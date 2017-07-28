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Негров - Белов - Феномен лидерства - 1-4 выпуски

Феномен лидерства в среде евангельских христиан Евразии: сборник интервью
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Евангельское христианство и лидерство
Формирование богоугодного лидерства среди христианской молодежи – ответственная задача Церкви, выполнение которой прямым образом влияет на осуществление христианской миссии в мире. В наше время имеет место острая потребность в эффективных моделях воспитания и подготовки молодых христиан к современным и грядущим вызовам, сложностям и возможностям в обществе и церкви. Однако, прежде чем предлагать и применять какие-либо программы формирования духовного и эффективного лидерства в среде евангельской молодежи Евразии (здесь и далее под Евразией будет пониматься постсоветское пространство), необходима глубокая рефлексия на тему убеждений и практик христианских лидеров в данном регионе.
В развитии лидерства среди молодежи отправной точкой служит саморефлексия и понимание уже существующей лидерской культуры и практики. Церкви необходимо осмыслить убеждения и лидерские практики, изучить реальную ситуацию вокруг лидерства, потенциал верующей молодежи, контекст внутренней и внешней среды молодых людей и имеющиеся возможности и вызовы. Требуются серьезные и масштабные исследования различных вопросов лидерства в евангельском сообществе Евразии.
В противном случае понимание феномена лидерства евангельскими христианами и подходы к формированию лидерства будут продолжать складываться на стыке зарубежной популярной литературы, светских концепций управления, локальных культурных контекстов и общераспространенных стереотипов, бытующих в церковной среде и в обществе в целом.

Феномен лидерства в среде евангельских христиан Евразии: сборник интервью

Составители и авторы введения Негров А.И., Белов А.Э.
Серия «Евангельское христианство и лидерство». Выпуск 1.
СПб.: СанктПетербургский христианский университет, 2016.
ISBN 978-5-7454-1416-9

Феномен лидерства в среде евангельских христиан Евразии: сборник интервью - Содержание

Предисловие научных редакторов
Тексты расшифровок интервью с респондентами из Центральной Азии
  • Казахстан
  • Кыргызстан
  • Таджикистан
  • Узбекистан
Тексты расшифровок интервью с респондентами из европейского региона
  • Беларусь
  • Молдова
  • Россия
  • Украина

Феномен лидерства в среде евангельских христиан Евразии: коллективная монография

Под ред. А.И. Негрова. Серия «Евангельское христианство и лидерство», Выпуск 2.
СПб.: Санкт-Петербургский христианский университет, 2016.
ISBN 978-5-7454-1421-3

Феномен лидерства в среде евангельских христиан Евразии: коллективная монография - Содержание

НАШИ АВТОРЫ
Введение
О международном исследовательском проекте «Изучение феномена лидерства в среде евангельской молодежи Евразии: к вопросу формирования эффективных подходов в становлении и развитии лидерства» Негров А.И.
О структуре монографии
РАЗДЕЛ 1. ПОНИМАНИЕ ФЕНОМЕНА ЛИДЕРСТВА
  • Глава 1 Понимание феномена лидерства и лидерского потенциала представителями евангельского христианства Евразии Белов А.Э., Негров А.И.
  • Глава 2 Понимание лидерства евангельскими христианами Евразии: миссиологический аспект Белов А.Э., Негров А.И.
  • Глава 3 Представления старших поколений верующих о понимании лидерства евангельской молодежью Евразии Белов А.Э., Негров А.И.
  • Глава 4 Эффективность лидерства в среде евангельской молодежи Евразии: к вопросу о сравнении лидерских практик, способах оценки и критериях эффективности Белов А.Э., Негров А.И.
РАЗДЕЛ 2. ПОРТРЕТ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Теоретический аспект
  • Глава 5 Современная молодежь в представлениях евангельских верующих Евразии Белов А.Э., Негров А.И.
  • Глава 6 Лидерский потенциал молодежи в представлениях евангельских верующих Евразии Белов А.Э., Негров А.И., Сарапулов В.А.
  • Глава 7 Черты современной евангельской молодежи Евразии: общие тренды, преимущества, недостатки и особенности Белов А.Э., Негров А.И., Ружина Н.В.
  • Глава 8 Лидеры современности в представлениях евангельской молодежи Евразии: к вопросу об отличительных признаках «настоящего лидера» Белов А.Э., Негров А.И., Ружина Н.В.
  • Глава 9 Положительные и отрицательные лидеры: к вопросу о критериях оценки и сравнения представлений разных поколений евангельских верующих Евразии Белов А.Э., Негров А.И.
Практический аспект
  • Глава 10 Выявление связи между общим концептуальным пониманием лидерства и его практикой в жизни современной евангельской молодежи Евразии Белов А.Э., Негров А.И.
  • Глава 11 К вопросу о возможностях проявления лидерства молодежью в церкви и обществе: интерпретация точек зрения евангельских руководителей Евразии Белов А.Э., Негров А.И.
  • Глава 12 К вопросу о возможностях проявления лидерства молодежью в церкви и обществе: интерпретация точек зрения представителей евангельской молодежи Евразии Белов А.Э., Негров А.И.
РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСТВА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
  • Глава 13 Практика формирования культуры лидерства среди евангельской молодежи Евразии Белов А.Э., Негров А.И., Сарапулов В.А.
  • Глава 14 Формирование культуры лидерства в среде евангельской молодежи Евразии: к вопросу о наличии программ по лидерству и критериям их эффективности Белов А.Э., Негров А.И., Сарапулов В.А.
  • Глава 15 Формирование лидерства среди евангельской молодежи Евразии: к вопросу о ключевых элементах процесса формирования лидерства Белов А.Э., Негров А.И., Сарапулов В.А.
РАЗДЕЛ 4. ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)
  • Глава 16 К вопросу формирования христианского лидерства среди молодежи: богословские перспективы и педагогический подход Негров А.И., Сарапулов В.А.
  • Глава 17 Процесс создания онлайн-анкеты для опроса евангельской молодежи и предварительные результаты анкетирования Белов А.Э., Негров А.И.

