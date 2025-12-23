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Негели - Все хотят на небеса

Негели, Урс-Хайнц - Все хотят на небеса
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

На надгробии высечено: «Здесь лежит почивший в Господе...», а священник над гробом описывает покойного только хвалебными словами. Он говорит о том, что умерший был достойным человеком, и Господь взял его к Себе. Собственно, по словам священника, мы все окажемся на небе. Все, что говорится на похоронах, звучит возвышенно и прекрасно. И никто из участников печальной церемонии не осмелится возразить говорящему. Да и как? Ведь большинство не верит в существование ада. И в рассказы о черных чертях с рожками мы не верим. Просто большинству людей приятно слушать слова о небе. Результат же таков, что погребальные проповеди у многих людей создают искаженное представление о библейских заповедях. Я понимаю, что было бы неуместно над телом усопшего рассуждать о геенне огненной. Но, с другой стороны, у людей создается представление, что Господь автоматически милостив ко всем. Ведь об этом сказал священник в храме. А он знает!

Как раз этого я не понимаю. Знают ли многие священники и проповедники, о чем они говорят? Осознают ли провозглашающие эти слова о мертвых, что у живых создается неправильное представление о вечной жизни? Предположим, что наши духовные служители этими прекрасными словами говорят сущую правду. В этом случае пришествие Господа нашего Иисуса Христа на землю было излишне. Зачем же нам нужен Спаситель, если каждый из нас и так может попасть на небо? Смыслом пребывания Иисуса Христа на земле было стремление открыть людям то, что только Он является единственным путем, по которому мы, люди, можем прийти к Богу. Все иные тропы, даже имеющие видимость духовных, но не ведущие ко Христу, заканчиваются бездной.

Иисус Христос четко говорит о том, что большинство людей окажется в аду. В Нагорной проповеди мы читаем: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7:13-14).

Негели, Урс-Хайнц - Все хотят на небеса

Черкассы: Смирна, 2014. — 40 с.
ISBN 978-617-698-046-9

Негели, Урс-Хайнц - Все хотят на небеса - Содержание

  • Попадут ли добрые люди в ад?
  • Выносит ли добрый Бог смертные приговоры
  • Туземец и миссионер
  • Все ли христиане являются христианами?
  • Совращение совершеннолетних
  • Есть ли в церкви лицемеры?
  • «Все молитвы ведут к Богу»
  • Был ли терпим наш Господь Иисус к людям иной веры?
  • Почему Бог допускает зло?
  • «Ведь я стараюсь жить правильно!»
  • Стоит ли жить?
  • Искренность смерти
  • Разбитая лампа
  • Хромать на оба колена?
  • «Необходимо ли мне обратиться?»
  • Лично познать Бога
  • Каждый верит
Views 388
Rating 5.0 / 5
Added 23.12.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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