Книга «Не бійся сексу, або Люби і роби, що хочеш» — це відверта розмова про подружню близькість у світлі християнського вчення. Отець Ксаверій Кнотц, відомий душпастир і автор праць про християнську сім’ю, розкриває тему сексуальності як Божого дару, а не забороненої чи соромної сфери життя.

У форматі діалогу з журналістом Сильвестром Шефером автор відповідає на складні й делікатні питання:

чи сумісні віра та еротика;

як подружжю говорити про інтимність;

де проходить межа між любов’ю і егоїзмом;

що означає свобода в християнському розумінні;

як подолати страхи, комплекси й викривлені уявлення про сексуальність.

Основна ідея книги полягає в тому, що подружня інтимність не суперечить духовності, а є її природним продовженням у шлюбі. Любов, відповідальність і взаємна повага — ключ до гармонії між тілесним і духовним вимірами життя.

Видання адресоване подружнім парам, нареченим і всім, хто прагне цілісного християнського бачення сексуальності без крайнощів пуританства чи вседозволеності.

Не бійся сексу, або Люби і роби, що хочеш - 3 о. Ксаверієм Кнотцом розмовляє Сильвестр Шефер

Пер. з пол. О. Мавдрики. - Львів: Свічадо, 2011. - 136 с.

ISBN 978-966-395-497-4

Не бійся сексу, або Люби і роби, що хочеш – Зміст

Вступ