Нефёдов - Очерк итоговой философии
Очень интересная и весьма провокационная работа. Философ, который подобным образом озаглавил свою работу, тем самым утверждает, что он знает, как выглядит непротиворечивая онтология, теория познания, что такое реальность, как, скажем, решается проблема непротиворечивости математики и т. д.
У всякого знающего человека подобное название может вызвать полное недоумение - настолько неразрешимы эти застарелые проблемы. Представляется, что только очень неосведомленный человек, склонный к мистификациям или рассчитывающий на легковерие читателя, может сделать такое почти безумное заявление.
Леонард Нефёдов - Очерк итоговой философии
Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина
Москва, 2010 г . - 303 с.
ISBN 978-5-87245-159-4
Леонард Нефёдов - Очерк итоговой философии - Содержание
- ВСТУПЛЕНИЕ
- ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
- ОСНОВНОЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИИ ТЕОРИИ НАУКИ. ЕДИНОРАЗЛИЧНОЕИ АБСОЛЮТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
- ИСТИНА И ОБЪЕКТИВНОСТЬ
- НЕЗАКОННОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ АБСОЛЮТИЗАЦИЯМИ
- ПОНЯТИЕ РЕАЛЬНОСТИ
- СУБОРДИНАЦИИ В МЕТАФИЗИКЕ
- КАК ВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СОПОСТАВЛЕНИЕ ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЙ
- КРИТИКА ОТВЛЕЧЕННЫХ НАЧАЛ И ОБЪЕКТИВНОСТЬ
- ГЁТЕ — КРИТИК «КОНЕЧНЫХ ПРИЧИН» И ПРОВОЗВЕСТНИК ИТОГОВОЙ ИСТИНЫ
Леонард Нефёдов - Очерк итоговой философии - От автора
Данная работа, являющаяся сокращённым вариантом «Критики отвлечённых начал», написана с целью достигнуть непротиворечивой онтологии и теории познания и тем самым преодолеть современный кризис философии. Автор в свое время решился на подобный труд, т. к. считал, что ему удалось понять и обобщить суть всех существующих ошибок, допущенных различными философами в разные эпохи. Все эти ошибки можно охарактеризовать следующим образом: философы, руководствуясь наглядностью всевозможных делений, различий, сопоставлений, которые имели место в определённом мире, привносили их в описание того, что ими было выбрано в качестве начала, отправного пункта философствования.
Поэтому почти всегда в их определении начала, единства, субстанции присутствовали чистые дефиниции, чистые сопоставления, субординации начал и т. п. Типичный пример — Спиноза с его отношением субстанции, атрибута и модуса.
Всякий автор чистосердечно верил определённой природе, которая содержала в себе бесчисленное количество всевозможных иерархий, сопоставлений, несходств. Здесь уживалось и невообразимо громадное, и ничтожно малое; кто-то очень силён, другой слаб; кто-то талантлив, другой бездарен и т. д. и т. п. Абсолютное сопоставление представлялось чем-то само собой разумеющимся.
Философы уже очень давно поняли, что мало отыскать излюбленную ими характеристику этого мира, необходимо ещё, чтобы она безошибочно представляла его универсальность и единство, непротиворечивость создаваемой ими онтологии и теории познания. Однако глобальное, интегрирующее знание никак не достигалось.
Неизменно система каждого из онтологов встречала те или иные подводные камни, о которые она разбивалась. Философские построения постоянно оказывались несостоятельными. Исключением были некоторые интуитивные представления, истинность и глубина которых не была постигнута, так как не существовало дискурсивного переложения их взглядов. Общая ошибка всех философов заключалась именно в том, что наглядность изменения или наглядность чистой сопоставимости они приняли, так сказать, за чистую монету, слишком непосредственно. Непротиворечивость нельзя отыскать, действуя наугад, руководствуясь только неведомо как возникшей симпатией к той или иной определенности.
В мире изменяемых качеств, в этом бесконечном разнообразии их философы не могли отыскать действительно неизменной субстанции, хотя, как кажется, философами были выдвинуты достойные кандидаты на роль реальности. У Гегеля мировой дух шествует по ступеням развития и обнаруживает, наконец, в самосознании развитого человека абсолютный дух. В человеческом разуме произошло возвращение мирового духа к самому себе. Субстанция отождествилась с субъектом. Это во многом верно и звучит очень глубоко и обнадёживающе. И, тем не менее, и у Гегеля, и у всех других онтологов совершенно отчетливо видна ошибка в постижении реальности существующего.
