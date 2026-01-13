Нестерук - Логос и космос
Настоящая монография — это первое систематическое исследование по проблеме науки и религии в перспективе православного христианства на русском языке. Проблема науки и религии широко обсуждается в Западной Европе, Северной Америке и за их пределами. Ежегодно публикуются десятки книг и проводятся многочисленные конференции по различным аспектам диалога между наукой и религией, отражающие активную исследовательскую и преподавательскую деятельность ученых, философов и богословов в университетах Америки и Западной Европы. В этом диалоге участвуют представители практически всех христианских конфессий, а также других мировых религий.
Алексей Нестерук - Логос и космос - Богословие, наука и православное предание
Перевод: Марина Карпец (Голыбина)
Пер. с англ.
Серия «Богословие и наука»
М., Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. 443 с.
ISBN 5-89647-118-1
Алексей Нестерук - Логос и космос - Богословие, наука и православное предание - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ. Православие и наука: особый опыт
Глава I СВЯТООТЕЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ
Глава II ОСОБОЕ МЕСТО БОГОСЛОВИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ НАУКАМИ: СВЯТООТЕЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ПРОТИВ СОВРЕМЕННОГО
Глава III К БОГОСЛОВСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ ПОСРЕДНИЧЕСТВА С НАУКОЙ
Глава IV ТВОРЕНИЕ В КОСМОЛОГИИ И В БОГОСЛОВИИ
Глава V НЕОБРАТИМОСТЬ ВРЕМЕНИ И ЛОГОС ТВОРЕНИЯ
Глава VI ЧЕЛОВЕЧЕСТВО КАК ИПОСТАСЬ ВСЕЛЕННОЙ
БИБЛИОГРАФИЯ
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
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