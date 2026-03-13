Книга Тодда Неттлтона «Когда вера под запретом: 40 дней с преследуемыми христианами» представляет собой уникальное духовное путешествие, составленное на основе личных встреч автора с верующими из самых опасных регионов мира. Как представитель организации «Голос мучеников», Неттлтон ставит целью не просто информировать читателя о фактах гонений, но создать условия для глубокого молитвенного сопереживания. Основная идея книги заключается в том, что опыт преследуемой церкви — это не только история страданий, но и мощный источник вдохновения, способный радикально преобразить веру тех, кто живет в условиях свободы.

Содержательная часть книги структурирована как сорокадневное чтение, где каждый день посвящен конкретной истории реального человека из таких стран, как Иран, Китай, Северная Корея или Нигерия. Автор не ограничивается описанием трудностей; он фокусируется на свидетельствах верности, сверхъестественного мира и готовности прощать гонителей. Каждая глава включает в себя размышление над Писанием, практические вопросы для самопроверки и конкретные молитвенные нужды тех, о ком идет речь. Такой формат помогает читателю перенести фокус с собственных мелких неурядиц на глобальные вопросы верности Христу перед лицом смерти или тюремного заключения.

Текст написан в очень личном, искреннем и порой эмоционально тяжелом, но жизнеутверждающем стиле. Тодд Неттлтон выступает в роли проводника, который берет читателя за руку и ведет в те места, где вера стоит всего. Работа служит важным напоминанием о единстве Тела Христова и призывает к активному участию в судьбах тех, кто платит высокую цену за свои убеждения. Это чтение, которое вырывает из зоны комфорта и помогает переоценить собственные духовные приоритеты, превращая пассивное сочувствие в действенную молитву и поддержку.

Тодд Неттлтон – Когда вера под запретом – 40 дней с преследуемыми христианами

«Голос мучеников», 2022. – 282 с.

ISBN: 978-617-503-251-0

Тодд Неттлтон – Когда вера под запретом – Содержание

ДЕНЬ ОТЪЕЗДА: Контрольная проверка перед полётом

ДЕНЬ 1: Вне нашего контроля

ДЕНЬ 2: «Раньше я избивал его»

ДЕНЬ 3: «У нас есть всё, что нам нужно»

ДЕНЬ 4: «Я могу утонуть, даже принимая душ»

ДЕНЬ 5: «Что из этого лучше?»

ДЕНЬ 6: «Надежда на это придавала мне сил»

ДЕНЬ 7: Стремление стать лучшим — Часть 1

ДЕНЬ 8: «Самое чудесное время в моей жизни»

ДЕНЬ 9: Преследования — закономерность, а не случайность

ДЕНЬ 10: «Мы долго молились…»

ДЕНЬ 11: Приступ страха в Эритрее

ДЕНЬ 12: «Если Бог может использовать нас…»

ДЕНЬ 13: Образец святости

ДЕНЬ 14: Пальто с дырками от пуль

ДЕНЬ 15: Свидетельство веры

ДЕНЬ 16: «Это было чудесное время!»

ДЕНЬ 17: «Теперь он ещё больше любит Бога»

ДЕНЬ 18: Радоваться Божьему замыслу

ДЕНЬ 19: Тюремная Библия

ДЕНЬ 20: «Все мы знаем…»

ДЕНЬ 21: Двойная доля — Часть 1

ДЕНЬ 22: Двойная доля — Часть 2

ДЕНЬ 23: Двойная доля — Часть 3

ДЕНЬ 24: Двойная доля — Часть 4

ДЕНЬ 25: Двойная доля — часть 5

ДЕНЬ 26: «Если бы весь мир поверил…»

ДЕНЬ 27: Проповедь на похоронах

ДЕНЬ 28: «Можешь подтереться этими бумажками!»

ДЕНЬ 29: «Никому не остановить проповедь Евангелия!»

ДЕНЬ 30: По следам апостолов

ДЕНЬ 31: «…И Я успокою вас…»

ДЕНЬ 32: «Докажите, что вы христиане!»

ДЕНЬ 33: «Даже в Коране написано, что Иисус грядёт!»

ДЕНЬ 34: Искалеченные руки — Часть 1

ДЕНЬ 35: Искалеченные руки — Часть 2

ДЕНЬ 36: Одна проповедь в Лаосе

ДЕНЬ 37: «Мы так по нему скучаем!»

ДЕНЬ 38: Ночной сон на кладбище

ДЕНЬ 39: Молиться за своего мучителя

ДЕНЬ 40: Духовное наследие

БЛАГОДАРНОСТЬ