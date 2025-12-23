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Нэджи — К. Г. Юнг и философия

Мэрилин Нэджи — К. Г. Юнг и философия
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, **Analytical/Depth Psychology

Имя Карла Юнга — как никакое другое значимое имя психологической мысли двадцатого столетия — ассоциируется с вниманием и уважением к религиозной стороне жизни человека. Юнг даже полагал, что корни большинства наших психологических проблем имеют религиозную природу. Он говорил, что «психоневрозы, в конце концов, могут пониматься как страдания души, которая не нашла собственного смысла».

Но все же Юнг преградил путь тем, кто хотел детальней разобраться в его понимании религии и в том, что он предписывал своим пациентам. Он много раз настаивал, что его психология в действительности не имеет никакого философского значения — что она является лишь чисто психологической теорией. Результатом конструктивной разработки системы фантазий обыкновенно является известного рода мировоззрение (Weltanschauung). Но подобный взгляд на мир ничего общего с научной теорией мироздания не имеет.

Юнг подчеркивал, что «психика сама по себе является феноменальным миром, который нельзя свести ни к мозгу, ни к метафизике». Иногда он проявлял большое терпение в дискуссиях, в других случаях — раздражение: «Вы критикуете меня, как если бы я был философом... я только представил новые факты». В своих личных суждениях он делал противоречивые заявления. В известном интервью на Би-би-си на вопрос, верит ли он в Бога, Юнг ответил: «Я знаю. Я не нуждаюсь в том, чтобы верить».

Мэрилин Нэджи — К. Г. Юнг и философия

М.: «Добросвет», «Издательство „КДУ“», 2016. — 360 с.
ISBN 978-5-7913-0105-5

Мэрилин Нэджи — К. Г. Юнг и философия — Содержание

  • Лее Хегай. О философии К. Г. Юнга простыми словами...
  • ПРЕДИСЛОВИЕ. ВВЕДЕНИЕ
  • ЧАСТЬ I. ПОЗНАНИЕ ДУШИ: ЭПИСТЕМОЛОГИЯ ЮНГА
    • Детство и юность: проблема веры отца
    • От опыта-ценности к опыту-знанию
    • Внутренний опыт как истинное знание: апологеты субъективизма
    • Эпистемология и теория Платона о припоминании
    • Теории восприятия от Декарта до Канта
    • Девятнадцатое столетие: Кантианство, Гельмгольц, Шопенгауэр
    • Две эпистемиологические дискуссии у Юнга (Esse in anima, Парацельс)
  • ЧАСТЬ II. АРХЕТИПЫ: ЗАЩИТА ДУХА
    • Фрейд и теория инстинктивного либидо
    • К генетической теории либидо
    • От либидо к архетипам: целевая причина
    • Эмпиризм Юнга и доказательство общего согласия
    • Теория архетипов: Платон и Шопенгауэр
    • Инстинкты и архетипы
    • Синхронистичность
  • ЧАСТЬ III. ИНДИВИДУАЦИЯ ПРОТИВ ЭВОЛЮЦИИ: ДОЛГАЯ ВОЙНА
    • Секция А: Телеологические модели Юнга и Аристотеля
    • Секция Б: Вызов целевой причине XIX века (Кант, Шопенгауэр, Витализм)
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЯ:
    • Густав Теодор Фехнер
    • Неоплатонизм и аналитическая психология
    • Бергсон и Юнг
    • Пьер Теяр де Шарден и Карл Юнг
    • Юнг и Уайтхед о Самости и Божественном
    • Э. Левинас об оси Эго-Самость
    • Проблема субъектности: от Эго к Самости
Views 346
Rating 4.5 / 5
Added 23.12.2025
Author brat Vadim
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4.5/5 (1)

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