Почти всем без исключения онтологам мы могли бы задать один и тот же вопрос, каким это образом мы можем мыслить что-либо в качестве неполного совершенства и, тем не менее, существующим. Что представляют собой существования на разных ступенях развития в сравнении с универсумом, субстанцией?! Это недоразвитые, ущербные или дегенеративные субстанции, реальности? Никто из философов не смог достоверно показать суть ущербности модального в сравнении с субстанциональным.
Об этом вопиющем недостатке понятия реальности мало кто задумывался. Считалось, что если в природе есть различия и соподчинения, то, значит, и философу дозволено так описывать субординации существ, самосознаний, начал. Но ведь философ в отличие от конкретного учёного должен устремить свой взор прежде всего на неделимое, неизменное, пребывающее в природе. Там, где его нет, где нет действительной реальности, не может быть и действительного существования, и действительного описания этого существования.
Философ просто не знает, что в действительной природе ничего чисто сопоставимого нет. В настоящей природе, в её реальности самое ничтожное существо, которому ещё предстоит развиваться миллиарды лет до человека, изготовлено из того же золота тотальной реальности. Это значит, что определённое развитие, стремящееся, поднимающееся от одной ступени к другой, есть в то же время и движение от одной универсальной реальности к другой такой же универсальной реальности. Другими словами, является неизменностью.
Одно другого не исключает. Определенный и неопределённый мир представляет одно целое. Реальность, представленная микроорганизмами, развиваясь в человека, в качестве общеинвариантной реальности ничего не приобретает (она всегда равна Универсуму, любому его инобытию), хотя в качестве определённой человеческой сущности она приобретает невообразимо много. Например, приобретает мир субъекта, способный отражать Универсум, являющийся, помимо прочего, и безличным мировым духом, при известных обстоятельствах переходящим в личность.
То, что философы принимали за всю природу, было только ее определённой стороной. Стороной ничуть не менее действительной. То, что в определенном мире существует как абсолютное сопоставление, деление, в реальности является миром переходящих тождеств. Такой мир не предусматривает того различия, которое необходимо и существенно в определённом мире.
Именно это не принималось в расчет традиционной философией. Для философа в качестве его важнейшего устремления не существует никакого модуса, никаких ступеней развития, никакой формальной логики. Это — персонажи определённой природы и определенной науки.
Очень точное приближение к понятию реальности мы встречаем у Гёте. Для него реальное есть постоянный переход аналогий. Во что бы ни изменялся мир, он не перестает быть неким неопределённым, принципиально не имеющим чисто определённого названия тождеством любого существования этого мира. В постоянном определенном изменении сохраняется только сама вечно повторяемая неизменность этого мира. Совершенно очевидно, что подобное представление вносит принципиально иное нетрадиционное понимание сути повторяемости, единства и понимание того, чтособой должна являть непротиворечивость философии и теории науки.
Не существует никакой и абсолютной неопределённости понятия тотальной реальности. Она неотделима от определенной природы. Это означает, что в неопределённой реальности содержится всеобщность логического, духовного, субъективного и т. д.; что здесь содержится протологика, протосубъект, протоидея.
Философы переусердствовали в абстрагировании идей, понятий, качеств. Понятие реальности не позволяет выделить какую-либо из знакомых нам категорий в качестве безусловно отдельной. Это недопустимо. Это неизменно оказывается догматом, доктринерским измышлением. Подобным образом понятая реальность делает совершенно очевидными все допущенные в истории философии ошибки. Можно коротко сформулировать их следующим образом.
Все принципиальнейшие ошибки философии и теории науки были допущены по той причине, что место тотальной реальности, или единоразличия, занимало то или иное абсолютное начало, та или иная определённая чисто характеристика, которые незаконным образом подменили указанную реальность. Подобная подмена чревата чистым противоречием, стагнацией философии.
Никакой иной тотальной реальности, помимо переходящего тождества, нет. Мир невозможен без общеинвариантной реальности или того, что является неопределённым равенством всего существующего.
Следует сказать, что никакое разделительное, самое категоричное определение, никакая дизъюнкция никогда не делят, не деформируют, не изменяют названную реальность, не касаются её. Они могут соответствовать изменению только определённой стороны мира. Иными словами, незаконное вторжение или замещение абсолютными определениями места реальности могут допускаться только в вольных философских сочинениях, в фантазии философов. В действительности ничего подобного произойти не может.
В этом навязывании реальному миру чистых понятий и заключён вечный источник несостоятельности философской мысли. В этом и состоит её кризис и кризис общей теории науки и математики. Всё, что не является действительной реальностью, что ставится на место действительной реальности, неизменно обнаруживает несостоятельность в качестве объявленной реальности, всеобщности. Любые чистые дефиниции, любые субординации, дизъюнкции — всё это правомерно и законно применимо только к определённому миру. Но не он является предметом пристального внимания, важнейшим объектом философского рассмотрения.
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