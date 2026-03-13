Книга Никиты Непряхина «Критическое мышление: Железная логика на все случаи жизни» представляет собой прикладное руководство по развитию аналитических способностей, адаптированное под современные реалии и менталитет. Автор ставит задачу перевести теорию аргументации и логики на язык повседневной практики, помогая читателю эффективно решать задачи, принимать взвешенные решения и противостоять манипулятивному давлению. Основная идея произведения заключается в том, что критическое мышление — это универсальный «софт-скилл», который позволяет сохранять ясность ума в условиях информационного шума и когнитивных искажений, свойственных человеческой природе.

Содержательная часть книги охватывает широкий спектр тем: от основ классической логики и построения убедительных аргументов до психологии восприятия и деконструкции мифов. Непряхин подробно разбирает устройство аргументации, обучая читателя отличать тезис от аргумента и выявлять слабые места в позиции оппонента. Значительное внимание уделено когнитивным искажениям — ментальным ловушкам, в которые попадает наш мозг, а также методам проверки информации на достоверность. Книга снабжена множеством практических примеров, кейсов и иллюстраций, что делает процесс обучения наглядным и вовлекающим.

Текст написан в энергичном, живом и доступном стиле, характерном для ведущего бизнес-тренера и популяризатора науки. Никита Непряхин не ограничивается сухой теорией, а предлагает конкретные алгоритмы действий для оценки новостей, ведения дискуссий и защиты от недобросовестных техник убеждения. Работа служит отличным тренажером для всех, кто хочет развить в себе скептицизм в хорошем смысле слова и научиться мыслить самостоятельно. Это чтение помогает сформировать внутренний стержень, позволяющий не поддаваться эмоциям там, где необходим холодный расчет и «железная логика».

Никита Непряхин - Критическое мышление – Железная логика на все случаи жизни

Навыки будущего для подростков. - «Альпина Диджитал», 2020 — 112 с. - (4К – навыки будущего)

Никита Непряхин - Критическое мышление – Содержание

Дисклеймер

Последняя глава для родителей

Вступление

Интересный тест для начала

Правильные ответы

Глава первая. О том, как Саша в новую школу пошёл

Глава вторая. О том, как Саша ошибся, хотя знал правильный ответ

Глава третья. О том, как весь класс перепугался

Глава четвертая. О том, как искали счастливчика, который в летний лагерь поедет

Глава пятая. О том, как Маша с родителями спорила

Глава шестая. О том, как ребята лучшую игру выбирали

Глава седьмая. О том, как однажды произошёл конфликт

Глава восьмая. О том, как Саша бабушку отговаривал амулет покупать

Глава девятая. О том, как Саша олимпиаду выиграл

Глава десятая. О том, как ребята вечеринку устроили

Об авторах