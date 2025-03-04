Недли - Программа восстановления при депрессии и· тревожных расстройствах
Это самая полная и обширная из существующих программ по восстановлению при депрессии и тревожных расстройствах. Тщательно изучите ее, ведь она может помочь изменить вашу жизнь к лучшему.
Если кто-либо из ваших родных (или вы сами ) страдает от депрессии, тревожных расстройств или других проблем с психическим здоровьем, для вас есть хорошая новость. Нет необходимости страдать всю жизнь. «Программа восстановления при депрессии и тревожных расстройствах» доктора Недли сфокусирована на основных и сопутствующих причинах депрессии и тревожных расстройств, чтобы найти лечение, которое даст устойчивый позитивный результат.
Нил Недли - Программа восстановления при депрессии и тревожных расстройствах - Рабочая тетрадь
Нил Недли; [пер. с а нrл. Л. Турчинович]. -Заокский: Источник жизни, 2022. - 160 с., цв. ил.
ISBN 978-5-00126-184-1
Нил Недли - Программа восстановления при депрессии и тревожных расстройствах - Рабочая тетрадь - Содержание
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О данной программе
- 1. Как улучшить работу мозга
- 2. Образ жизни в борьбе с депрессией и тревожными расстройствами
- 3. Питание для мозга
- 4. Как мышление может победить депрессию или тревожное расстройство
- 5. Как осуществить и закрепить положительные изменения в образе жизни
- 6. Стресс без дистресса
- 7. Как пережить утрату
- 8. Как улучшить функции лобных долей
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