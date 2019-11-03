New American Commentary Series (NAC) NT
Новый Американский Комментарий - New American Commentary (NAC) - к Новому Завету основан на Новом международном переводе Библии New International Version (NIV).
New American Commentary Series (NAC) NT
В Комментарии содержится также и текст перевода Библии NIV. Толкования подчеркивают богословское единство как отдельной книги, так и Писания в целом. Текст удобочитаем и понятный в изложении.
40 авторов составляли этот комментарий, который писался с 1991 по 2010.
New American Commentary - New Testament - Содержание на Эсхатосе
- От Матфея
- От Марка
- От Луки
- От Иоанна 1-11
- От Иоанна 12-21
- Деяния
- Римлянам
- 2 Коринфянам
- Галатам
- Филиппийцам, Колоссянам и Филимону
- 1-2 Фессалоникийам
- 1-2 Тимофею и Титу
- Иакова
- 1-2 Петра и Иуды
- Послания Иоанна
Огромное спасибо!!!
А недостоющих томов нет, получается?
Спасибо! Вот бы еще в таком объеме замечательные серии выкладывали, как:
WBC, NIGTC, AB, ZEC, NICNT, BEC