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New American Commentary Series (NAC) NT

New American Commentary Series (NAC) NT
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Category ESXATOS BOOKS, FOREIGN, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Новый Американский Комментарий - New American Commentary (NAC) - к Новому Завету основан на Новом международном переводе Библии New International Version (NIV).

New American Commentary Series (NAC) NT

В Комментарии содержится также и текст перевода Библии NIV. Толкования подчеркивают богословское единство как отдельной книги, так и Писания в целом. Текст удобочитаем и понятный в изложении.
40 авторов составляли этот комментарий, который писался с 1991 по 2010.

New American Commentary - New Testament - Содержание на Эсхатосе

  • От Матфея
  • От Марка
  • От Луки
  • От Иоанна 1-11
  • От Иоанна 12-21
  • Деяния
  • Римлянам
  • 2 Коринфянам
  • Галатам
  • Филиппийцам, Колоссянам и Филимону
  • 1-2 Фессалоникийам
  • 1-2 Тимофею и Титу
  • Иакова
  • 1-2 Петра и Иуды
  • Послания Иоанна
Views 2 253
Rating 5.0 / 5
Added 03.11.2019
Author Barik
Rate this publication:
5.0/5 (15)

Comments (5 comments)

E
ekseget 4 years ago

Огромное спасибо!!!

 
I
iskulis 6 years ago

А недостоющих томов нет, получается?

 
T
tarasenko 6 years ago

Спасибо! Вот бы еще в таком объеме замечательные серии выкладывали, как:

WBC, NIGTC, AB, ZEC, NICNT, BEC 
L
larena4ka 13 years ago
Спасибо
G
galex07 13 years ago
СПАСИБО!!!!

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