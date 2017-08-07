Сканирование клуба - 2017 Книга о. Бориса (Ничипорова) — священника, психолога, педагога, общественного и научного деятеля — действительно открывает новый и важнейший раздел в еще только зарождающейся антропологической психологии (психологии человека). Раздел этот — без которого по сути невозможно подлинное челове- кознание — духовная психология.

Само различение в составе человеческого существа трех реалий — тела, души, духа — принадлежит религиозной (христианской) антропологии. Именно религиозная точка зрения на человека настаивает на необходимости и являет способность целостного виденья человеческой природы — в единстве его телесной, душевной и духовной форм жизни.

Не так обстоит дело в современной психологии. Долгое время, а во многом и по сей день, психологическая наука пыталась изучать психическое как таковое, замкнутое в самом себе, «психическое сообще» — от психики дождевого червя до психики человека. Нужно сказать, что на границах «души» и «тела» психология продемонстрировала вполне очевидные успехи; здесь были получены не просто новые факты, но и сложились целые отрасли человекознания: психосоматика, нейропсихология, психогенетика и др.

Ничипоров Борис - Введение в христианскую психологию: Размышления священника-психолога

М.: Школа-Пресс, 1994.192 с. (серия «Вселенная духа»)

Учебное издание

ISBN 5-88527-063-5

Ничипоров Борис - Введение в христианскую психологию: Размышления священника-психолога - Содержание

Новая глава в отечественной психологии

От автора

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

О современной психологии и психологах

ПСИХОЛОГИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Стихия возрождения

Благодатные перемены

Русский космос

Нравственная идея и психологическая наука

МИСТИКА ЗЕМЛИ

Благовест

ТАИНСТВО БРАКА И СЕМЬИ: КОСМОЛОГИЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА

Об осмысленном несении жизненного креста

Встреча и любовь

Архетипическая структура семьи

Дом и его мистика

О блуде

Реплика о половом воспитании

Смерть отца

О ХРИСТИАНСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ В РОССИИ

Дидактические принципы

Воспитание мальчика-христианина

Воспитание девочки-христианки

БОГ, МИР И Я. Мысли после вечерней молитвы

Вместо заключения

Толкование некоторых базовых духовных понятий

Ничипоров Борис - Введение в христианскую психологию: Размышления священника-психолога - Предисловие

Читателю, который заинтересованно начал листать эту книгу, а тем более тому, который освоит ее в полноте или частично, неизбежно захочется различить автора по узнаваемым признакам. Они, впрочем, достаточно уловимы в контексте собранных публикаций, я же выделю на первое место самое важное и значимое: протоиерей Борис Ничипоров — сельский батюшка, настоятель Ильинской церкви села Селихово, что близ города Конаково в Тверской области.

Не противясь мирскому суетному суждению, что для молодого ученого, преподавателя столичного университета, блестяще защитившего диссертацию на степень кандидата психологических наук, переезд из Москвы в глубинную российскую провинцию явился как бы сдачей жизненных позиций, замечу лишь одно: Промысел Божий мудрее самого мудрого, а выше и чище службы у престола церковного, где бы он ни стоял, нет ничего на свете. Подчеркну и другое, связанное с тем, что решение о принятии сана Б. Пичипоровым в начале 80-х годов, в период далеко не благодатный для Русской Православной Церкви, было мужественным поступком.

А ныне, когда наша общественная и личная жизнь подвергается тяжелейшим испытаниям, нам особенно дороги деятельные и результативные усилия о. Бориса по просвещению паствы в духе православия. Образно говоря, церковная ограда Ильинского храма — ив этом серьезное назидание другим священникам — расширилась, в нее входит не только тот, кто отягощен годами, но все больше число молодых и юных летами. Воскресная школа, которую о. Борис первым организовал в обширной Тверской епархии, стала Детским

православным центром, где ныне занимаются около 700 детей. Масштабная, разветвленная по широкому спектру образовательных задач программа Центра имеет серьезную научную проработку и поддержку Министерства образования России, Российской Академии образования, МГУ.

Воцерковленные педагогика и психология нашли отражение на страницах этого издания. Оно будет интересно для психологов-теоретиков и психологов-практиков, для школьных преподавателей, да и массовый, любознательный читатель найдет здесь для себя полезные страницы. В малом российском городе Конаково создана особая атмосфера не просто сосуществования церкви с обычными миром, но благодатного сотрудничества — и с властями, и с жителями.

Вокруг о. Бориса сложилась группа единомышленников, квалифицированных творческих специалистов. Отрадно, что в их рядах выросли трое священников, так что Ильинская церковь не испытывает кадровых затруднений, столь характерных для подавляющего большинства наших приходов. Сугубая ценность о. Бориса в том, что его служение прочно укоренилось по нашему тверскому адресу. Оно исполнено взаимной любви и привязанности духовного отца и духовных чад. Читатель должен знать и то, что о. Борис награжден Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II орденом во имя Благоверного князя Даниила Московского.

Епископ Тверской и Кашинский Виктор