Немидиал - Liber Azerate
«Liber Azerate» представляет собой фундаментальный гримуар Магического Ордена MLO (Misanthropic Luciferian Order), ныне известного как Храм Черного Света (Temple of the Black Light). Книга излагает доктрину антикосмического сатанизма, основанную на хаософии — учении о возвращении каузального (упорядоченного) мира в его изначальное акаузальное состояние Хаоса. В отличие от популярных форм светского сатанизма, система MLO носит подчеркнуто гностический и агрессивный характер, рассматривая космос как тюрьму для божественной искры.
В тексте представлен сложный синтез различных темных традиций: от клиппотической Каббалы и сетианской магии Древнего Египта до шумерской демонологии Тиамат. Автор подробно описывает иерархию «одиннадцати углов» и имя Азерате — тайный код, объединяющий одиннадцать антикосмических сил во главе с Сатаной. Практическая часть включает в себя ритуалы посвящения, эоническую магию, темную алхимию и методы пробуждения «Черного Пламени» внутри адепта.
Книга служит инструментом для разрушения старых эонических форм и открытия порталов в акаузальный план. Через использование темных формул, сексуальной магии и инвокаций таких божеств, как Лилит, Астарот и Хорозон, адепт стремится к состоянию «Быть» в противовес космическому «Становиться». Это издание предназначено для глубокого изучения радикальной левой руки (LHP) и является одним из самых влиятельных текстов в современной оккультной среде темного направления.
Немидиал — Liber Azerate
Книга Храма Черного Света. — М.: ТД Велигор, 2022. — 268 с. : ил.
ISBN 978-5-91742-122-3
Немидиал — Liber Azerate — Содержание
Вступление: Традиционный антикосмический сатанизм и Хаософия.
Магическая система MLO: Эоническая Черная Магия, сатанинский символ веры и десятиугольная сигилла.
Клиппотическая Каббала: Четыре трона хаоса, сферы Клиппот, одиннадцать углов и тайны Танинивера.
Практическая магия: Пять орудий, темная алхимия, сексуальная магия и семь центров силы.
Ритуалистика:
Ритуалы Пентаграммы и Посвящения.
Призвания Молоха, Астарота, Бафомет, Гекаты и Лилит.
Клиппотическая Месса и Ритуал Неугасимого Черного Пламени.
Древние традиции:
Сетианский Сатанизм: Хепер-И-Апеп, ритуалы Сета-Тифона и проклятия.
Шумерская магия: Тиамат, Ама-Ушумгал-Анна и 11 огней Азерате.
Заключение: Демонологический словарь.
No comments yet. Be the first!