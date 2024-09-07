Несмиян - Эра войн и катастроф

Основу конфуцианства составляет специфическое мировоззрение, которое мы бы сегодня назвали конформизмом. Одно из ключевых высказываний, авторство которого приписывается как раз Конфуцию — «Не дай вам бог жить во время перемен». Оно в полной мере отражает психологический дискомфорт, присущий большей части взрослых людей вне зависимости от их культурных, ментальных, цивилизационных особенностей при столкновении с изменениями. В исламе есть понятие бид’а (новшество), которое самым тщательным образом зарегулировано и подлежит внимательному изучению подготовленных и уполномоченных на то толкователей священных текстов. Консерватизм, стремление удержать привычные (называемые традиционными) ценности и порядки — естественное свойство человеческой психики.

Психика — удивительный инструмент природы. В самом начале жизни человека это необычайно гибкий инструмент познания мира, позволяющий человеку очень быстро, буквально мгновенно, впитать опыт предыдущих поколений и встретить взрослую жизнь, вооружившись накопленными ранее знаниями. Однако сразу после того, как этот опыт в целом оказывается «записанным», психика перестраивается в свою прямую противоположность: из инструмента развития она превращается в инструмент устойчивости, создавая барьеры и системы запретов на любую новую информацию, фильтруя ее в полном соответствии с уже сформированным мировоззрением и опытом.

Природа экономна и рациональна. Когда создавалась психика, человек жил коротко и в пределах очень небольшой по своим размерам локации. На большее у него просто не было времени. А потому создавать два инструмента познания было нерационально, и природа обошлась одним.

Пока человек жил в мире, который менялся очень медленно, такой подход себя вполне оправдывал. Даже расселение человечества по самым разным климатическим и природным зонам не изменил рационализм природы: скорость перемещения людей по планете была существенно ниже их способности к адаптации, а потому механизм работал практически без сбоев.

Несмиян Анатолий Евгеньевич (Эль-Мюрид) - Эра войн и катастроф - Хроники конца света

Второе издание. – М.: Книжный мир, 2024. – 380 с.

ISBN 978-5-6050696-5-2

Несмиян Анатолий Евгеньевич (Эль-Мюрид) - Эра войн и катастроф – Содержание

После Третьего Рима. Предисловие ко второму изданию

Часть 1. Общая теория катастроф

Предисловие

Катастрофы социальных систем

Россия. Развитие — структурный кризис — системный кризис — катастрофа

Неразрешимое противоречие

Маркер

Модель перехода

«Побочки» перехода

Про дивергенции

Новый тип войны

Часть 2. Освенцим в каждый дом

Строительство нового мирового порядка идет полным ходом

Освенцим в каждый дом

Планы и цели «пандемии» коронавируса Ковид‑19

Процессы и рамки

Вторая волна

Процесс пошёл

Пророки

Про зеленую энергетику

Внутренний терроризм

Вы не понимаете, это другое

Коронавирус — идеальное оружие в схватке мировых элит

Часть 3. американская трагедия

Кризиса в США уже нет — началась катастрофа

Демократы сломали демократические институты Америки и за это поплатится весь истеблишмент

Байден запустил машину запугиванияи террора, которая грозит гражданской войной

Байден — новый Троцкий, который бросит США в пожар мировой революции

Наши цели ясны…

Обама готовится стать теневым президентом США

Не Иран цель Америки, а Китай!

Часть 4. Проект «византия»

Апартеид

Объективные факторы

После Брексита российская номенклатура нервно ерзает в креслах!

«В России только две силы — оргпреступность и региональные элиты»

Тумбочки

Война полномочий

Послесловие