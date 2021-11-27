Центральный вопрос лекций о. Георгия «Наука и религия» — «Зачем нужна наука?» — ставится в самом начале, и на первых страницах на этот вопрос уже дается лаконичный ответ, отражающий опыт самого о. Георгия, начавшего свой жизненный путь ученым-исследователем, прежде чем стать православным священником. «Наука, нужна затем,— пишет о. Георгий,— чтобы пробудить спящий дух и жажду Бога» у тех, кто «и вечное блаженство понимает как нескончаемое материальное изобилие», однако не может найти утешения в плодах своих исследований, кто пока еще не осознал, что «существует нечто высшее», что приподнимает человеческую жизнь над уровнем повседневных дел. Все дальнейшее содержание лекций представляет собой замечательное по напряженности мысли изложение истории взаимоотношений науки и религии, которое создает впечатление исповеди. Это впечатление усиливает поразительная осведомленность автора о научных достижениях прошлых веков и современного естествознания и ясность изложения этих достижений и, самое главное, изложения проблем, которые они ставят в контексте отношений науки и религии.

О. Георгий как бы вызывает на откровенный диалог тех, кто, отрицая Бога и религию, исповедует монополию науки на истину и пытается представить весь мир человеческого познания как объект только научного познания, а методы познания — ограничить только научными методами. О. Георгий вскрывает «несостоятельность и пагубность для самой науки ее претензий на монополию всякого познания и абсолютную власть», ибо претензии абсолютной власти —это безумие гордых. Примеры, отрицающие «монополию науки», находятся рядом. Как давно ушедшие в историческое прошлое, так и современные титулованные опровергатели религии даже не замечают, что их любовь к науке, их энтузиазм и их совесть не являются и не могут, сами по себе, являться предметом научного исследования, ибо еще никто не придумал, как точно измерить любовь или совесть, которые являются объектами религиозного познания души человеческой. Лекции содержат ценные свидетельства опыта религиозного познания самого о. Георгия. Как православный, он отличает тех, кто понимает религию и ее догматы только лишь как средство публичного оправдания своей позиции или отрицания позиции оппонента, от тех, кто понимает религиозный опыт познания, как освещение им напряженного и трудного пути движения человека к своему духовному совершенствованию.

Точно так же в науке: о. Георгий отличает тех, кто свет религиозной истины пытается бесплодно использовать лишь как опору, как прикрытие своей профессиональной несостоятельности, как оправдание своей ничем более не аргументированной позиции, от тех, кто освещает этой истиной свое движение по наиболее трудному пути опытного научного познания. На примере яркого изложения и сравнения двух периодов науки — схоластики Средних веков и науки Нового времени — автор показывает, плодами какого именно пути являются научные открытия, законы природы и физические теории, радикально изменившие не только наши знания о природе, но и лицо человеческой цивилизации. О. Георгий поименно перечисляет тех творцов науки, кто получал свои результаты тяжелым путем научного познания, освещая свой путь в науке в том числе и светом религиозной истины и опыта. Мне доставило большое удовольствие ознакомиться с курсом лекций о. Георгия «Наука и религия». Я надеюсь, что научная молодежь, которая его слушала в университете, с благодарностью принимала этот вдохновенный рассказ. Уверен, что и другим поколениям лекции о. Георгия, где описан его личный опыт преображения жажды научного знания в жажду знания Бога, помогут найти свою дорогу в поиске бесконечной истины и в науке, и в религии, ибо, как сказал святитель Григорий Нисский: «Актуальная бесконечность божественного бытия определяет динамическую бесконечность человеческого пути и подвига, в котором всегда есть начало дальнейшего — даже за пределами земной жизни и самого времени».

Протоиерей Нейфах Георгий - Гармония Божественного творения. Взаимоотношения науки и религии

М.: Правило веры 2013. 416 с.

ISBN 978-5-94759-159-0

Протоиерей Нейфах Георгий - Гармония Божественного творения. Взаимоотношения науки и религии - Содержание

От издателей

Введение

История взаимоотношений науки и религии

Иувал и Тувалкаин

Что дал человечеству научно-технический прогресс?

Взаимоотношения религии и науки в Древнем мире

Распространение христианства в античном мире. Формирование отношения христианской Церкви к античной науке

Взаимоотношения религии и науки в Средневековье

Византия

Мусульманский Восток

Западная Европа

Эпоха Возрождения

Зарождение новой науки

Эпоха Просвещения

Наука в XIX веке

Научные перевороты в XX веке

Точки пересечения двух Книг

Столкновение библейской и светской истории Ближнего Востока

Материализация души

Вопрос о происхождении мира

Саморазвитие живого

О происхождении Вселенной

Язык науки и богословия

Приложение

Старение и смерть с точки зрения биологии и богословия

Краткая биография отца Георгия