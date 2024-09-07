Несмиян - Эра войн и катастроф
Основу конфуцианства составляет специфическое мировоззрение, которое мы бы сегодня назвали конформизмом. Одно из ключевых высказываний, авторство которого приписывается как раз Конфуцию — «Не дай вам бог жить во время перемен». Оно в полной мере отражает психологический дискомфорт, присущий большей части взрослых людей вне зависимости от их культурных, ментальных, цивилизационных особенностей при столкновении с изменениями. В исламе есть понятие бид’а (новшество), которое самым тщательным образом зарегулировано и подлежит внимательному изучению подготовленных и уполномоченных на то толкователей священных текстов. Консерватизм, стремление удержать привычные (называемые традиционными) ценности и порядки — естественное свойство человеческой психики.
Психика — удивительный инструмент природы. В самом начале жизни человека это необычайно гибкий инструмент познания мира, позволяющий человеку очень быстро, буквально мгновенно, впитать опыт предыдущих поколений и встретить взрослую жизнь, вооружившись накопленными ранее знаниями. Однако сразу после того, как этот опыт в целом оказывается «записанным», психика перестраивается в свою прямую противоположность: из инструмента развития она превращается в инструмент устойчивости, создавая барьеры и системы запретов на любую новую информацию, фильтруя ее в полном соответствии с уже сформированным мировоззрением и опытом.
Природа экономна и рациональна. Когда создавалась психика, человек жил коротко и в пределах очень небольшой по своим размерам локации. На большее у него просто не было времени. А потому создавать два инструмента познания было нерационально, и природа обошлась одним.
Пока человек жил в мире, который менялся очень медленно, такой подход себя вполне оправдывал. Даже расселение человечества по самым разным климатическим и природным зонам не изменил рационализм природы: скорость перемещения людей по планете была существенно ниже их способности к адаптации, а потому механизм работал практически без сбоев.
Несмиян Анатолий Евгеньевич (Эль-Мюрид) - Эра войн и катастроф - Хроники конца света
Второе издание. – М.: Книжный мир, 2024. – 380 с.
ISBN 978-5-6050696-5-2
Несмиян Анатолий Евгеньевич (Эль-Мюрид) - Эра войн и катастроф – Содержание
После Третьего Рима. Предисловие ко второму изданию
Часть 1. Общая теория катастроф
Предисловие
Катастрофы социальных систем
Россия. Развитие — структурный кризис — системный кризис — катастрофа
Неразрешимое противоречие
Маркер
Модель перехода
«Побочки» перехода
Про дивергенции
Новый тип войны
Часть 2. Освенцим в каждый дом
Строительство нового мирового порядка идет полным ходом
Освенцим в каждый дом
Планы и цели «пандемии» коронавируса Ковид‑19
Процессы и рамки
Вторая волна
Процесс пошёл
Пророки
Про зеленую энергетику
Внутренний терроризм
Вы не понимаете, это другое
Коронавирус — идеальное оружие в схватке мировых элит
Часть 3. американская трагедия
Кризиса в США уже нет — началась катастрофа
Демократы сломали демократические институты Америки и за это поплатится весь истеблишмент
Байден запустил машину запугиванияи террора, которая грозит гражданской войной
Байден — новый Троцкий, который бросит США в пожар мировой революции
Наши цели ясны…
Обама готовится стать теневым президентом США
Не Иран цель Америки, а Китай!
Часть 4. Проект «византия»
Апартеид
Объективные факторы
После Брексита российская номенклатура нервно ерзает в креслах!
«В России только две силы — оргпреступность и региональные элиты»
Тумбочки
Война полномочий
Послесловие
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