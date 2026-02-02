Немцев Михаил - Так мы учились говорить о смерти
Эти записи были сделаны в период с апреля 2022 по июль 2023 года — в Телеграме, Фейсбуке и «у себя». Никакого помышления опубликовать их потом как «дневник» у автора тогда не было. Михаил Немцев хотел участвовать в обсуждениях происходившего и записывал мысли, стараясь переводить эмоции в суждения. Записи были начаты после отъезда из России, на кухоньке наспех снятого на окраине Еревана дома. Летом 2023 года стало очевидно: эти заметки превратились в своеобразный дневник под-военного времени.
Центральной темой книги становится поиск языка для описания катастрофы. В начале помещён текст выступления «Без любви ничего не получится», записанный для канала «Либеральная миссия». В нём автор размышляет о том, что российское общество оказалось внутри исторического тупика из-за дефицита «любви как заботы» и неспособности к коллективному действию ради других. Он отмечает, что долгие годы «мы были заняты своей жизнью и слишком мало думали о жизни других» [00:04:54], что в итоге привело к атомизации и невозможности дать коллективный отпор злу.
Книга служит инструментом рефлексии и памяти: о чём спорили и что чувствовали люди в первые полтора года полномасштабного конфликта. Автор подчеркивает, что сейчас нам необходимо заново учиться называть вещи своими именами, избавляясь от навязанного идеологического языка. Это путь «терапии» через честность, смелость и возвращение к евангельскому пониманию любви, где чужая боль воспринимается как своя. Издание дополнено комментариями, ссылками на литературу и литературным приложением, превращающим разрозненные посты в цельное философское свидетельство эпохи.
Михаил Немцев — Так мы учились говорить о смерти
Дневник 2022–2023 годов. — Кишинев: The Historical Expertise, 2024. — 88 с.
Михаил Немцев — Так мы учились говорить о смерти — Содержание
«Без любви ничего не получится» (апрель 2022): Первая попытка публичного осмысления причин катастрофы и дефицита солидарности в обществе.
ДНЕВНИК АПРЕЛЯ 2022 — ИЮЛЯ 2023: Хроника чувств и суждений: от отъезда из России до глубокой рефлексии о «под-военной» реальности.
ЛИТЕРАТУРА В СНОСКАХ: Список текстов и авторов, помогавших автору сохранять интеллектуальную опору.
ЛИТЕРТУРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ: Художественные тексты и дополнения, расширяющие контекст дневниковых записей.
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