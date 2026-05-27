Негр - Дракула

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Cultural Studies Art, Philology Literature, *Biographies Memoirs, Mythology Legends
Series Великие злодеи. Истории самых легендарных антагонистов мировой культуры (1 book)

Книга Робина Негра посвящена Дракуле — самому известному вампиру мировой культуры, персонажу, который вышел далеко за пределы романа Брэма Стокера и стал архетипом готического ужаса, соблазна и бессмертия.

Автор прослеживает историю образа Дракулы: от фольклорных представлений о вампирах, связей с Трансильванией и Владом Цепешем до кино, телевидения, комиксов, аниме, музыки и компьютерных игр.

Негр, Робин. Дракула: биография самого известного вампира / Робин Негр; пер. с фр. Е. Лисовской. — Москва: Эксмо, 2026. — 352 с. — (Великие злодеи. Истории самых легендарных антагонистов мировой культуры).
ISBN 978-5-04-240641-6

Негр Робин – Дракула – Содержание

  • Предисловие

  • Автор

  • Введение

  1. Часть 1. Долгое созревание мифа

    • Кровь и чернила

    • Дракула и Носферату

    • Бела Лугоши, первый укус

    • Кристофер Ли, гений парадоксов

    • Гари Олдман, наследник Трансильвании

  2. Часть 2. Эволюция образа Дракулы

    • Граф в плену у телеэкранов

    • Образ современного вампира в кино

    • Игроки штурмуют замок

    • Возвращение на бумагу

    • «Послушайте их, детей ночи! Какая музыка!»

  • Заключение

  • Благодарности

  • Библиография

