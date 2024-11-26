Негров - Санкт-Петербургский Христианский университет 1990 - 2010 - 20 лет - История возникновения
«И до сего места помог нам Господь...»
Дорогой читатель, в своих руках Вы держите издание книги, приуроченной к юбилею — 20-летию Санкт- Петербургского христианского университета.
У этой книги две основные задачи: (1) с благодарностью Богу проследить ключевые периоды нашей истории и (2) собрать воспоминания и свидетельства людей, которые среди многих других прокладывали путь университета.
По сути дела, сравнительно короткая история нашего университета писалась большим числом благороднейших, богобоязненных, целеустремленных людей, вклад которых в историю университета неоценим.
Большое количество верующих людей из числа наших соотечественников и иностранцев являются нашим главным историческим достоянием. Наша история — наш Бог и наши люди! Имена многих наших основателей, попечителей, преподавателей, сотрудников и студентов, к сожалению, не упоминаются в этой книге по причине того, что физически просто не представляется возможным собрать свидетельства и описать вклад каждого из них!
По случаю нашего юбилея — 20-летия Санкт- Петербургского христианского университета, от себя лично, от имени всего коллектива университета хочется поблагодарить всех и каждого, кто созидал историю нашего университета. Мы рассчитываем на вас и в дальнейшем.
Мы от всей души благодарны за вклад в становление и развитие университета ВСЕМ, чьи имена в данной книге названы или не названы. Университет возник и развивался благодаря усилиям многих людей. Искреннее христианское спасибо всем прежним и настоящим сопроводителям, всем сотрудникам, преподавателям, спонсорам, членам Совета Попечителей, студентам, родителям и друзьям наших студентов, пасторам и членам поместных христианских общин, руководителям союзов и объединений церквей, нашим партнерам, коллегам из многочисленных организаций, ВУЗов, научных центров и т.д.
Санкт-Петербургский Христианский университет 1990 - 2010 - 20 лет - История возникновения
Главный редактор Негров А.И. – Санкт-Петербург: Издательство «Древо жизни», 2010. – 278 с.
ISBN 978-5-9901486-2-8
Санкт-Петербургский Христианский университет 1990 - 2010 - 20 лет – Содержание
Введение. А.И. Негров «И до сего места помог нам Господь...»
Часть первая. БЕЛОРЕЧЕНСК
- А. Ремпель СПбХУ — 20 лет. Как все начиналось
- М.С. Каретникова Родники
- И.И. Реймер Первый протестантский богословский университет в России. Миссия ещё не выполнена
- Ф. Бурклин Приключения преподавателя
- Студенческие заповеди
- Д. Экомб Воспоминания преподавателя Ветхого Завета
- Д. Янг Годы, изменившие жизнь
- Свидетельства выпускников
- М. Брицын Стихотворения
Часть вторая и третья. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Зведзная, Нарвская) В.А. Авдеев Воспоминания
- Г. Дюик Служение в СПбХУ
- Г. Джон Воспоминания преподавателя
- А.А. Тарасенко История альманаха «Хронограф»
- Свидетельства выпускников
- Интервью с выпускниками
- В.Р. Гайдачук Пастор и епископ церквей ХВЕ. Интервью
- М.Н. Черенков Идея христианского университета двадцать лет спустя: от героизма к подвижничеству
- Г. Дюик Обязательства христианского высшего образования
- Л.H. Бурчалова История библиотеки СПбХУ
- Воспоминания выпускников
- Высказывания студентов на различных уроках
- История Международной Программы СПбХУ
- С. Самойленков Дети — наша боль и радость
- Имена преподавателей, сотрудников и выпускников СПбХУ, в период с 1990 по 2010
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