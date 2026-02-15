Эта книга представляет собой сборник радиообращений известного американского пастора и телерадиовещателя Джоула Нидерхуда, который на протяжении многих лет был голосом программы «Back to God Hour». Автор обращается к человеку, затерянному в лабиринтах современной цивилизации, предлагая ему простой и прямой путь назад — к Творцу. Нидерхуд мастерски диагностирует духовный кризис современности, указывая на то, что большинство человеческих проблем, от чувства одиночества до потери смысла жизни, являются следствием разрыва связи с Богом.

Основной акцент в беседах сделан на библейской вести о примирении и прощении через Христа. Автор не просто призывает к моральному совершенствованию, а говорит о радикальном развороте всей жизни — покаянии, которое он описывает не как тягостную обязанность, а как радостное возвращение блудного сына в отчий дом. Стиль Нидерхуда отличается лаконичностью, глубоким психологизмом и искренней заботой о слушателе (и читателе), что делает его мысли актуальными как для тех, кто только ищет дорогу к храму, так и для верующих, нуждающихся в обновлении своих отношений с Господом.

Джоул Нидерхуд – Возвращение к Богу

Перевод с английского Галины Петровой. – Carol Stream, IL: Издательство Ассоциации «Христианский Мост», 1993. – 299 с.

Джоул Нидерхуд – Возвращение к Богу - Содержание