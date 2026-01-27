Богослужение в Церкви условно делится на два вида: общественное и частное. Общественное богослужение совершается по уставу Церкви, изложенному в Типиконе. Оно охватывает богослужение суточного, седминного и годового круга. Частное богослужение вначале входило составной частью в общественное богослужение, но затем выделилось в обособленное от этого круга богослужение. Это можно сказать обо всех Таинствах, кроме Таинств Священства и Евхаристии.

Поэтому Литургика, по программе 4 класса МДС, целенаправленно изучает чинопоследования Таинств и обрядов, изложенных в Требнике, архиерейском Чиновнике, в Чинопоследованиях соединяемых из иноверных к Православной Кафолической Восточной Церкви и в книге «Последование молебных пений».

При изложении всех видов богослужения даются исторические сведения об установлении чинопоследований, развитии их обрядовой стороны, а также структуры построения и символическое значение священнодействий каждого чина.

Протоиерей Геннадий Нефедов - Таинства и обряды Православной Церкви. Учебное пособие по Литургике

2-е изд.

М.: Изд. «Паломникъ», Изд. «Русскiй Хронографъ», 2002. - 315 с.

ISBN 5-88060-013-0

Протоиерей Геннадий Нефедов - Таинства и обряды Православной Церкви. Учебное пособие по Литургике - Содержание

Введение

Глава I БОГОСЛУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ И ЧАСТНОЕ

Глава II БОГОСЛУЖЕНИЕ ТАИНСТВ КРЕЩЕНИЯ И МИРОПОМАЗАНИЯ

Глава III ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

Глава V БОГОСЛУЖЕНИЕ ТАИНСТВА БРАКА

Глава VI БОГОСЛУЖЕНИЕ ТАИНСТВА ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ

Глава VII ТАИНСТВО СВЯЩЕНСТВА

Глава VIII БОГОСЛУЖЕНИЕ ПОГРЕБЕНИЙ И ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ

ГЛАВА IX БОГОСЛУЖЕНИЕ МОЛЕБНЫХ ПЕНИЙ

ГЛАВА Х БОГОСЛУЖЕНИЕ ОСВЯЩЕНИ Я ХРАМА

Библиография

Протоиерей Геннадий Нефедов - Таинства и обряды Православной Церкви. Учебное пособие по Литургике - Богослужение Таинств Крещения и Миропомазания

1. Молитва матери по рождении ребенка

Совершению Таинства Крещения предшествуют молитвословия, относящиеся к матери и рожденному ею младенцу. Матери они читаются в первый и сороковой день, а младенцу — в восьмой и сороковой дни.

Молитвы в первый день

По внегда родити жене отроча преподают матери и ребенку благословение Божие. Святой Симеон Солунский говорит, что в этих молитвах родившей женщине и окружающим ее домочадцам даруется благодать освящения и очищения.

«Владыко Господи Вседержителю, родившую рабу твою исцели, восстави от одра, на нем же лежит...— молится священник.— Сохрани сию и младенца, покрой ю кровом крил Твоих... молитвами Богородицы и всех святых» (1-я молитва). «Владыко Господи,... днесь родившую сия отроча, помилуй и прости вольныя и невольный ея прегрешения,... даждь ей скорое восстание, от скверны очисти, болезни исцели, здравие и благомощие души и телу даруй, и ангелы светлыми и сияющими сию огради... Рожденнаго же младенца сподоби поклонитися земному храму» (2-я молитва). И в третий раз молит священник Господа: «Призри с Небес... и прости рабе Твоей сей и всему дому...(немощи человеческого естества)» (3-я молитва).

Молитва о женщине, извергшей младенца

Этой молитвой Церковь приходит на помощь женщине, у которой произошло непроизвольное извержение плода зачатого ребенка. В первый день такого несчастья читается женщине эта молитва, вместо трех уже указанных.

