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Нэсс - Эдвард Мунк - Биография

Нэсс - Эдвард Мунк - Биография
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Cultural Studies Art
В 1896 году тридцатитрехлетний Эдвард Мунк создал литографию, ставшую итогом многих лет работы над одним и тем же мотивом как в графике, так и в живописи. Литография получила название «Комната умирающего». Полупустая комната с голым дощатым полом. Из мебели только кровать, ночной столик, на котором стоит масляная лампа, да высокое кресло, повернутое спинкой к зрителю. Единственным украшением служит картина, висящая над кроватью.
В этой по-спартански обставленной бедной комнате собрались семеро — художник делит их на две группы. Сидящую в кресле девушку или женщину разглядеть невозможно — виден только подол ее платья и край подложенной ей под голову подушки. Лицо скрыто от нас высокой спинкой кресла. Рядом стоят пожилой мужчина и женщина. Их взгляды прикованы к лицу умирающей.

Атле Нэсс - Эдвард Мунк. Биография художника

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021. — 592 с. ; ил.
ISBN 978-5-389-17539-6

Атле Нэсс - Эдвард Мунк. Биография художника - Содержание

Пролог
Осиротевшие (1863-1885)
  • Любезный сердцу моему доктор
  • Ну вот, мои возлюбленные чада.
  • Молитва
  • Комната умирающего
  • Годы учений и мечтаний
  • Рисунок, труд и образ жизни
  • Политика и живопись
  • В Париж! .
Меланхолия (1885-1892)
  • Опасное наслаждение
  • Ханс Егер
  • Мунк, Мунк! Не надо больше таких картин!
  • Любовные интрижки и портреты членов семьи
  • Две женщины — и еще одна
  • Имя третьему поколению — Эдвард Мунк
  • Париж и смерть
  • Сен-Клу
  • Неоромантика и азартные игры
  • Большая любовь Яппе Нильсена
  • Настроение на закате
О любви и смерти (1892-1898)
  • Скандал в Берлине
  • Любовь и «Черный поросенок»
  • Крик
  • Мадонна
  • Дворяне и богема
  • Кейт и Тупси, Андреас и Лаура
  • Ибсен на выставке Мунка
  • Пер Понт в Париже
  • Язык сердца
Танец жизни (1898-1902)
  • Дочь виноторговца
  • Ты меня любишь?
  • Твоя огромная потребность в любви
  • «Условное сватовство»
  • Долгая дорога в никуда
  • От рая до Голгофы
  • Девушки на мосту
  • Почести в Берлине, насмешки в Бергене
Весенние цветы под снегом (1902-1905)
  • Драка и гость
  • Рана на всю жизнь
  • «Воздух наэлектризован...»
  • Судья из Гамбурга
  • Ты — это чистая музыка
  • Дама с брошью
  • Граф в Веймаре
  • 12.30 — Абсент
  • Автопортрет с кистями
В изгнании (1905-1908)
  • Смутное время
  • «Новый человек»
  • Уединение в Эльгерсбурге
  • Интермедия в Веймаре
  • «Солнечные ванны» и новые трудности
  • «А завтра встретит седой чудак свой самый последний день.»
  • Гамбургские счеты
  • Купающиеся мужчины
  • Рыцарь печального образа
  • «Я выжигаю свои нервы виски»
История (1908-1913)
  • Двери удивительного мира закрылись за моей спиной навсегда
  • Победа за тобой
  • Дом вдовы Бредсдорф
  • Безалкогольная живопись
  • Орел над улицей Карла Юхана
  • Портреты: хранители моего искусства
  • Солнце
  • Новоселье и победоносное поражение
  • Последняя страница в истории преследований Мунка
  • Ван Гог, Сезанн, Гоген — и Мунк
  • Стервятники и другие гости
  • Пришло время этого норвежца
Звездная ночь (1914-1927)
  • Первая мировая война
  • Жизнь под сенью деревьев
  • Искусство — это независимое царство
  • Европа вновь открывает двери
  • Блестящая выставка
  • Тяжелый год
  • Фризы и налоги
  • Девушка на диване — и одинокие зимние ночи
  • Свидание с прошлым
  • Творчество Мунка — квинтэссенция нашего времени
Между часами и кроватью (1928-1944)
  • Картины для воздушного замка
  • Фауст и Мефистофель
  • «Твой венок вызвал всеобщее восхищение...»
  • Истинно нордическая культура
  • «Столп искусства»
  • Женщины и любовь
  • Дегенеративное искусство?
  • Ряды друзей редеют, но враг живуч
  • Искусство и псевдоискусство в военное время
  • Красная нить
  • Широкий золотистый столб света
Ссылки и примечания
Views 173
Rating 5.0 / 5
Added 29.11.2022
Author brat christifid
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5.0/5 (2)

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