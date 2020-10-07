Еванrельское христианство и лидерство

В книге представлены базовые принципы и рекомендации по эффективному формированию лидерства в евангельской молодежной среде. Подчеркнем, что мы попытались изложить различные практические рекомендации, основанные на общих принципах, а не инструкции, работающие в любом контексте.

Александр Негров - Алексей Белов - Формирование лидерства в среде еванrельской молодежи Евразии: принципы и рекомендации

Серия «Еванrельское христианство и лидерство», Выпуск 4

Киев, 2017. - 112 с.

ISBN 978-966-97593-8-2

Александр Негров - Алексей Белов - Формирование лидерства - Содержание

Глава 1. Лидерство

Глава 2. Евангельская молодежь

Глава 3. Формирование лидерства

Обращение к руководителям молодежи

Александр Негров - Алексей Белов - Формирование лидерства - Введение

Мы постарались представить материалы в каждой главе в следующей последовательности: сначала будет представлен краткий экскурс в тему главы, содержащий в том числе наши наблюдения и обнаружения, сделанные в ходе общения со значительным количеством евангельских верующих из разных стран; после этого мы предложим краткие рекомендации по взаимодействию с евангельской молодежью.

Главы книги также содержат рабочие вопросы, обращенные к читателям с целью инициировать размышления по актуальным проблемам. Мы сформулировали и расположили вопросы таким образом, чтобы читатели включались в активный поиск ответов - самостоятельный либо вместе со своей молодежью.

Начинайте чтение глав с ознакомления с ситуациями к размышлению. Отвечайте но предлагаемые после них вопросы. Книгу можно читать совместно. В текстах глав предлагаются дополнительные вопросы.