Сочинения Римских понтификов эпохи поздней Античности и раннего Средневековья - .Задворный

Настоящие время в Европе набирают темп интеграционные процессы. Современный процесс формирования объединенной Европы как цельного государственно политического организма обусловлен не только экономической целесообразностью, но и единым цивилизационным фундаментом, на котором возникли современные европейские государства. Хотя этот фундамент начал возводить Дрений Рим, он по многим причинам и прежде всего в связи c Великим переселением народов не завершил этого строительства, которое растянулось практически на целое тысячелетие. И только, по-видимому, в Каролингскую эпоху оправданно, с исторической точки зрения, говорить о завершении возведения этою фундамента. В результате на европейском континенте образовалось пространство с единой экономической, культурной, мировоззренческой и даже, в определенной степени, правовой системой.

Формирование единого цивилизационного пространства, безусловно,было многоуровневым и сложным процессом, который не может быть сведен не только к одному, но даже к нескольким факторам. В то же время бесспорным является то, что одним из доминирующих факторов в этом процессе продолжала оставаться «идея Рима» , ибо Рим и для новых европейских народов по-прежнему представлял собой Caput mundi. Когда пресеклась политическая власть римских императоров, идея Roma aetema продолжила свое существование в институте Римских понтификов.

В Новое время политическая сакрализация империи и ее институтов в процессах автономизации европейской культуры от влияния Церкви привела к современному секулярному истолкованию единства Европы, однако апелляция Папы Бенедикта XVI к «духовным корням Европы»заново утверждает цивилизационную легитимность христианского прочтения «римской идеи».

В.Л. Задворный - Сочинения Римских понтификов эпохи поздней Античности и раннего Средневековья (I-IX вв.)

Издательство Францисканцев 2011

ISBN 978-5-89208-092-7

В.Л.Задворный - Сочинения Римских понтификов эпохи поздней Античности и раннего Средневековья (I-IX вв.) - Содержание

Введение

Список сокращений

Глава 1. Теология и экклезиология в сочинениях римских понтификов I-VI вв.

1.1. Проблема подлинности сочинений ранних Римских понтификов

1.2. Греческийилатинский языкв ранней Римской Церкви

1.3. Истоки: изложение основ христианского вероучения

♦ 1.3.1. Первое Послание апостола Петра

♦ 1.3.2. Первое Послание Климента I к коринфянам

1.4. Место Римских понтификов в теологических спорах эпохи патристики

♦ 1.4.1. Римская теология доконстантиновского периода. Первые сохранившиеся теологические фрагменты

♦ 1.4.2.Арианский кризис: Юлий I и Либерий

♦ 1.4.3. Анастасий I и споры о наследии Оригена

♦ 1.4.4.Несторианство и Целестин I

♦ 1.4.5.Монофизитство и Томос Льва I

♦ 1.4.6. Генотикон: первая схизма между Востоком и Западом

♦ 1.4.7. Спор о Трех главах: проблема осуждения post mortem

♦ 1.4.8. Римские понтифики против пелагианства

♦ 1.4.9. Гелазий I и луперкалии: христианизации языческих праздников

1.5. Первые викариаты и начало формирования новой структуры юрисдикции в Католической Церкви

1.6. Римский Престол и апокрифы: сочинения, подписанные именами Римских понтификов

Глава 2. Римские понтифики и процесс ассимиляции греко-римской культуры в эпоху поздней Античности

2.1. Дамас I и зарождение латинской христианской поэзии

2.2. Первые папские декреталии и начало формирования западного канонического права

♦ 2.2.1. Право каноническое и право римское: этапы развития взаимоотношений

♦ 2.2.2. Декреталии: вопросы происхождения и жанровые особенности

♦ 2.2.3.Ранние своды декреталий

2.3. Истоки политических учений Средневековья

♦ 2.3.1. Лев I и идея Roma aeterna

♦ 2.3.2. Гелазий I и учение о двух властях: аuctoritas pontificum и regalis potestas

Глава 3. Рубеж эпох. Григорий I и формирование парадигмы средневекового литературного творчества .

3.1. Отражение жизни и деятельности Григория I в его литературном творчестве, а также в ранних биографиях

♦ 3.1.1.Молодость

♦ 3.1.2. На дипломатической службе

♦ 3.1.3.Во главе Римской Церкви

♦ 3.1.4.Оборона Италии

♦ 3.1.5. Отношения с византийскими императорами и патриархами

♦ 3.1.6. Новая миссионерская программа

♦ 3.1.7.Кончина Григория I

3.2. Общая характеристика творчества

♦ 3.2.1.Моралии

♦ 3.2.2.Гомилии на Евангелие

♦ 3.2.3. Гомилии на пророка Иезекииля

♦ 3.2.4.Пастырское правило

♦ 3.2.5. Диалоги о жизни италийских отцов и о бессмертии

♦ 3.2.6.De scriptis dubiis ac Spuriis

3.3. Влияние на средневековую латинскую литературу

Глава 4. Раннее Средневековье. Основные темы в сочинениях Римских понтификов VII-XI вв.

