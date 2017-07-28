Негров - Белов - Феномен лидерства - 1-4 выпуски
Евангельское христианство и лидерство
Формирование богоугодного лидерства среди христианской молодежи – ответственная задача Церкви, выполнение которой прямым образом влияет на осуществление христианской миссии в мире. В наше время имеет место острая потребность в эффективных моделях воспитания и подготовки молодых христиан к современным и грядущим вызовам, сложностям и возможностям в обществе и церкви. Однако, прежде чем предлагать и применять какие-либо программы формирования духовного и эффективного лидерства в среде евангельской молодежи Евразии (здесь и далее под Евразией будет пониматься постсоветское пространство), необходима глубокая рефлексия на тему убеждений и практик христианских лидеров в данном регионе.
В развитии лидерства среди молодежи отправной точкой служит саморефлексия и понимание уже существующей лидерской культуры и практики. Церкви необходимо осмыслить убеждения и лидерские практики, изучить реальную ситуацию вокруг лидерства, потенциал верующей молодежи, контекст внутренней и внешней среды молодых людей и имеющиеся возможности и вызовы. Требуются серьезные и масштабные исследования различных вопросов лидерства в евангельском сообществе Евразии.
В противном случае понимание феномена лидерства евангельскими христианами и подходы к формированию лидерства будут продолжать складываться на стыке зарубежной популярной литературы, светских концепций управления, локальных культурных контекстов и общераспространенных стереотипов, бытующих в церковной среде и в обществе в целом.
Феномен лидерства в среде евангельских христиан Евразии: сборник интервью
Составители и авторы введения Негров А.И., Белов А.Э.
Серия «Евангельское христианство и лидерство». Выпуск 1.
Серия «Евангельское христианство и лидерство». Выпуск 1.
СПб.: СанктПетербургский христианский университет, 2016.
ISBN 978-5-7454-1416-9
ISBN 978-5-7454-1416-9
Феномен лидерства в среде евангельских христиан Евразии: сборник интервью - Содержание
Предисловие научных редакторов
Тексты расшифровок интервью с респондентами из Центральной Азии
- Казахстан
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Узбекистан
- Беларусь
- Молдова
- Россия
- Украина
Феномен лидерства в среде евангельских христиан Евразии: коллективная монография
Под ред. А.И. Негрова. Серия «Евангельское христианство и лидерство», Выпуск 2.
СПб.: Санкт-Петербургский христианский университет, 2016.
ISBN 978-5-7454-1421-3
Феномен лидерства в среде евангельских христиан Евразии: коллективная монография - Содержание
НАШИ АВТОРЫ
Введение
О международном исследовательском проекте «Изучение феномена лидерства в среде евангельской молодежи Евразии: к вопросу формирования эффективных подходов в становлении и развитии лидерства» Негров А.И.
О структуре монографии
РАЗДЕЛ 1. ПОНИМАНИЕ ФЕНОМЕНА ЛИДЕРСТВА
Теоретический аспект
О международном исследовательском проекте «Изучение феномена лидерства в среде евангельской молодежи Евразии: к вопросу формирования эффективных подходов в становлении и развитии лидерства» Негров А.И.
О структуре монографии
РАЗДЕЛ 1. ПОНИМАНИЕ ФЕНОМЕНА ЛИДЕРСТВА
- Глава 1 Понимание феномена лидерства и лидерского потенциала представителями евангельского христианства Евразии Белов А.Э., Негров А.И.
- Глава 2 Понимание лидерства евангельскими христианами Евразии: миссиологический аспект Белов А.Э., Негров А.И.
- Глава 3 Представления старших поколений верующих о понимании лидерства евангельской молодежью Евразии Белов А.Э., Негров А.И.
- Глава 4 Эффективность лидерства в среде евангельской молодежи Евразии: к вопросу о сравнении лидерских практик, способах оценки и критериях эффективности Белов А.Э., Негров А.И.
Теоретический аспект
- Глава 5 Современная молодежь в представлениях евангельских верующих Евразии Белов А.Э., Негров А.И.
- Глава 6 Лидерский потенциал молодежи в представлениях евангельских верующих Евразии Белов А.Э., Негров А.И., Сарапулов В.А.
- Глава 7 Черты современной евангельской молодежи Евразии: общие тренды, преимущества, недостатки и особенности Белов А.Э., Негров А.И., Ружина Н.В.
- Глава 8 Лидеры современности в представлениях евангельской молодежи Евразии: к вопросу об отличительных признаках «настоящего лидера» Белов А.Э., Негров А.И., Ружина Н.В.
- Глава 9 Положительные и отрицательные лидеры: к вопросу о критериях оценки и сравнения представлений разных поколений евангельских верующих Евразии Белов А.Э., Негров А.И.
- Глава 10 Выявление связи между общим концептуальным пониманием лидерства и его практикой в жизни современной евангельской молодежи Евразии Белов А.Э., Негров А.И.
