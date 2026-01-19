«Liber Azerate» представляет собой фундаментальный гримуар Магического Ордена MLO (Misanthropic Luciferian Order), ныне известного как Храм Черного Света (Temple of the Black Light). Книга излагает доктрину антикосмического сатанизма, основанную на хаософии — учении о возвращении каузального (упорядоченного) мира в его изначальное акаузальное состояние Хаоса. В отличие от популярных форм светского сатанизма, система MLO носит подчеркнуто гностический и агрессивный характер, рассматривая космос как тюрьму для божественной искры.

В тексте представлен сложный синтез различных темных традиций: от клиппотической Каббалы и сетианской магии Древнего Египта до шумерской демонологии Тиамат. Автор подробно описывает иерархию «одиннадцати углов» и имя Азерате — тайный код, объединяющий одиннадцать антикосмических сил во главе с Сатаной. Практическая часть включает в себя ритуалы посвящения, эоническую магию, темную алхимию и методы пробуждения «Черного Пламени» внутри адепта.

Книга служит инструментом для разрушения старых эонических форм и открытия порталов в акаузальный план. Через использование темных формул, сексуальной магии и инвокаций таких божеств, как Лилит, Астарот и Хорозон, адепт стремится к состоянию «Быть» в противовес космическому «Становиться». Это издание предназначено для глубокого изучения радикальной левой руки (LHP) и является одним из самых влиятельных текстов в современной оккультной среде темного направления.

Немидиал — Liber Azerate

Книга Храма Черного Света. — М.: ТД Велигор, 2022. — 268 с. : ил.

ISBN 978-5-91742-122-3

Немидиал — Liber Azerate — Содержание