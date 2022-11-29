Нэсс - Эдвард Мунк - Биография
В 1896 году тридцатитрехлетний Эдвард Мунк создал литографию, ставшую итогом многих лет работы над одним и тем же мотивом как в графике, так и в живописи. Литография получила название «Комната умирающего». Полупустая комната с голым дощатым полом. Из мебели только кровать, ночной столик, на котором стоит масляная лампа, да высокое кресло, повернутое спинкой к зрителю. Единственным украшением служит картина, висящая над кроватью.
В этой по-спартански обставленной бедной комнате собрались семеро — художник делит их на две группы. Сидящую в кресле девушку или женщину разглядеть невозможно — виден только подол ее платья и край подложенной ей под голову подушки. Лицо скрыто от нас высокой спинкой кресла. Рядом стоят пожилой мужчина и женщина. Их взгляды прикованы к лицу умирающей.
Атле Нэсс - Эдвард Мунк. Биография художника
М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021. — 592 с. ; ил.
ISBN 978-5-389-17539-6
Атле Нэсс - Эдвард Мунк. Биография художника - Содержание
Пролог
Осиротевшие (1863-1885)
- Любезный сердцу моему доктор
- Ну вот, мои возлюбленные чада.
- Молитва
- Комната умирающего
- Годы учений и мечтаний
- Рисунок, труд и образ жизни
- Политика и живопись
- В Париж! .
Меланхолия (1885-1892)
- Опасное наслаждение
- Ханс Егер
- Мунк, Мунк! Не надо больше таких картин!
- Любовные интрижки и портреты членов семьи
- Две женщины — и еще одна
- Имя третьему поколению — Эдвард Мунк
- Париж и смерть
- Сен-Клу
- Неоромантика и азартные игры
- Большая любовь Яппе Нильсена
- Настроение на закате
О любви и смерти (1892-1898)
- Скандал в Берлине
- Любовь и «Черный поросенок»
- Крик
- Мадонна
- Дворяне и богема
- Кейт и Тупси, Андреас и Лаура
- Ибсен на выставке Мунка
- Пер Понт в Париже
- Язык сердца
Танец жизни (1898-1902)
- Дочь виноторговца
- Ты меня любишь?
- Твоя огромная потребность в любви
- «Условное сватовство»
- Долгая дорога в никуда
- От рая до Голгофы
- Девушки на мосту
- Почести в Берлине, насмешки в Бергене
Весенние цветы под снегом (1902-1905)
- Драка и гость
- Рана на всю жизнь
- «Воздух наэлектризован...»
- Судья из Гамбурга
- Ты — это чистая музыка
- Дама с брошью
- Граф в Веймаре
- 12.30 — Абсент
- Автопортрет с кистями
В изгнании (1905-1908)
- Смутное время
- «Новый человек»
- Уединение в Эльгерсбурге
- Интермедия в Веймаре
- «Солнечные ванны» и новые трудности
- «А завтра встретит седой чудак свой самый последний день.»
- Гамбургские счеты
- Купающиеся мужчины
- Рыцарь печального образа
- «Я выжигаю свои нервы виски»
История (1908-1913)
- Двери удивительного мира закрылись за моей спиной навсегда
- Победа за тобой
- Дом вдовы Бредсдорф
- Безалкогольная живопись
- Орел над улицей Карла Юхана
- Портреты: хранители моего искусства
- Солнце
- Новоселье и победоносное поражение
- Последняя страница в истории преследований Мунка
- Ван Гог, Сезанн, Гоген — и Мунк
- Стервятники и другие гости
- Пришло время этого норвежца
Звездная ночь (1914-1927)
- Первая мировая война
- Жизнь под сенью деревьев
- Искусство — это независимое царство
- Европа вновь открывает двери
- Блестящая выставка
- Тяжелый год
- Фризы и налоги
- Девушка на диване — и одинокие зимние ночи
- Свидание с прошлым
- Творчество Мунка — квинтэссенция нашего времени
Между часами и кроватью (1928-1944)
- Картины для воздушного замка
- Фауст и Мефистофель
- «Твой венок вызвал всеобщее восхищение...»
- Истинно нордическая культура
- «Столп искусства»
- Женщины и любовь
- Дегенеративное искусство?
- Ряды друзей редеют, но враг живуч
- Искусство и псевдоискусство в военное время
- Красная нить
- Широкий золотистый столб света
Ссылки и примечания
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