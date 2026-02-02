Эти записи были сделаны в период с апреля 2022 по июль 2023 года — в Телеграме, Фейсбуке и «у себя». Никакого помышления опубликовать их потом как «дневник» у автора тогда не было. Михаил Немцев хотел участвовать в обсуждениях происходившего и записывал мысли, стараясь переводить эмоции в суждения. Записи были начаты после отъезда из России, на кухоньке наспех снятого на окраине Еревана дома. Летом 2023 года стало очевидно: эти заметки превратились в своеобразный дневник под-военного времени.

Центральной темой книги становится поиск языка для описания катастрофы. В начале помещён текст выступления «Без любви ничего не получится», записанный для канала «Либеральная миссия». В нём автор размышляет о том, что российское общество оказалось внутри исторического тупика из-за дефицита «любви как заботы» и неспособности к коллективному действию ради других. Он отмечает, что долгие годы «мы были заняты своей жизнью и слишком мало думали о жизни других» [00:04:54], что в итоге привело к атомизации и невозможности дать коллективный отпор злу.

Книга служит инструментом рефлексии и памяти: о чём спорили и что чувствовали люди в первые полтора года полномасштабного конфликта. Автор подчеркивает, что сейчас нам необходимо заново учиться называть вещи своими именами, избавляясь от навязанного идеологического языка. Это путь «терапии» через честность, смелость и возвращение к евангельскому пониманию любви, где чужая боль воспринимается как своя. Издание дополнено комментариями, ссылками на литературу и литературным приложением, превращающим разрозненные посты в цельное философское свидетельство эпохи.

Михаил Немцев — Так мы учились говорить о смерти

Дневник 2022–2023 годов. — Кишинев: The Historical Expertise, 2024. — 88 с.

Михаил Немцев — Так мы учились говорить о смерти — Содержание