Негров - Санкт-Петербургский Христианский университет 1990 - 2010 - 20 лет - История возникновения

«И до сего места помог нам Господь...»

Дорогой читатель, в своих руках Вы держите издание книги, приуроченной к юбилею — 20-летию Санкт- Петербургского христианского университета.

У этой книги две основные задачи: (1) с благодарностью Богу проследить ключевые периоды нашей истории и (2) собрать воспоминания и свидетельства людей, которые среди многих других прокладывали путь университета.

По сути дела, сравнительно короткая история нашего университета писалась большим числом благороднейших, богобоязненных, целеустремленных людей, вклад которых в историю университета неоценим.

Большое количество верующих людей из числа наших соотечественников и иностранцев являются нашим главным историческим достоянием. Наша история — наш Бог и наши люди! Имена многих наших основателей, попечителей, преподавателей, сотрудников и студентов, к сожалению, не упоминаются в этой книге по причине того, что физически просто не представляется возможным собрать свидетельства и описать вклад каждого из них!

По случаю нашего юбилея — 20-летия Санкт- Петербургского христианского университета, от себя лично, от имени всего коллектива университета хочется поблагодарить всех и каждого, кто созидал историю нашего университета. Мы рассчитываем на вас и в дальнейшем.

Мы от всей души благодарны за вклад в становление и развитие университета ВСЕМ, чьи имена в данной книге названы или не названы. Университет возник и развивался благодаря усилиям многих людей. Искреннее христианское спасибо всем прежним и настоящим сопроводителям, всем сотрудникам, преподавателям, спонсорам, членам Совета Попечителей, студентам, родителям и друзьям наших студентов, пасторам и членам поместных христианских общин, руководителям союзов и объединений церквей, нашим партнерам, коллегам из многочисленных организаций, ВУЗов, научных центров и т.д.

Санкт-Петербургский Христианский университет 1990 - 2010 - 20 лет - История возникновения

Главный редактор Негров А.И. – Санкт-Петербург: Издательство «Древо жизни», 2010. – 278 с.

ISBN 978-5-9901486-2-8

Санкт-Петербургский Христианский университет 1990 - 2010 - 20 лет – Содержание

Введение. А.И. Негров «И до сего места помог нам Господь...»

Часть первая. БЕЛОРЕЧЕНСК

А. Ремпель СПбХУ — 20 лет. Как все начиналось

М.С. Каретникова Родники

И.И. Реймер Первый протестантский богословский университет в России. Миссия ещё не выполнена

Ф. Бурклин Приключения преподавателя

Студенческие заповеди

Д. Экомб Воспоминания преподавателя Ветхого Завета

Д. Янг Годы, изменившие жизнь

Свидетельства выпускников

М. Брицын Стихотворения

Часть вторая и третья. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Зведзная, Нарвская) В.А. Авдеев Воспоминания