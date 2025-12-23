В начале 1960-х годов евангельско-баптистское движение в СССР испытало кризис, который завершился расколом. Разногласия по целому ряду вопросов наметились внутри братства еще в конце 1950-х годов, они бурно прогрессировали, что впоследствии привело к размежеванию сторонников разных взглядов и образованию двух церковных союзов, которые отказывались признавать друг друга. Такова вкратце история появления в советское время Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ) и Совета церквей евангельских христиан-баптистов (СЦЕХБ).

Последствия событий того времени, в результате которых произошло разделение верующих, и по сей день полностью не изжиты, они продолжают заявлять о себе. До сегодняшнего дня сохраняется известная напряженность в отношениях не только руководителей двух церковных союзов, но и рядовых верующих, оказавшихся по разные стороны этого разделения. Думается, что в немалой степени такое положение дел сохраняется из-за того, что большая часть документального материала, проливающего свет на события тех лет, до сих пор остается невостребованной и закрытой информацией для широкой христианской общественности.

История разделения баптистского братства обросла легендами и мифами, потому что долгое время ее не касались, избегая ворошить былые обиды. Этот исторический период братства почти совсем не изучен и должным образом не проанализирован, на что были свои объективные и субъективные причины. Сегодня можно встретить самые различные, нередко прямо противоположные, оценки разделения евангельских христиан-баптистов в советское время, касающиеся как фактической, так и количественной его стороны. И очень трудно, почти невозможно, найти исследовательскую работу, где подход к рассматриваемым вопросам можно было бы назвать взвешенным. Поэтому, безусловно, данная тема является очень актуальной и требует своих беспристрастных исследователей.

Михаил Неволин — Раскол евангельско-баптистского движения в СССР (1959-1963 годы)

Санкт-Петербург Издательство «Шандал», 2005. — 100 с. — (Альманах "Шандал". 9 выпуск.)

Михаил Неволин — Раскол евангельско-баптистского движения в СССР (1959-1963 годы) — Содержание