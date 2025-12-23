Имя Карла Юнга — как никакое другое значимое имя психологической мысли двадцатого столетия — ассоциируется с вниманием и уважением к религиозной стороне жизни человека. Юнг даже полагал, что корни большинства наших психологических проблем имеют религиозную природу. Он говорил, что «психоневрозы, в конце концов, могут пониматься как страдания души, которая не нашла собственного смысла».

Но все же Юнг преградил путь тем, кто хотел детальней разобраться в его понимании религии и в том, что он предписывал своим пациентам. Он много раз настаивал, что его психология в действительности не имеет никакого философского значения — что она является лишь чисто психологической теорией. Результатом конструктивной разработки системы фантазий обыкновенно является известного рода мировоззрение (Weltanschauung). Но подобный взгляд на мир ничего общего с научной теорией мироздания не имеет.

Юнг подчеркивал, что «психика сама по себе является феноменальным миром, который нельзя свести ни к мозгу, ни к метафизике». Иногда он проявлял большое терпение в дискуссиях, в других случаях — раздражение: «Вы критикуете меня, как если бы я был философом... я только представил новые факты». В своих личных суждениях он делал противоречивые заявления. В известном интервью на Би-би-си на вопрос, верит ли он в Бога, Юнг ответил: «Я знаю. Я не нуждаюсь в том, чтобы верить».

Мэрилин Нэджи — К. Г. Юнг и философия

М.: «Добросвет», «Издательство „КДУ“», 2016. — 360 с.

ISBN 978-5-7913-0105-5

Мэрилин Нэджи — К. Г. Юнг и философия — Содержание