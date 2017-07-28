Формирование богоугодного лидерства среди христианской молодежи – ответственная задача Церкви, выполнение которой прямым образом влияет на осуществление христианской миссии в мире. В наше время имеет место острая потребность в эффективных моделях воспитания и подготовки молодых христиан к современным и грядущим вызовам, сложностям и возможностям в обществе и церкви. Однако, прежде чем предлагать и применять какие-либо программы формирования духовного и эффективного лидерства в среде евангельской молодежи Евразии (здесь и далее под Евразией будет пониматься постсоветское пространство), необходима глубокая рефлексия на тему убеждений и практик христианских лидеров в данном регионе.

В развитии лидерства среди молодежи отправной точкой служит саморефлексия и понимание уже существующей лидерской культуры и практики. Церкви необходимо осмыслить убеждения и лидерские практики, изучить реальную ситуацию вокруг лидерства, потенциал верующей молодежи, контекст внутренней и внешней среды молодых людей и имеющиеся возможности и вызовы. Требуются серьезные и масштабные исследования различных вопросов лидерства в евангельском сообществе Евразии.