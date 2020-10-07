Негров - Белов - Формирование лидерства в среде еванrельской молодежи
Еванrельское христианство и лидерство
В книге представлены базовые принципы и рекомендации по эффективному формированию лидерства в евангельской молодежной среде. Подчеркнем, что мы попытались изложить различные практические рекомендации, основанные на общих принципах, а не инструкции, работающие в любом контексте.
Александр Негров - Алексей Белов - Формирование лидерства в среде еванrельской молодежи Евразии: принципы и рекомендации
Серия «Еванrельское христианство и лидерство», Выпуск 4
Киев, 2017. - 112 с.
ISBN 978-966-97593-8-2
Александр Негров - Алексей Белов - Формирование лидерства - Содержание
- Глава 1. Лидерство
- Глава 2. Евангельская молодежь
- Глава 3. Формирование лидерства
- Обращение к руководителям молодежи
Александр Негров - Алексей Белов - Формирование лидерства - Введение
Мы постарались представить материалы в каждой главе в следующей последовательности: сначала будет представлен краткий экскурс в тему главы, содержащий в том числе наши наблюдения и обнаружения, сделанные в ходе общения со значительным количеством евангельских верующих из разных стран; после этого мы предложим краткие рекомендации по взаимодействию с евангельской молодежью.
Главы книги также содержат рабочие вопросы, обращенные к читателям с целью инициировать размышления по актуальным проблемам. Мы сформулировали и расположили вопросы таким образом, чтобы читатели включались в активный поиск ответов - самостоятельный либо вместе со своей молодежью.
Начинайте чтение глав с ознакомления с ситуациями к размышлению. Отвечайте но предлагаемые после них вопросы. Книгу можно читать совместно. В текстах глав предлагаются дополнительные вопросы.
Comments (1 comment)