«Голос мучеников» – это благотворительная межконфессиональная организация, служащая преследуемой церкви с 1967 года. Её целью является оказание помощи преследуемой церкви во всем мире. Организация была основана пастором Ричардом Вурмбрандом, который провёл 14 лет в тюрьмах коммунистической Румынии за свою веру в Иисуса Христа. Его жена Сабина отбыла три года заключения.

В 1960-х годах Ричард, Сабина и их сын Михай были выкуплены из Румынии верующими с Запада и переехали в Соединённые Штаты. Где бы ни выступали Вурмбранды, они всегда рассказывали о зверствах, которым подвергаются христиане в закрытых для Евангелия странах. Они основали сеть филиалов организации по всему миру с целью оказания помощи преследуемой церкви.

Сегодня «Голос мучеников» продолжает это служение, руководствуясь такими основными задачами:

Служение миссии «Голос мучеников» основано на Послании к евреям, 13:3, и предоставляет преследуемой церкви по всему миру: Помощь, Любовь, Ободрение

Необычайное посвящение

Перевод по изданию: Extreme Devotion: The Voice of the Martyrs. Nashville, Tennessee: W Publishing Group, 2001.

Перевод с английского Маргариты Тучковой

Редакторы: Светлана Филипчук, Петр Наконечный

ISBN 978-617-503-119-3

Необычайное посвящение - Содержание

день 1-й - 365- й

Необычайное посвящение - Введение

Верные Богу люди, о которых вы узнаете из этой книги, – не жертвы, а победители. Одни из них – ученики Иисуса, другие – мученики современности. Их гонители – римляне и румыны, коммунисты и мусульмане. Однако каждый из них – для нас пример, пример необычайного посвящения Христу. Верные, чьи истории вы найдёте на этих страницах, имели стремление, которое превзошло основной человеческий инстинкт самосохранения: стремление служить Христу и свидетельствовать о Нём.

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Когда у нас возникло намерение создать эту книгу, Америка переступила порог новой эры. События 11 сентября 2001 года изменили лицо мира и перенесли нас в период сомнений – период, когда многие начали искать ответы у Церкви; период, когда Церковь начала искать ответы у Бога и в господстве Его силы.

Мы стремимся, чтобы эта книга расширила наше мышление и повлияла на наши поступки – во времена, когда мы сами испытываем невероятные трудности. Например, как мы относимся к тем, кто причиняет нам зло? Как поступал Христос? Как это делали другие христиане? Каким должно быть наше отношение к людям, если они злостно противодействуют нам? Стоит ли рисковать всем, чтобы попытаться поделиться Божьей любовью с теми, кто может убить нас за это?

Эта книга не ответит на все вопросы, но она обязательно испытает вашу веру. Когда вы будете читать рассказы о христианах, подвергшихся ради дела Христова таким издевательствам, которые трудно даже описать, попробуйте глубже осмыслить их трагедию и мучения, чтобы отыскать в них ценности, которые заметны невооружённым глазом. Сосредоточьтесь на вере, которой пронизаны свидетельства этих отважных братьев и сестёр. Признайте, что тот же Дух, который живёт или жил в них, находится также в вас, и поверьте, что и вы способны на такую глубину веры в любой экстремальной ситуации.

Читая эти рассказы, вы по-настоящему оцените радикальные аспекты веры и глубже поймёте теологию страдания. А чтобы понять её, сначала нужно осознать, что эти свидетельства – не безнадёжные рассказы о пытках. И что верные дети Божьи, о которых вы будете читать, не являются «суперхристианами». Конечно же, их отвага – исключительна, их выносливость не способен постичь человеческий разум, они преданы Христу так, что это порой трудно осознать. Однако в действительности они, как и мы, – обычные христиане, оказавшиеся в необычайных обстоятельствах.

Так какая же таинственная сила толкает их к такому необычайному посвящению? К страданиям их побуждает вера в Господа Иисуса Христа! Самой веры достаточно. Страдания могут быть невыносимыми для человека. Совмещённые с верой в Христа и желанием приблизить Его царствие, страдания укрепляют сердце христианина, побуждают его радостно и охотно жертвовать собой чтобы получить награду нетленную.

Всех мучеников в этой книге объединяет стремление к Богу. Именно оно победило их страх быть пойманными, когда они будут делиться Божьей любовью с другими и переживать за это ужасные пытки.

Возможно, частично их тягу можно было бы объяснить тем, что они знали, какой высокой является цена того, чем они владеют. Когда вера стоит нам чего-то, она становится намного ценнее. Именно этот аспект человеческой природы помогает укрепиться христианам, живущим под гнётом репрессивных режимов, попирающих религиозную свободу. Блаженный Августин однажды сказал: «Цель, а не страдания делают человека настоящим мучеником». Первоначально в греческом языке слово «мученик» означало «свидетель».

В этой книге рассказывается о том, как мученики смогли лично засвидетельствовать истинность и силу Иисуса Христа своей верой в то, что они любой ценой должны передать это свидетельство другим. В своей пьесе «Убийство в соборе» Томас Стернз Элиот описывает мученика как того, кто «стал инструментом Божьим, кто подчинил свою волю воле Божьей, не потерял её, но обрёл её, кто нашёл свободу в повиновении Богу. Мученик не жаждет ничего для себя, даже славы мученичества».

Начав свидетельствовать, вы попадаете под перекрёстный огонь. Пастор Е. В. Хилл однажды рассказал историю о женщине, которая, подойдя к нему, сказала: «Пастор Хилл, молитесь за меня. Меня преследует дьявол». Пастор Хилл ответил ей: «Дьявол не преследует вас. Вы сделали слишком мало, чтобы дьявол преследовал вас». Цель всех христиан – сделать столько для царствия Христова, чтобы это заметил дьявол.

Когда вы в какой бы то ни было форме испытываете страдания за своё христианское свидетельство, познайте блеск и великолепие необычайного посвящения. Творческий коллектив «Необычайного посвящения», «Голос мучеников».