Нэджи — К. Г. Юнг и философия
Имя Карла Юнга — как никакое другое значимое имя психологической мысли двадцатого столетия — ассоциируется с вниманием и уважением к религиозной стороне жизни человека. Юнг даже полагал, что корни большинства наших психологических проблем имеют религиозную природу. Он говорил, что «психоневрозы, в конце концов, могут пониматься как страдания души, которая не нашла собственного смысла».
Но все же Юнг преградил путь тем, кто хотел детальней разобраться в его понимании религии и в том, что он предписывал своим пациентам. Он много раз настаивал, что его психология в действительности не имеет никакого философского значения — что она является лишь чисто психологической теорией. Результатом конструктивной разработки системы фантазий обыкновенно является известного рода мировоззрение (Weltanschauung). Но подобный взгляд на мир ничего общего с научной теорией мироздания не имеет.
Юнг подчеркивал, что «психика сама по себе является феноменальным миром, который нельзя свести ни к мозгу, ни к метафизике». Иногда он проявлял большое терпение в дискуссиях, в других случаях — раздражение: «Вы критикуете меня, как если бы я был философом... я только представил новые факты». В своих личных суждениях он делал противоречивые заявления. В известном интервью на Би-би-си на вопрос, верит ли он в Бога, Юнг ответил: «Я знаю. Я не нуждаюсь в том, чтобы верить».
Мэрилин Нэджи — К. Г. Юнг и философия
М.: «Добросвет», «Издательство „КДУ“», 2016. — 360 с.
ISBN 978-5-7913-0105-5
Мэрилин Нэджи — К. Г. Юнг и философия — Содержание
- Лее Хегай. О философии К. Г. Юнга простыми словами...
- ПРЕДИСЛОВИЕ. ВВЕДЕНИЕ
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ЧАСТЬ I. ПОЗНАНИЕ ДУШИ: ЭПИСТЕМОЛОГИЯ ЮНГА
- Детство и юность: проблема веры отца
- От опыта-ценности к опыту-знанию
- Внутренний опыт как истинное знание: апологеты субъективизма
- Эпистемология и теория Платона о припоминании
- Теории восприятия от Декарта до Канта
- Девятнадцатое столетие: Кантианство, Гельмгольц, Шопенгауэр
- Две эпистемиологические дискуссии у Юнга (Esse in anima, Парацельс)
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ЧАСТЬ II. АРХЕТИПЫ: ЗАЩИТА ДУХА
- Фрейд и теория инстинктивного либидо
- К генетической теории либидо
- От либидо к архетипам: целевая причина
- Эмпиризм Юнга и доказательство общего согласия
- Теория архетипов: Платон и Шопенгауэр
- Инстинкты и архетипы
- Синхронистичность
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ЧАСТЬ III. ИНДИВИДУАЦИЯ ПРОТИВ ЭВОЛЮЦИИ: ДОЛГАЯ ВОЙНА
- Секция А: Телеологические модели Юнга и Аристотеля
- Секция Б: Вызов целевой причине XIX века (Кант, Шопенгауэр, Витализм)
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
- Густав Теодор Фехнер
- Неоплатонизм и аналитическая психология
- Бергсон и Юнг
- Пьер Теяр де Шарден и Карл Юнг
- Юнг и Уайтхед о Самости и Божественном
- Э. Левинас об оси Эго-Самость
- Проблема субъектности: от Эго к Самости
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