4.1. Монофелитство и Римский Престол

♦ 4.1.1. Религия иполитика: «вопрос Гонория»

♦ 4.1.2. Драматические события понтификата Мартина I

♦ 4.1.3.3акат монофелитства

4.2. Иконоборчество и иконопочитание: роль Римских понтификов в судьбе европейской живописи

4.3. Отражение процесса renovatio Romani Imperii в посланиях Римских понтификов

♦ 4.3.1. Будущее Европы: Византия versus германский мир

♦ 4.2.2. Выстраивание контактов между Римским Престолом и франкским королевством

♦ 4.3.3. Лев III и императорская коронация Карла Великого

4.4. Римские понтифики и начало славянской письменности

Глава 5. Римские понтифики l-IX вв. в древнерусской письменности

5.1. Римские понтифики I-IХ вв. в литургическом почитании и легендах

5.2. Климент I - первый небесный покровитель Древней Руси

5.3. Распространение переводов сочинений Григория I в Древней Руси и его образ в древнерусской письменности

Заключение

Приложение

1. Понтификаты..

2. Сочинения Римских понтификов и их переводы на русский язык

Библиография

1. Издания сочинений Римских понтификов на языке оригинала и переводы нарусский язык

2. Источники

З. Литература

Указатель имен

В.Л. Задворный - Сочинения Римских понтификов эпохи поздней Античности и раннего Средневековья (I-IX вв.) - Глава 1

Проблема подлинности сочинений Римских понтификов, еще в XIX в. обсуждавшаяся достаточно горячо, в настоящее время утратила полемическую заостренность. Даже Ж.-П. Минь указывая на апокрифичность некоторых сочинений понтификов, все же помещал их в своем издании patrologia Latina. B настоящее время практически установлен круг аутентичных сочинений ранних понтификов, прежде всего доконстантиновского периода.

Что касается основателя Римского Престола и первого понтифика св. Петра‚ то ему атрибутируются два послания. Подлинность Первого послания ап.Петра в Ранней Церкви никем из христианских писателей не подвергалась сомнению. Это подтверждают Ириней Лионский,Тертуллиан‚ Климент Александрийский и Ориген. Критика аутентичности послания появилась только в XVIII B. и была высказана немецким исследователем И. 3. Землером. В ХIХ-ХХ вв. сомнения в подлинности Первого послания ап. Петра разделяли некоторые протестантские библеисты, например, Б. Вайс, и католики-модернисты,например, А. Ф. Луази.

Более взвешенную позицию занял У. Хольцмайстер. Как на один из главных аргументов противники подлинности послания указывали на хороший греческий язык, а также на его литературную связь с посланиями апостола Павла. Однако эти возражения критиковались как недостаточные. Так, хороший греческий язык можно объяснить тем, что это послание было записано или отредактировано Силуаном, о чем сообщается в самом послании (1 Петр 5, 12), а влияние Павла также могло иметь место, в том числе благодаря тому же Силуану, прежде бывшему спутником Павла. Подробный обзор аргументов за и против авторства Петра приводит Д. Гатри, который в заключение приходит к следующему выводу: « Результаты обзора различных теорий не оставляют у нас никакого сомнения в том, что традиционный взгляд на авторство Петра более обоснован, чем любая альтернативная гипотеза».

Относительно Второго послания ап. Петра, то, хотя оно и надписано именем Петра (2 Петр 1, 1), уже в первые века христианства вопрос его аутентичности не был столь однозначным. Евсевий Кесарийский и Иероним относили его к спорным книгам. Каноничность его была признана лишь в IV в., как каноническое оно присутствует в списке библейских книг, который содержится в послании Иннокентия I к епископу Тулузскому Экзуперию (см. Приложение 8). В настоящее время многие исследователи рассматривают Второе послание ап. Петра как изложение проповедей апостола, составленное в кон. I - нач. II B. и отражающее различные традиции, в том числе библейский материал (2 Петр 2, 4-8), послания Павла (2 Петр 3, 15-16) и др. Кроме того, во Втором послании ап. Петра отражено время, когда мысль о скорой Парусии уже не разделялась всеми христианами (2 Петр 3,4), а эпоха апостолов рассматривалась как уже прошедшая (2 Петр 3, 2). Поэтому Второе послание ап. Петра атрибутируется с большой долей вероятности ученику апостола Петра. При этом некоторые ученые, как, например,Монлубу и Ф.M. Дю Бюи,не только категорически отрицают его принадлежность ап. Петру, но и допускают возможность, что его автор не был даже и учеником Петра. C именем Петра также связан огромный блок апокрифической литературы: Евангелие Петра, Апокалипсис Петра и др. (см. главу 1.6).