- Глава 11 К вопросу о возможностях проявления лидерства молодежью в церкви и обществе: интерпретация точек зрения евангельских руководителей Евразии Белов А.Э., Негров А.И.
- Глава 12 К вопросу о возможностях проявления лидерства молодежью в церкви и обществе: интерпретация точек зрения представителей евангельской молодежи Евразии Белов А.Э., Негров А.И.
- Глава 13 Практика формирования культуры лидерства среди евангельской молодежи Евразии Белов А.Э., Негров А.И., Сарапулов В.А.
- Глава 14 Формирование культуры лидерства в среде евангельской молодежи Евразии: к вопросу о наличии программ по лидерству и критериям их эффективности Белов А.Э., Негров А.И., Сарапулов В.А.
- Глава 15 Формирование лидерства среди евангельской молодежи Евразии: к вопросу о ключевых элементах процесса формирования лидерства Белов А.Э., Негров А.И., Сарапулов В.А.
- Глава 16 К вопросу формирования христианского лидерства среди молодежи: богословские перспективы и педагогический подход Негров А.И., Сарапулов В.А.
- Глава 17 Процесс создания онлайн-анкеты для опроса евангельской молодежи и предварительные результаты анкетирования Белов А.Э., Негров А.И.
Негров А.И., Белов А.Э. - Феномен лидерства в среде евангельских христиан Евразии: по материалам интервью, фокус-групп и онлайн-анкетирования
Серия «Евангельское христианство и лидерство», Выпуск 3.
СПб.: Санкт-Петербургский христианский университет, 2016.
ISBN 978-5-7454-1422-0
Негров А.И., Белов А.Э. - Феномен лидерства в среде евангельских христиан Евразии: по материалам интервью, фокус-групп и онлайн-анкетирования - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА 1 Социальные исследования количественного, качественного и смешанного типов: к вопросу о методологии исследования
ГЛАВА 2 Перспективы лидерства через призму мнений евангельских христиан Центральной Азии: интерпретация материалов индивидуальных и групповых исследовательских интервью, проведенных в Центральной Азии в марте 2016 г.
ГЛАВА 3 Анализ ответов евангельской молодежи Евразии на вопросы онлайн-анкеты
ГЛАВА 1 Социальные исследования количественного, качественного и смешанного типов: к вопросу о методологии исследования
ГЛАВА 2 Перспективы лидерства через призму мнений евангельских христиан Центральной Азии: интерпретация материалов индивидуальных и групповых исследовательских интервью, проведенных в Центральной Азии в марте 2016 г.
ГЛАВА 3 Анализ ответов евангельской молодежи Евразии на вопросы онлайн-анкеты
- 3.1. Введение
- 3.2. Мнения и реакция евангельской молодежи на анкетирование
- 3.3. Портрет евангельской молодежи
- 3.4. Концептуальное понимание лидерства респондентами
- 3.5. Формирование лидерства в представлениях евангельской молодежи
- 3.6. Сопоставление ответов различных категорий респондентов на вопросы по избранным темам
ГЛАВА 4 Сравнение результатов проведения интервьюирования, фокус-групп и онлайн-анкетирования: общие темы, проблемы, перспективы
- 4.1. Введение
- 4.2. Портрет евангельской молодежи: черты, противоречия, потенциал
- 4.3. Представления о лидерстве: конструктивное и токсичное лидерство
- 4.4. Практическая реализация лидерства
- 4.5. Факторы формирования лидерства
Негров А.И., Белов А.Э. - Формирование лидерства в среде евангельской молодежи Евразии: принципы и рекомендации
Серия «Евангельское христианство и лидерство», Выпуск 4.
СПб. Санкт-Петербургский христианский университет, 2017.
ISBN 978-5-7454-1459-6
Негров А.И., Белов А.Э. - Формирование лидерства в среде евангельской молодежи Евразии: принципы и рекомендации - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1 ЛИДЕРСТВО
- 1.1. Что такое лидерство
- 1.2. Как понимает лидерство евангельская молодежь
- 1.3. Факторы разных культур и поколений
- 1.4. Лидерство и миссия
- 1.5. Лидерский потенциал молодежи
- 1.6. Личное лидерство
- 1.7. Командное лидерство
Глава 2 ЕВАНГЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
- 2.1. Портрет евангельской молодежи
- 2.2. Характер евангельской молодежи
Глава 3 ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСТВА
- 3.1. Формирование лидерства и развитие лидерства: сходства и различия
- 3.2. Богословские основы формирования лидерства
- 3.3. Формирование лидерства в молодежной среде
- 3.4. Духовный аспект формирования лидерства
- 3.5. Важность ответственности в лидерстве
- 3.6. Роль наставничества в лидерстве
- 3.7. Формирование лидерства через командную работу
- 3.8. Как избежать токсичного лидерства
ОБРАЩЕНИЕ К РУКОВОДИТЕЛЯМ МОЛОДЕЖИ: ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
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