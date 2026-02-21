Книга «Золотая осень» Надежды Небоги представляет собой искренний и глубокий сборник автобиографической прозы, в котором автор делится своими размышлениями о прожитых годах, вере и Божьем провидении. В центре повествования — путь женщины, чья жизнь была неразрывно связана с христианскими ценностями и служением. Название книги символизирует период жизненной зрелости, когда человек оглядывается назад, чтобы подвести итоги, увидеть красоту пройденного пути и осознать ценность каждого прожитого дня, даже если он был полон испытаний.

Основную часть сборника составляют короткие заметки и воспоминания, написанные живым и доступным языком. Надежда Небога описывает простые радости и трудности повседневности, находя в них духовные уроки и подтверждение Божьей любви. Автор затрагивает темы семьи, воспитания детей в вере, верности своим убеждениям и важности сохранения внутреннего мира в суетливом обществе. Эти рассказы лишены пафоса; они напоминают доверительную беседу у камина, где каждый эпизод — от случайной встречи до серьезного жизненного вызова — рассматривается как часть великого замысла Творца.

Эта книга особенно ценна для тех, кто ищет утешения и вдохновения в простых житейских историях. Надежда Небога не просто пересказывает события своего прошлого, она приглашает читателя задуматься о собственной «золотой осени», побуждая ценить настоящее и с надеждой смотреть в будущее. Ее заметки служат напоминанием о том, что настоящая вера проявляется не в громких словах, а в тихой преданности, терпении и умении видеть свет даже в самые пасмурные дни жизни.

Надежда Небога – Золотая осень - Рассказы, воспоминания, короткие заметки

Одесса, 2005. - 336 с.

Надежда Небога – Золотая осень – Содержание

Автобиография

Україно моя

Визволи нас від лукавого

Ненароджене дитя

Хоч зірка згасає...

Відповідь київському хористу О.К.

Марійка ЗО

Квіти в поезії Ожевської та Сіори

Тюльпани

Грушевий цвіт

Нема місця

Люби Бога

Роздуми під час польоту

Відпочинок у Закарпатті

З історичного минулого Київської церкви євангельських християн-баптистів

Перший християнський дитячий садок у Києві. - Хто така Юлія Миколаївна Карпинська? - Як Юлія Миколаївна навернулася до Бога - Життя для Бога - Юлія Миколаївна і родина Степанових - Франц Поллак

Іван Кмета-Єфмович

Следы

Третий день творения - Ноев ковчег - Вавилон - Ур Халдейский - Содом и Гоморра - Колесницы египтян - Косы Самсона - Озеро Геннисаретское - О городе Тире - О распятиях - Следы Христа

Музыка мироздания

Перевоплощение или реинкарнация

Пушкин и вера в Бога

О ״Фаусте” Вольфганга Гёте

Чудесный доктор

Б.Л.Пастернак о Христе

О Симоне Кананите и других подвижниках веры

Галлион и его окружение

Благодарный философ

Царица Таиах, фараон Эхнатон и другие

Откровение

Верность

Часть I - Часть II - Часть III

Слово

Воля

Мамин сон

Лицо души

За что и для чего?

Живет ли у вас Христос?

Нежная душа

Луч радости

Любовь сильнее смерти

Крылья

Крест иль камень ?

״Не убивай” ....

Открытое письмо Игорю Губерману

Поминайте наставников ваших

Воспоминания о Якове Кузьмиче

Конец пути

Избранный сосуд

Страницы Жизни

Глава 1 - Глава 2 - Глава 3

Стоїш на порозі ти в вічність

Тихо у гроба

Послесловие