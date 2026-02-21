Небога - Золотая осень
Книга «Золотая осень» Надежды Небоги представляет собой искренний и глубокий сборник автобиографической прозы, в котором автор делится своими размышлениями о прожитых годах, вере и Божьем провидении. В центре повествования — путь женщины, чья жизнь была неразрывно связана с христианскими ценностями и служением. Название книги символизирует период жизненной зрелости, когда человек оглядывается назад, чтобы подвести итоги, увидеть красоту пройденного пути и осознать ценность каждого прожитого дня, даже если он был полон испытаний.
Основную часть сборника составляют короткие заметки и воспоминания, написанные живым и доступным языком. Надежда Небога описывает простые радости и трудности повседневности, находя в них духовные уроки и подтверждение Божьей любви. Автор затрагивает темы семьи, воспитания детей в вере, верности своим убеждениям и важности сохранения внутреннего мира в суетливом обществе. Эти рассказы лишены пафоса; они напоминают доверительную беседу у камина, где каждый эпизод — от случайной встречи до серьезного жизненного вызова — рассматривается как часть великого замысла Творца.
Эта книга особенно ценна для тех, кто ищет утешения и вдохновения в простых житейских историях. Надежда Небога не просто пересказывает события своего прошлого, она приглашает читателя задуматься о собственной «золотой осени», побуждая ценить настоящее и с надеждой смотреть в будущее. Ее заметки служат напоминанием о том, что настоящая вера проявляется не в громких словах, а в тихой преданности, терпении и умении видеть свет даже в самые пасмурные дни жизни.
Надежда Небога – Золотая осень - Рассказы, воспоминания, короткие заметки
Одесса, 2005. - 336 с.
Надежда Небога – Золотая осень – Содержание
Автобиография
Україно моя
Визволи нас від лукавого
Ненароджене дитя
Хоч зірка згасає...
Відповідь київському хористу О.К.
Марійка ЗО
Квіти в поезії Ожевської та Сіори
Тюльпани
Грушевий цвіт
Нема місця
Люби Бога
Роздуми під час польоту
Відпочинок у Закарпатті
З історичного минулого Київської церкви євангельських християн-баптистів
Перший християнський дитячий садок у Києві. - Хто така Юлія Миколаївна Карпинська? - Як Юлія Миколаївна навернулася до Бога - Життя для Бога - Юлія Миколаївна і родина Степанових - Франц Поллак
Іван Кмета-Єфмович
Следы
Третий день творения - Ноев ковчег - Вавилон - Ур Халдейский - Содом и Гоморра - Колесницы египтян - Косы Самсона - Озеро Геннисаретское - О городе Тире - О распятиях - Следы Христа
Музыка мироздания
Перевоплощение или реинкарнация
Пушкин и вера в Бога
О ״Фаусте” Вольфганга Гёте
Чудесный доктор
Б.Л.Пастернак о Христе
О Симоне Кананите и других подвижниках веры
Галлион и его окружение
Благодарный философ
Царица Таиах, фараон Эхнатон и другие
Откровение
Верность
Часть I - Часть II - Часть III
Слово
Воля
Мамин сон
Лицо души
За что и для чего?
Живет ли у вас Христос?
Нежная душа
Луч радости
Любовь сильнее смерти
Крылья
Крест иль камень ?
״Не убивай” ....
Открытое письмо Игорю Губерману
Поминайте наставников ваших
Воспоминания о Якове Кузьмиче
Конец пути
Избранный сосуд
Страницы Жизни
Глава 1 - Глава 2 - Глава 3
Стоїш на порозі ти в вічність
Тихо у гроба
Послесловие
