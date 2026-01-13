Настоящая монография — это первое систематическое исследование по проблеме науки и религии в перспективе православного христианства на русском языке. Проблема науки и религии широко обсуждается в Западной Европе, Северной Америке и за их пределами. Ежегодно публикуются десятки книг и проводятся многочисленные конференции по различным аспектам диалога между наукой и религией, отражающие активную исследовательскую и преподавательскую деятельность ученых, философов и богословов в университетах Америки и Западной Европы. В этом диалоге участвуют представители практически всех христианских конфессий, а также других мировых религий.

Алексей Нестерук - Логос и космос - Богословие, наука и православное предание

Перевод: Марина Карпец (Голыбина)

Пер. с англ.

Серия «Богословие и наука»

М., Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. 443 с.

ISBN 5-89647-118-1

Алексей Нестерук - Логос и космос - Богословие, наука и православное предание - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ. Православие и наука: особый опыт

Глава I СВЯТООТЕЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ

Глава II ОСОБОЕ МЕСТО БОГОСЛОВИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ НАУКАМИ: СВЯТООТЕЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ПРОТИВ СОВРЕМЕННОГО

Глава III К БОГОСЛОВСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ ПОСРЕДНИЧЕСТВА С НАУКОЙ

Глава IV ТВОРЕНИЕ В КОСМОЛОГИИ И В БОГОСЛОВИИ

Глава V НЕОБРАТИМОСТЬ ВРЕМЕНИ И ЛОГОС ТВОРЕНИЯ

Глава VI ЧЕЛОВЕЧЕСТВО КАК ИПОСТАСЬ ВСЕЛЕННОЙ

БИБЛИОГРАФИЯ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