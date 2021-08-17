Исследование «Божественной Комедии» неизбежно выливается в попытку толкования и комментирования текста поэмы. Задачу и тон такого рода комментирования задал сам Данте. В известном письме к синьору Вероны Кангранде делла Скала он писал: «Смысл этого произведения непрост; более того, оно может быть названо многосмысленным, то есть имеющим несколько смыслов, ибо одно дело — смысл, который несет буква, другое — смысл, который несут вещи, обозначенные буквой. Первый называется буквальным, второй — аллегорическим или моральным...

И потому надлежит рассмотреть отдельно буквальное значение данного произведения, а потом, тоже отдельно, — его значение аллегорическое. Итак, сюжет всего произведения, если исходить единственно из буквального значения, — состояние душ после смерти как таковое, ибо на основе его и вокруг него развивается действие всего произведения. Если же рассматривать произведение с точки зрения аллегорического смысла — предметом его является человек: то — как в зависимости от себя самого и своих поступков — он удостаивается справедливой награды или подвергается заслуженной каре».

Владимир Николаевич Назаров - Право на ад: Семиотика пороков в «Божественной Комедии» Данте («Ад» и «Чистилище»)

Тула: ООО «Аквариус», 2019. — 604 с.: ил.

ISBN 978-5-6044043-0-0

Владимир Николаевич Назаров - Право на ад: Семиотика пороков в «Божественной Комедии» Данте («Ад» и «Чистилище») - Содержание

Замысел

Смысл названия

Эпиграфы

Введение

Глава первая. Пролог к «Аду»: история бедствий Данте

Часть I. Пороки Ада

Глава вторая. Этическая архитектоника Ада

Глава третья. Antinfemo («Преддверие» Ада): Ничтожные души (l'anime triste)

Глава четвертая. Лимб. Круг первый: Доблестные нехристиане (gente di mol to valore)

Глава пятая. Inferno superiori (Верхний Ад): Невоздержность (Incontenenza)

Глава шестая. Inferno inferiori (Нижний Ад): Круг шестой: Ересиархи и их последователи (Eresiarche con lor seguaci)

Глава седьмая. Круг седьмой: Грехи насилия (peccati di forza): Насильники (violentatori)

Глава восьмая. Круг восьмой: Грехи обмана (peccati di frode). Обман не доверившихся: Обманщики (frodatori)

Глава девятая. Круг девятый: Обман доверившихся: Предатели (traditori)

Глава десятая. Грехи Данте и его Суд над самим собой

Вместо Заключения: После порока (Маргиналии на кругах Ада)

Библиография

Приложения

Лабиринт пороков

Культурно-мифологические и эзотерические параллели Дантова Ада: Опыт сравнительной инфернологии

Указатель грешников

Сравнительный лексикон пороков: Аристотель - Данте (опыт Указателя пороков)