Неаполитанский - Матвеев - Кундалини

Книга С. М. Неаполитанского и С. А. Матвеева «Кундалини: энергия просветления» — это всеобъемлющее исследование фундаментальной созидательной силы, скрытой в каждом человеке. Авторы рассматривают феномен Кундалини не просто как экзотический термин восточных практик, но как универсальный «перекресток» всех духовных путей, ведущих к самореализации. От древних индийских трактатов до современной нейрохимии — эта работа предлагает синтетический взгляд на энергию, которую мистики называют «свернутой змеей», а ученые — психоядерной энергией сознания.

Издание подробно описывает тонкую архитектонику человека: систему чакр, каналов (нади) и тел (кош). Уникальность данного труда заключается в кросс-культурном анализе — авторы находят параллели концепции Кундалини в скандинавской мифологии, суфизме, каббале, даосизме и даже христианском мистицизме (феномен стигматов). Книга отвечает на острые вопросы: может ли физическое тело выдержать «взрыв» этой энергии, как связаны Кундалини и долголетие, и какие нейрохимические процессы сопровождают духовное озарение.

Это не только теоретическое исследование, но и практическое руководство. В нем рассматриваются методы пробуждения внутренней силы — от классической Кундалини-йоги и шактипата до работы с кристаллами и тантрических техник. Авторы предупреждают о возможных блокировках и описывают признаки правильного восхождения энергии, помогая читателю осознать, что Кундалини ближе к нему, чем собственное дыхание, и является ключом к воссоединению индивидуального сознания с бесконечным Космосом.

Неаполитанский С. М., Матвеев С. А. — Кундалини: энергия просветления

СПб.: Институт метафизики, 2013. — 368 с., илл.

ISBN 5-986031-063-3

Неаполитанский С. М., Матвеев С. А. — Кундалини - Содержание