х

Вадим Назаров – Эволюция не по Дарвину – Содержание