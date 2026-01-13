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Нестерук - Логос и космос

Нестерук - Логос и космос
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Eschatology, Philosophy, Ethics
Series Богословие и наука (13 books)

Настоящая монография — это первое систематическое исследование по проблеме науки и религии в перспективе православного христианства на русском языке. Проблема науки и религии широко обсуждается в Западной Европе, Северной Америке и за их пределами. Ежегодно публикуются десятки книг и проводятся многочисленные конференции по различным аспектам диалога между наукой и религией, отражающие активную исследовательскую и преподавательскую деятельность ученых, философов и богословов в университетах Америки и Западной Европы. В этом диалоге участвуют представители практически всех христианских конфессий, а также других мировых религий.

Алексей Нестерук - Логос и космос - Богословие, наука и православное предание

  • Перевод: Марина Карпец (Голыбина)

  • Пер. с англ.

  • Серия «Богословие и наука»

  • М., Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. 443 с.

  • ISBN 5-89647-118-1

Алексей Нестерук - Логос и космос - Богословие, наука и православное предание - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ. Православие и наука: особый опыт

  • Глава I СВЯТООТЕЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ

  • Глава II ОСОБОЕ МЕСТО БОГОСЛОВИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ НАУКАМИ: СВЯТООТЕЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ПРОТИВ СОВРЕМЕННОГО

  • Глава III К БОГОСЛОВСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ ПОСРЕДНИЧЕСТВА С НАУКОЙ

  • Глава IV ТВОРЕНИЕ В КОСМОЛОГИИ И В БОГОСЛОВИИ

  • Глава V НЕОБРАТИМОСТЬ ВРЕМЕНИ И ЛОГОС ТВОРЕНИЯ

  • Глава VI ЧЕЛОВЕЧЕСТВО КАК ИПОСТАСЬ ВСЕЛЕННОЙ

БИБЛИОГРАФИЯ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

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Added 13.01.2026
Author esxatos
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