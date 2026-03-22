Книга «Не бійся сексу, або Люби і роби, що хочеш» — це відверта розмова про подружню близькість у світлі християнського вчення. Отець Ксаверій Кнотц, відомий душпастир і автор праць про християнську сім’ю, розкриває тему сексуальності як Божого дару, а не забороненої чи соромної сфери життя.
У форматі діалогу з журналістом Сильвестром Шефером автор відповідає на складні й делікатні питання:
чи сумісні віра та еротика;
як подружжю говорити про інтимність;
де проходить межа між любов’ю і егоїзмом;
що означає свобода в християнському розумінні;
як подолати страхи, комплекси й викривлені уявлення про сексуальність.
Основна ідея книги полягає в тому, що подружня інтимність не суперечить духовності, а є її природним продовженням у шлюбі. Любов, відповідальність і взаємна повага — ключ до гармонії між тілесним і духовним вимірами життя.
Видання адресоване подружнім парам, нареченим і всім, хто прагне цілісного християнського бачення сексуальності без крайнощів пуританства чи вседозволеності.
Не бійся сексу, або Люби і роби, що хочеш - 3 о. Ксаверієм Кнотцом розмовляє Сильвестр Шефер
Пер. з пол. О. Мавдрики. - Львів: Свічадо, 2011. - 136 с.
ISBN 978-966-395-497-4
Не бійся сексу, або Люби і роби, що хочеш – Зміст
Вступ
Духовний вимір сексу - Секс з однією дружиною - Порнографія проти сексу - Повернення після зради - Менше техніки, більше духа...״ - Вагітність і народження дитини - кінець сексу? - Секс сорокарічних - Мистецтво чекання - Надмірне почуття провини - Втомлена дружина - Перемогти охолодження у стосунках - Чоловік також має потреби - Як розмовляти про секс - Навчитися бути разом - Природа ліпша від контрацепції - Секс усупереч гормонам? - Відновити секс у зрілому віці - Тема табу - подружній секс - Молитва про добрий секс - Віддайте секс християнам - Містика сексу - Полюбити секс - Без сексу немає подружжя - Секс на 100% - Сексуальне утримання - Подружнє побачення - Як звільнитися від світу? - Жінка, гідна поклоніння - Мета - оргазм? - Яке кохання, таке і снідання - Насилля у подружжі - Коли дружина зраджує чоловіка - Що заборонено? - Секста футбол - Відмінності у переживанні сексу - Замок у спальні - Отче, звідки ви це знаєте?
