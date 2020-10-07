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Негров - Белов - Формирование лидерства в среде еванrельской молодежи

Александр Негров - Алексей Белов - Формирование лидерства в среде еванrельской молодежи Евразии: принципы и рекомендации
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Еванrельское христианство и лидерство
В книге представлены базовые принципы и рекомендации по эффективному формированию лидерства в евангельской молодежной среде. Подчеркнем, что мы попытались изложить различные практические рекомендации, основанные на общих принципах, а не инструкции, работающие в любом контексте.

Александр Негров - Алексей Белов - Формирование лидерства в среде еванrельской молодежи Евразии: принципы и рекомендации

Серия «Еванrельское христианство и лидерство», Выпуск 4
Киев, 2017. - 112 с.
ISBN 978-966-97593-8-2

Александр Негров - Алексей Белов - Формирование лидерства - Содержание

  • Глава 1. Лидерство
  • Глава 2. Евангельская молодежь
  • Глава 3. Формирование лидерства
  • Обращение к руководителям молодежи

Александр Негров - Алексей Белов - Формирование лидерства - Введение

Мы постарались представить материалы в каждой главе в следующей последовательности: сначала будет представлен краткий экскурс в тему главы, содержащий в том числе наши наблюдения и обнаружения, сделанные в ходе общения со значительным количеством евангельских верующих из разных стран; после этого мы предложим краткие рекомендации по взаимодействию с евангельской молодежью.
Главы книги также содержат рабочие вопросы, обращенные к читателям с целью инициировать размышления по актуальным проблемам. Мы сформулировали и расположили вопросы таким образом, чтобы читатели включались в активный поиск ответов - самостоятельный либо вместе со своей молодежью.
Начинайте чтение глав с ознакомления с ситуациями к размышлению. Отвечайте но предлагаемые после них вопросы. Книгу можно читать совместно. В текстах глав предлагаются дополнительные вопросы.
Views 268
Rating 5.0 / 5
Added 07.10.2020
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

ЮрийБ 5 years ago
Спасибо за полезную книгу!

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