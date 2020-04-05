Когда я приступал к написанию этой книги, один мой добрый приятель и хороший христианин сказал: «Ну, наконец-то и ты обязательно ошибешься и подвергнешь себя резкой критике». В этих словах есть большая доля правды.

Толковать Книгу Откровение сегодня, как и десятки сотен лет тому назад, неизбежно означало и означает наличие многих предположений, среди которых будут неточные и неверные, потому что в последней книге Библии представлены некоторые события и их последовательность, толкования которых нельзя однозначно и с абсолютной уверенностью опровергнуть или подтвердить Писанием. Но каждому писателю, имеющему отношение к разъяснению Слова Божьего, важно, чтобы люди, читая то или иное толкование, были побуждаемы возрастать в любви к Богу и ближним, возрастать в истинном познании природы Бога, в святости, в страхе Божьем, в благоговении и трепете перед грядущим Спасителем, горели желанием и готовностью встречи с Ним, преображаясь в образ Христа.

Виктор Немцев - Встречать Возлюбившего

Издательство Церковь Пробуждение, 2016. - 1024 с.

ISBN 978-985-6184-56-0.

Виктор Немцев - Встречать Возлюбившего - Содержание

Введение

Литература к введению

Глава I. Признаки Второго Пришествия Христа

Глава II. О методах толкования Писания и книги «Откровение Иоанна Богослова»

Глава III. История языческих народов и евреев согласно Книге пророка Даниила. Прошлое и будущее Израиля и соотношение Израиля и Церкви

Глава IV. Учение о Тысячелетнем Царстве Христа

Глава V. Второе Пришествие Христа, первое воскресение и восхищение Церкви

Глава VI. Краткий обзор Книги Откровение

Глава VII. Послания к церквам

Виктор Немцев - Встречать Возлюбившего - Введение

Эта книга является еще одним напоминанием для христиан и для всех, кто ищет Бога, о том, что мы на этой земле временны, что встреча с Господом неизбежна, что Пришествие с каждым днем становится ближе, ибо «еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит» (Евр.10:37). Поэтому, как говорит Библия, «будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного» (Евр. 10:25). Христиане сегодня особенно нуждаются в том, чтобы им при следовании за Христом напоминали известные и важные истины, о чем писал Апостол Петр: «Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание: так поступая, никогда не преткнетесь, ибо там откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем. хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине» (2Пет.1:10-12).

Приступать к Откровению — дело сложное, вызывающее страх и трепет, потому что в этой книге Бог дает самое строгое предупреждение об ответственности за истину: И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним. на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и, если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей» (Отк.22:13.19).

Сегодня насчитывается более 2000 толкований на Откровение и на различные части этой книги Библии, которые часто сильно отличаются друг от друга. Существует множество разных школ, подходов и учений по последнему времени. Почему существует такое многообразие и почему так много ошибок при толковании этой книги Библии? Причин много, но основными являются следующие: