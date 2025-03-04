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Недли - Программа восстановления при депрессии и· тревожных расстройствах

Нил Недли - Программа восстановления при депрессии и· тревожных расстройствах - Рабочая тетрадь
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Это самая полная и обширная из существующих программ по восстановлению при депрессии и тревожных расстройствах. Тщательно изучите ее, ведь она может помочь изменить вашу жизнь к лучшему.
Если кто-либо из ваших родных (или вы сами ) страдает от депрессии, тревожных расстройств или других проблем с психическим здоровьем, для вас есть хорошая новость. Нет необходимости страдать всю жизнь. «Программа восстановления при депрессии и тревожных расстройствах» доктора Недли сфокусирована на основных и сопутствующих причинах депрессии и тревожных расстройств, чтобы найти лечение, которое даст устойчивый позитивный результат.

Нил Недли - Программа восстановления при депрессии и тревожных расстройствах - Рабочая тетрадь

Нил Недли; [пер. с а нrл. Л. Турчинович]. -Заокский: Источник жизни, 2022. - 160 с., цв. ил.
ISBN 978-5-00126-184-1

Нил Недли - Программа восстановления при депрессии и тревожных расстройствах - Рабочая тетрадь - Содержание

Добро пожаловать
О данной программе
  • 1. Как улучшить работу мозга
  • 2. Образ жизни в борьбе с депрессией и тревожными расстройствами
  • 3. Питание для мозга
  • 4. Как мышление может победить депрессию или тревожное расстройство
  • 5. Как осуществить и закрепить положительные изменения в образе жизни
  • 6. Стресс без дистресса
  • 7. Как пережить утрату
  • 8. Как улучшить функции лобных долей
Следующая история успеха может быть вашей
Карточка участника программы по здоровому образу жизни
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Views 673
Rating 5.0 / 5
Added 04.03.2025
Author Akopchik
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5.0/5 (3)

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