В этой молитве священник просит Бога: «Прости ея вольныя и невольныя прегрешения, сохрани от всякаго диавольскаго кознодействия, скверну очисти, болезни исцели, здравие и благомощие телу с душею ея даруй, очисти от телесныя скверны,... возстави ю от одра, на нем же лежит. И всех обретающихся и прикасающихся ей по велицей Твоей милости... помилуй и прости».

«Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир» (Ин. 16, 21). В этих словах Учителя и Господа Церковь усматривает глубокий смысл чадородия, которым спасается женщина, если пребудет «в вере и любви и святости с целомудрием» (1 Тим. 2, 13). Рождение младенца, таким образом, связано для матери-христианки с радостью жизни по евангельским заповедям, к которой будет приобщен и рожденный ею ребенок. «Просите и получите,— говорит Христос,— чтобы радость ваша была совершенна» (Ин. 16, 24). Рожденный младенец, как некогда и сама мать, будет введен в жизнь Церкви в Таинстве Крещения и получит от Бога Дар Святого Духа. Перед ним откроются тайны веры, Евангелия, Царства Небесного. Жизнь во Христе вместе со своим ребенком наполняет сердце женщины благодарным чувством к Богу. И радость обретения младенца заставляет ее забыть скорбь при рождении.

По-иному ведет себя сердце женщины, когда неожиданно для нее случается непроизвольное извержение плода зачатого ребенка. Радость не приходит в ее душу. Ее сердце скорбит о младенце, исключенном из жизни, изверженном ею. Скорбит она и о себе самой, пребывающей во грехах, которые отравляют все члены тела, все силы и свойства души, поражают недугом и тело, и сердце, и ум. Скорбь ее сменяется печалью. В душу может войти уныние оттого, что не было у нее достаточной решимости жить по евангельским заповедям и достойно хранить Дар Святого Духа, полученный в Крещении. Горестно и трудно женщине в эти минуты жизни. И Церковь, как Мать, понимает ее состояние и приходит к ней на помощь. В первый же день пастырь должен быть извещен о тяжком несчастье, происшедшем с женщиной, чтобы совершить в тот же день о ней молитву.

Согласно древней практике священник совершал эту молитву у одра женщины, предварив молитву о жене извергшей принятием покаянного исповедания грехов со стороны женщины, открывающего пастырю духовное ее состояние, чтением над ней разрешительной молитвы: «Господь и Бог наш Иисус Христос...» и наложением посильной епитимии.

Когда молитва «егда извержет» прочитана над женщиной в первый день ее несчастья, то в сороковой день читается молитва сорокового дня. В случае непрочтения этой молитвы в первый день, данная молитва и молитва сорокового дня совершается в день, когда женщина, оправившись от болезней, приходит в храм, то есть начиная с сорокового в любой последующий ближайший день.

Если женщина родит, хотя и преждевременно, но живого младенца, то в случае его смерти сразу же по рождении над материю следует читать обычные молитвы жене-родильнице, а не молитву «егда извержет».

В приходской жизни священник соприкасается с такими случаями, когда молитвы «егда извержет» просят совершить о себе женщины, извергшие зачатый в них плод по своей воле. На священнике в этом случае лежит прямая обязанность разъяснить женщине, что с первых веков христианства Святая Церковь считает исключение человека из книги жизни, из домостроительства спасения людей Сыном Божиим, несовместимым с евангельским учением. Поэтому уже в первом веке Церковь требовала от женщины: «Не умерщвляй дитяти в зародыше», убеждая ее отстать от языческого взгляда на этот вопрос.

Церковь всегда смотрела на зачатый во утробе матери плод как на человека. Она установила праздники зачатия святого Иоанна Предтечи, зачатия праведной Анной Пресвятой Девы Марии, утверждая эту мысль. И когда женщина пренебрежет требованием Церкви, то она, по слову Христову, оказывается виновной в нарушении заповеди древней (Мф. 5, 21).