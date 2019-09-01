Мы знакомы с автором этой книги, митрополитом Нектарием, с 1978 года, когда я пришел на Святую Гору, на Катунаки, чтобы стать монахом. С тех пор и до настоящего времени мы поддерживаем с ним самые дружеские отношения. Для меня большая честь то, что он мне первому из святогорцев доверил ознакомиться с его дневниковыми заметками о своих многочисленных поездках на Святую Гору в период с 1972 по 1996 год.

Читая его воспоминания об Афоне, который он немного узнал, но сильно полюбил, я был растроган. Да, сказал я себе, как печально! Как для меня пролетели эти почти сорок лет на Афоне, а я не собрал даже тех плодов, что собрал мой друг за время своих краткосрочных поездок. Похоже, это общая для всех ошибка – не ценить должным образом сегодняшний день. С какого-то момента он становится данностью, и теряется жажда прожить его так, чтобы он запомнился на всю жизнь. А ведь Святая Гора – это дар. Дар Пресвятой Богородицы монахам, Греции, Церкви, всему миру. Кто станет это отрицать?

Нектарий (Антонопулос) – Святая гора – Гора, которую я немного узнал, но сильно полюбил

Издательство Успекновенская пустынь "Катафиги" Великой Лавры прп. Афанасия Афонского на Святой горе Афон, 2019 год - 496 с.

ISBN 978-5-7877-0127-2

Нектарий (Антонопулос) – Святая гора – Гора, которую я немного узнал, но сильно полюбил – Содержание

Предисловие

Введение

I. 11 – 20 сентября 1972

II. 22 – 29 апреля 1973

III. 15 – 22 сентября 1973

IV. 13 – 1975

V. 3 – 11 августа 1975

VI. 6 – 13 октября 1975

VII. 28 декабря 1976

VIII. 19 – 24 июля 1981

IX. 18 – 21 июля 1982

X. 17 – 22 июля 1983

XI. 15 – 21 сентября 1984

XII. 26 – 30 сентября 1985

XIII. 2 – 5 июля 1986

XIV. 15 – 18 июня 1987

XV. 25 мая – 1 июня 1989

XVI. 7 мая – 10 мая 1990

XVII. 12 мая – 16 мая 1991

XVIII. 28 – 20 мая 1991

XIX. 27 – 2 июня 1992

XX. 6 – 8 октября 1992

XXI. 31 марта – 3 апреля 1993

XXII. 24 – 27 мая 1993

XXIII. 20 – 22 сентября 1993

XXIV. 28 февраля – 3 марта 1994

XXV. 3 – 5 апреля 1994

XXVI. 19 – 24 сентября 1994

XXVII. 13 – 17 февраля 1995

XXVIII. 27 марта 1995

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XXX. 24 – 25 февраля 1997

XXXI. 15-16 сентября 1997

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XXXIII. Ноябрь 2016

Нектарий (Антонопулос) – Святая гора – Гора, которую я немного узнал, но сильно полюбил – Предисловие

В книге перед нами предстают многие святогорцы, молодые монахи и почтенные старцы. Все они пристали к этой безопасной пристани, все мы с Божиим содействием еще ведем брань с самими собой. Большую часть книги составляют беседы со старцем Паисием и со старцем Ефремом. С отцом Ефремом я прожил около двадцати лет, вплоть до его мученической и преподобнической кончины. Лучшего, более правдивого и достойного доверия биографа, чем митрополит Нектарий, нашему старцу не найти. Не знаю, на кого как, но на меня книга произвела сильнейшее впечатление. Я осознал, как быстро пролетели столько лет моей монашеской жизни. Теперь, когда мне уже почти шестьдесят лет, мне необходимо положить прочное основание для своего спасения. И это несмотря на то, что я живу на Горе, которая породила столько благословенных душ, так преуспевших в деле своего спасения.

Книга получилась несколько толстоватой. Но чтение этих путевых заметок совсем не утомляет. Напротив, они приносят отдохновение, удерживая внимание читателя до самой последней страницы. Я прочитал ее буквально на одном дыхании! Наша Пресвятая Богородица да сподобит нас оценить Ее дар – жить в Ее Уделе. И – «паки и паки» – да возжжет в читателях огонь любви ко Христу и нашим святым. Аминь.