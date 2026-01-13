Эта книга ставит перед собой двойную задачу: с одной стороны, она призвана внести вклад в диалог между Христианским богословием и наукой, с другой стороны, она имеет самостоятельный интерес как философская экспликация мотивов, движущих современную космологию с акцентом на центральной роли человеческой личности в формировании смысла того, что называется вселенной. При этом, поскольку человек понимается в контексте отношений с Богом, космическая история, артикулируемая наукой, интерпретируется как включенная в порядок человеческой истории спасения, а не наоборот.

Алексей Нестерук - Смысл вселенной. О скрытой богословской преданности в современном космологическом нарративе: экзистенциально-феноменологическая экспликация

Санкт-Петербург: Алетейя, 2017 г. 504 с.

ISBN 978-5-906910-13-4

Алексей Нестерук - Смысл вселенной. О скрытой богословской преданности в современном космологическом нарративе: экзистенциально-феноменологическая экспликация – Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Вселенная и человек: космология и антропология как две части книги бытия

Глава 2. Космология и экзистенциальная феноменология: изучение вселенной на пересечении естественных и гуманитарных наук

Глава 3. Конституирование «идентичности» вселенной: апофатизм и трансцендентальные ограничители в космологии

Глава 4. Вселенная как конструкт: эпистемологические предпосылки и когерентная методология обоснования в космологии

Глава 5. Космология и телеология: целесообразность в исследовании вселенной

Глава 6. Проблема происхождения вселенной через призму телеологической способности суждения, или метаморфозы кантовских антиномий

Глава 7. Происхождение вселенной и событие рождения: феноменологические параллели

Глава 8. Вселенная как насыщенный феномен: христианская концепция творения в свете современной философии и космологии

Библиография

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