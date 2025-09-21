Понятие «архетип» было введено Карлом Густавом Юнгом в 1912 году. Изначально это было достаточно простое (с нашей, современной колокольни) определение, призванное хоть как- то идентифицировать понятие личности в современном мире, а также охарактеризовать это понятие в общественном смысле. По сути, детальное раскрытие формулы: «Бытие определяет со­знание и сознание определяет бытие». Далее началось развитие, детализация и уточнение описан­ной базы. Но что это за база и в чём она заключалась? Было предложено 12 архетипов поведения человека —12 форм, к которым стремится личность и которые лежат в основе её пове­дения. Их можно назвать «одеждами», «масками», «личинами» — не суть. А суть кроется в другом — посмотрите: Семь из двенадцати Архетипов ПОЛНОСТЬЮ соответствуют картам Старшего Аркана Таро.

Да и пять оставшихся не сильно выпадают за рамки соответствия, обладая 70-80% уровнем соот­несения Таро и архетипов. С одной стороны, можно сказать: мол, а что тут такого? Таро описывает процессы окружающего мира, и если в мире есть вода, то, в какой бы системе координат она ни находилась, она так и останется водой. И с этим трудно не согласиться. Но тогда возникают закономерные вопросы: Если Юнг (и впоследствии мировое психологическое сооб­щество) использовали, сохранили и расширили систему, в основе которой лежат карты Таро, не означает ли это, что система Таро или то, на чём базируется Таро, признаны в психологии? Если система Архетипов верна — а её использование на протяжении 100 лет доказывает это, — не предполагает ли это изучить первоисточники, которые легли в основу этой системы? Быть может, в них кроется нечто, что может быть полезным? Вопросы сложные, и заданы они в самом начале книги. Но сде­лано это намеренно — для того чтобы показать читателю, как и на чём будет построено повествование. Продолжим.

Таро как первоисточник?! Если остановиться на утверждении, что для системы архети­пов карты Таро являются первоисточником, то возникает следу­ющий закономерный вопрос: на чём основано Таро? В магии, а здесь её территория, существует два основных устоявшихся мнения по поводу Таро. Первое: Таро является адаптированной и переработанной версией Каббалы — учения, возникшего в 12-м веке нашей эры; тогда же и появились первые упоминания о картах Таро. Но сама по себе Каббала не автоном­на, она опирается на иврит — древнееврейский алфавит, содер­жащий в своём основном составе 22 буквы. Но и на этом наш путь в историю не закончен, поскольку ив­рит тоже был создан — создан на основании букв финикийского алфавита. А этот алфавит уникален тем, что является первым из известных алфавитов, передающих и символизм, и фонетиче­скую составляющую. Поясню. В наше время буква — это просто буква. Но во вре­мена возникновения финикийской письменности и иврита буква соотносилась с символом — образом, явлением, событием, ко­торое она отображала. По сути, символ был знаковым описани­ем некого явления или предмета.

Дмитрий Невский – Мужские и женские архетипы. Юнг, Таро и Каббала. Эзотерико-психологические практики

Серия – «Эзотерическая психология»

Издательство – «Медков С. Б.»

Москва – 2023 г. / 480 с.

ISBN 978-5-90689-007-8

Дмитрий Невский – Мужские и женские архетипы. Юнг, Таро и Каббала. Эзотерико-психологические практики – Содержание

Вступление

Часть 1. Методы, принципы, механизмы

Глава 1. Структура и оценки

Глава 2. Структуры архетипов. Мужчина

Глава 3. Структуры Архетипов. Женщина

Глава 4. Границы Архетипов. Взаимосвязь мужчины и женщины

Глава 5. Мужские Архетипы

Глава 6. Женские Архетипы

Глава 7. Становление Архетипов. Количество Архетипов

Глава 8. Дружба и вражда Архетипов

Глава 9. ВоспитаниеАрхетипов. КачествоАрхетипов

Глава 10. Карты Двора — прорабы строительства Архетипов

Глава 11. Младший аркан — компонент Архетипа

Глава 12. Промежуточные итоги. Зачем, для чего и как

Глава 13. Архетип в актёрской игре

Часть 2. Практическая оценка теоретической базы