В 1896 году тридцатитрехлетний Эдвард Мунк создал литографию, ставшую итогом многих лет работы над одним и тем же мотивом как в графике, так и в живописи. Литография получила название «Комната умирающего». Полупустая комната с голым дощатым полом. Из мебели только кровать, ночной столик, на котором стоит масляная лампа, да высокое кресло, повернутое спинкой к зрителю. Единственным украшением служит картина, висящая над кроватью.

В этой по-спартански обставленной бедной комнате собрались семеро — художник делит их на две группы. Сидящую в кресле девушку или женщину разглядеть невозможно — виден только подол ее платья и край подложенной ей под голову подушки. Лицо скрыто от нас высокой спинкой кресла. Рядом стоят пожилой мужчина и женщина. Их взгляды прикованы к лицу умирающей.

Атле Нэсс - Эдвард Мунк. Биография художника

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021. — 592 с. ; ил.

ISBN 978-5-389-17539-6

Атле Нэсс - Эдвард Мунк. Биография художника - Содержание

Пролог

Осиротевшие (1863-1885)

Любезный сердцу моему доктор

Ну вот, мои возлюбленные чада.

Молитва

Комната умирающего

Годы учений и мечтаний

Рисунок, труд и образ жизни

Политика и живопись

В Париж! .

Меланхолия (1885-1892)

Опасное наслаждение

Ханс Егер

Мунк, Мунк! Не надо больше таких картин!

Любовные интрижки и портреты членов семьи

Две женщины — и еще одна

Имя третьему поколению — Эдвард Мунк

Париж и смерть

Сен-Клу

Неоромантика и азартные игры

Большая любовь Яппе Нильсена

Настроение на закате

О любви и смерти (1892-1898)

Скандал в Берлине

Любовь и «Черный поросенок»

Крик

Мадонна

Дворяне и богема

Кейт и Тупси, Андреас и Лаура

Ибсен на выставке Мунка

Пер Понт в Париже

Язык сердца

Танец жизни (1898-1902)

Дочь виноторговца

Ты меня любишь?

Твоя огромная потребность в любви

«Условное сватовство»

Долгая дорога в никуда

От рая до Голгофы

Девушки на мосту

Почести в Берлине, насмешки в Бергене

Весенние цветы под снегом (1902-1905)

Драка и гость

Рана на всю жизнь

«Воздух наэлектризован...»

Судья из Гамбурга

Ты — это чистая музыка

Дама с брошью

Граф в Веймаре

12.30 — Абсент

Автопортрет с кистями

В изгнании (1905-1908)

Смутное время

«Новый человек»

Уединение в Эльгерсбурге

Интермедия в Веймаре

«Солнечные ванны» и новые трудности

«А завтра встретит седой чудак свой самый последний день.»

Гамбургские счеты

Купающиеся мужчины

Рыцарь печального образа

«Я выжигаю свои нервы виски»

История (1908-1913)

Двери удивительного мира закрылись за моей спиной навсегда

Победа за тобой

Дом вдовы Бредсдорф

Безалкогольная живопись

Орел над улицей Карла Юхана

Портреты: хранители моего искусства

Солнце

Новоселье и победоносное поражение

Последняя страница в истории преследований Мунка

Ван Гог, Сезанн, Гоген — и Мунк

Стервятники и другие гости

Пришло время этого норвежца

Звездная ночь (1914-1927)

Первая мировая война

Жизнь под сенью деревьев

Искусство — это независимое царство

Европа вновь открывает двери

Блестящая выставка

Тяжелый год

Фризы и налоги

Девушка на диване — и одинокие зимние ночи

Свидание с прошлым

Творчество Мунка — квинтэссенция нашего времени

Между часами и кроватью (1928-1944)

Картины для воздушного замка

Фауст и Мефистофель

«Твой венок вызвал всеобщее восхищение...»

Истинно нордическая культура

«Столп искусства»

Женщины и любовь

Дегенеративное искусство?

Ряды друзей редеют, но враг живуч

Искусство и псевдоискусство в военное время

Красная нить

Широкий золотистый столб света

Ссылки и примечания