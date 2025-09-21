Невский – Мужские и женские архетипы
Понятие «архетип» было введено Карлом Густавом Юнгом в 1912 году. Изначально это было достаточно простое (с нашей, современной колокольни) определение, призванное хоть как- то идентифицировать понятие личности в современном мире, а также охарактеризовать это понятие в общественном смысле. По сути, детальное раскрытие формулы: «Бытие определяет сознание и сознание определяет бытие». Далее началось развитие, детализация и уточнение описанной базы. Но что это за база и в чём она заключалась? Было предложено 12 архетипов поведения человека —12 форм, к которым стремится личность и которые лежат в основе её поведения. Их можно назвать «одеждами», «масками», «личинами» — не суть. А суть кроется в другом — посмотрите: Семь из двенадцати Архетипов ПОЛНОСТЬЮ соответствуют картам Старшего Аркана Таро.
Да и пять оставшихся не сильно выпадают за рамки соответствия, обладая 70-80% уровнем соотнесения Таро и архетипов. С одной стороны, можно сказать: мол, а что тут такого? Таро описывает процессы окружающего мира, и если в мире есть вода, то, в какой бы системе координат она ни находилась, она так и останется водой. И с этим трудно не согласиться. Но тогда возникают закономерные вопросы: Если Юнг (и впоследствии мировое психологическое сообщество) использовали, сохранили и расширили систему, в основе которой лежат карты Таро, не означает ли это, что система Таро или то, на чём базируется Таро, признаны в психологии? Если система Архетипов верна — а её использование на протяжении 100 лет доказывает это, — не предполагает ли это изучить первоисточники, которые легли в основу этой системы? Быть может, в них кроется нечто, что может быть полезным? Вопросы сложные, и заданы они в самом начале книги. Но сделано это намеренно — для того чтобы показать читателю, как и на чём будет построено повествование. Продолжим.
Таро как первоисточник?! Если остановиться на утверждении, что для системы архетипов карты Таро являются первоисточником, то возникает следующий закономерный вопрос: на чём основано Таро? В магии, а здесь её территория, существует два основных устоявшихся мнения по поводу Таро. Первое: Таро является адаптированной и переработанной версией Каббалы — учения, возникшего в 12-м веке нашей эры; тогда же и появились первые упоминания о картах Таро. Но сама по себе Каббала не автономна, она опирается на иврит — древнееврейский алфавит, содержащий в своём основном составе 22 буквы. Но и на этом наш путь в историю не закончен, поскольку иврит тоже был создан — создан на основании букв финикийского алфавита. А этот алфавит уникален тем, что является первым из известных алфавитов, передающих и символизм, и фонетическую составляющую. Поясню. В наше время буква — это просто буква. Но во времена возникновения финикийской письменности и иврита буква соотносилась с символом — образом, явлением, событием, которое она отображала. По сути, символ был знаковым описанием некого явления или предмета.
Дмитрий Невский – Мужские и женские архетипы. Юнг, Таро и Каббала. Эзотерико-психологические практики
Серия – «Эзотерическая психология»
Издательство – «Медков С. Б.»
Москва – 2023 г. / 480 с.
ISBN 978-5-90689-007-8
Дмитрий Невский – Мужские и женские архетипы. Юнг, Таро и Каббала. Эзотерико-психологические практики – Содержание
- Вступление
Часть 1. Методы, принципы, механизмы
- Глава 1. Структура и оценки
- Глава 2. Структуры архетипов. Мужчина
- Глава 3. Структуры Архетипов. Женщина
- Глава 4. Границы Архетипов. Взаимосвязь мужчины и женщины
- Глава 5. Мужские Архетипы
- Глава 6. Женские Архетипы
- Глава 7. Становление Архетипов. Количество Архетипов
- Глава 8. Дружба и вражда Архетипов
- Глава 9. ВоспитаниеАрхетипов. КачествоАрхетипов
- Глава 10. Карты Двора — прорабы строительства Архетипов
- Глава 11. Младший аркан — компонент Архетипа
- Глава 12. Промежуточные итоги. Зачем, для чего и как
- Глава 13. Архетип в актёрской игре
Часть 2. Практическая оценка теоретической базы
- Глава 14. Схемы изучения Архетипов
- Глава 15. Структура Архетипа
- Глава 16. Принятие решения
- Глава 17. Личный образ
- Глава 18. Формирование Архетипа
- Глава 19. Взаимодействие внешнего и внутреннего миров
- Глава 20. Конфликты и взаимодействия на границах Архетипов
- Глава 21. Становление Архетипов на Стихийной базе
- Глава 22. Дружба и вражда Архетипов
- Глава 23. Воспитание и трансформация Архетипов
- Глава 24. Определение внешнего Архетипа
- Глава 25. Определение внутреннего Архетипа
- Глава 26. Выбор инструментов поступка
- Глава 27. Конфликт в инструментарии
- Глава 28. Шкала ошибки Архетипов
- Глава 29. Те самые маски
- В заключение
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