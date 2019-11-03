Новый Американский Комментарий - New American Commentary (NAC) - к Новому Завету основан на Новом международном переводе Библии New International Version (NIV).

New American Commentary Series (NAC) NT

В Комментарии содержится также и текст перевода Библии NIV. Толкования подчеркивают богословское единство как отдельной книги, так и Писания в целом. Текст удобочитаем и понятный в изложении.

40 авторов составляли этот комментарий, который писался с 1991 по 2010.

New American Commentary - New Testament - Содержание на Эсхатосе