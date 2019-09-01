Нектарий - Антонопулос – Святая гора
Мы знакомы с автором этой книги, митрополитом Нектарием, с 1978 года, когда я пришел на Святую Гору, на Катунаки, чтобы стать монахом. С тех пор и до настоящего времени мы поддерживаем с ним самые дружеские отношения. Для меня большая честь то, что он мне первому из святогорцев доверил ознакомиться с его дневниковыми заметками о своих многочисленных поездках на Святую Гору в период с 1972 по 1996 год.
Читая его воспоминания об Афоне, который он немного узнал, но сильно полюбил, я был растроган. Да, сказал я себе, как печально! Как для меня пролетели эти почти сорок лет на Афоне, а я не собрал даже тех плодов, что собрал мой друг за время своих краткосрочных поездок. Похоже, это общая для всех ошибка – не ценить должным образом сегодняшний день. С какого-то момента он становится данностью, и теряется жажда прожить его так, чтобы он запомнился на всю жизнь. А ведь Святая Гора – это дар. Дар Пресвятой Богородицы монахам, Греции, Церкви, всему миру. Кто станет это отрицать?
Нектарий (Антонопулос) – Святая гора – Гора, которую я немного узнал, но сильно полюбил
Издательство Успекновенская пустынь "Катафиги" Великой Лавры прп. Афанасия Афонского на Святой горе Афон, 2019 год - 496 с.
ISBN 978-5-7877-0127-2
Нектарий (Антонопулос) – Святая гора – Гора, которую я немного узнал, но сильно полюбил – Содержание
Предисловие
Введение
I. 11 – 20 сентября 1972
II. 22 – 29 апреля 1973
III. 15 – 22 сентября 1973
IV. 13 – 1975
V. 3 – 11 августа 1975
VI. 6 – 13 октября 1975
VII. 28 декабря 1976
VIII. 19 – 24 июля 1981
IX. 18 – 21 июля 1982
X. 17 – 22 июля 1983
XI. 15 – 21 сентября 1984
XII. 26 – 30 сентября 1985
XIII. 2 – 5 июля 1986
XIV. 15 – 18 июня 1987
XV. 25 мая – 1 июня 1989
XVI. 7 мая – 10 мая 1990
XVII. 12 мая – 16 мая 1991
XVIII. 28 – 20 мая 1991
XIX. 27 – 2 июня 1992
XX. 6 – 8 октября 1992
XXI. 31 марта – 3 апреля 1993
XXII. 24 – 27 мая 1993
XXIII. 20 – 22 сентября 1993
XXIV. 28 февраля – 3 марта 1994
XXV. 3 – 5 апреля 1994
XXVI. 19 – 24 сентября 1994
XXVII. 13 – 17 февраля 1995
XXVIII. 27 марта 1995
XXIX
XXX. 24 – 25 февраля 1997
XXXI. 15-16 сентября 1997
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XXXIII. Ноябрь 2016
Нектарий (Антонопулос) – Святая гора – Гора, которую я немного узнал, но сильно полюбил – Предисловие
В книге перед нами предстают многие святогорцы, молодые монахи и почтенные старцы. Все они пристали к этой безопасной пристани, все мы с Божиим содействием еще ведем брань с самими собой. Большую часть книги составляют беседы со старцем Паисием и со старцем Ефремом. С отцом Ефремом я прожил около двадцати лет, вплоть до его мученической и преподобнической кончины. Лучшего, более правдивого и достойного доверия биографа, чем митрополит Нектарий, нашему старцу не найти. Не знаю, на кого как, но на меня книга произвела сильнейшее впечатление. Я осознал, как быстро пролетели столько лет моей монашеской жизни. Теперь, когда мне уже почти шестьдесят лет, мне необходимо положить прочное основание для своего спасения. И это несмотря на то, что я живу на Горе, которая породила столько благословенных душ, так преуспевших в деле своего спасения.
Книга получилась несколько толстоватой. Но чтение этих путевых заметок совсем не утомляет. Напротив, они приносят отдохновение, удерживая внимание читателя до самой последней страницы. Я прочитал ее буквально на одном дыхании! Наша Пресвятая Богородица да сподобит нас оценить Ее дар – жить в Ее Уделе. И – «паки и паки» – да возжжет в читателях огонь любви ко Христу и нашим святым. Аминь.
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