Негров А.И., Белов А.Э. - Феномен лидерства в среде евангельских христиан Евразии: по материалам интервью, фокус-групп и онлайн-анкетирования

Серия «Евангельское христианство и лидерство», Выпуск 3.
СПб.: Санкт-Петербургский христианский университет, 2016.
ISBN 978-5-7454-1422-0

Негров А.И., Белов А.Э. - Феномен лидерства в среде евангельских христиан Евразии: по материалам интервью, фокус-групп и онлайн-анкетирования - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА 1 Социальные исследования количественного, качественного и смешанного типов: к вопросу о методологии исследования
ГЛАВА 2 Перспективы лидерства через призму мнений евангельских христиан Центральной Азии: интерпретация материалов индивидуальных и групповых исследовательских интервью, проведенных в Центральной Азии в марте 2016 г.
ГЛАВА 3 Анализ ответов евангельской молодежи Евразии на вопросы онлайн-анкеты
  • 3.1. Введение
  • 3.2. Мнения и реакция евангельской молодежи на анкетирование
  • 3.3. Портрет евангельской молодежи
  • 3.4. Концептуальное понимание лидерства респондентами
  • 3.5. Формирование лидерства в представлениях евангельской молодежи
  • 3.6. Сопоставление ответов различных категорий респондентов на вопросы по избранным темам
ГЛАВА 4 Сравнение результатов проведения интервьюирования, фокус-групп и онлайн-анкетирования: общие темы, проблемы, перспективы
  • 4.1. Введение
  • 4.2. Портрет евангельской молодежи: черты, противоречия, потенциал
  • 4.3. Представления о лидерстве: конструктивное и токсичное лидерство
  • 4.4. Практическая реализация лидерства
  • 4.5. Факторы формирования лидерства

Негров А.И., Белов А.Э. - Формирование лидерства в среде евангельской молодежи Евразии: принципы и рекомендацииНегров А.И., Белов А.Э. - Формирование лидерства в среде евангельской молодежи Евразии: принципы и рекомендации

Серия «Евангельское христианство и лидерство», Выпуск 4.
СПб. Санкт-Петербургский христианский университет, 2017.
ISBN 978-5-7454-1459-6

Негров А.И., Белов А.Э. - Формирование лидерства в среде евангельской молодежи Евразии: принципы и рекомендации - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
Глава 1 ЛИДЕРСТВО
  • 1.1. Что такое лидерство
  • 1.2. Как понимает лидерство евангельская молодежь
  • 1.3. Факторы разных культур и поколений
  • 1.4. Лидерство и миссия
  • 1.5. Лидерский потенциал молодежи
  • 1.6. Личное лидерство
  • 1.7. Командное лидерство
Глава 2 ЕВАНГЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
  • 2.1. Портрет евангельской молодежи
  • 2.2. Характер евангельской молодежи
Глава 3 ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСТВА
  • 3.1. Формирование лидерства и развитие лидерства: сходства и различия
  • 3.2. Богословские основы формирования лидерства
  • 3.3. Формирование лидерства в молодежной среде
  • 3.4. Духовный аспект формирования лидерства
  • 3.5. Важность ответственности в лидерстве
  • 3.6. Роль наставничества в лидерстве
  • 3.7. Формирование лидерства через командную работу
  • 3.8. Как избежать токсичного лидерства
ОБРАЩЕНИЕ К РУКОВОДИТЕЛЯМ МОЛОДЕЖИ: ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
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Rating 5.0 / 5
Added 28.07.2017
Author esxatos
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