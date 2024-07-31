Никлес - Иисус Христос
Иисус пришел, чтобы спасти людей от греха и даровать им вечную жизнь. Всякий верующий в Него будет вечно пребывать вместе с Ним на Небесах. В Библии есть стих, который многие знают наизусть. Он как раз об этом: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3:16).
Разве можно яснее сказать о том, что спасение возможно только во Иисусе Христе? Поэтому всякий верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. К кому были обращены эти слова Иисуса? Господь сказал их человеку по имени Никодим. Никодим слышал, как Иисус учит народ. Видел он и чудеса, которые творил Иисус. И вот под покровом ночи Никодим приходит поговорить с Иисусом.
Никодим понимает: Иисус - учитель, которого послал έοΓ. Разве может кто творить такие чудеса, если он не послан Богом? В ответ на теплое приветствие Никодима Иисус говорит вдруг: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия». Никодим сильно удивился. Как может человек родиться два раза? Разве возможно человеку войти в другой раз в утробу матери и родиться второй раз? Иисус отвечает: нужно родиться от воды и духа. Человек - плоть, потому что родился от плоти. Второе же рождение - это рождение «свыше», это духовное рождение, это вхождение в завет с Богом, это начало новой жизни.
Никлес Беверли - Иисус Христос - Спаситель, Друг и Господь
Пер. с англ.
М.: Триада, 2022, 72 с.
ISBN 978-5-86181-556-7
Никлес Беверли - Иисус Христос - Спаситель, Друг и Господь - Содержание
- ИИСУС ПРЕДЛАГАЕТ ВЕЧНОЕ СПАСЕНИЕ
- ИИСУС СКАЗАЛ: Я НИКОГДА НЕ ЗНАЛ ВАС
- ИИСУС ГОВОРИТ ОБ АДЕ
- В ПРИСУТСТВИИ ГОСПОДА ИСАИЯ НАВЕКИ ПРЕОБРАЗИЛСЯ
- «ЖИЗНЬ ВОСКРЕСШЕГО»: ПОИСК НЕБЕСНОГО И ВЕЧНОГО
- ИИСУС СПРОСИЛ: ЧТО ВЫ ДАДИТЕ В ОБМЕН ЗА ДУШУ СВОЮ?
- ИИСУС СКАЗАЛ: ДОЛЖНО ВАМ РОДИТЬСЯ СВЫШЕ
- ИИСУС СКАЗАЛ: ПОКАЙТЕСЬ!
- ГРЯДЕТ НОЧЬ. ТРУДИТЕСЬ, ДОКОЛЕ ЕСТЬ ДЕНЬ
- ПРИШЕЛ СПАСИТЕЛЬ, И КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ
- РОЖДЕНИЕ ХРИСТА БЫЛО ТОЧНО ПРЕДСКАЗАНО ЗА 700 ЛЕТ ДО ТОГО
- ВСЕГДА БЛАГОДАРИТЕ
- ВЕРА УГОДНА БОГУ
- ИИСУС СКАЗАЛ: НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ!
- ИОВ ПОКАЯЛСЯ - БОГ ВОЗВЫСИЛ ЕГО
- В ОТВЕТ НА СТРАДАНИЯ ИОВ ПОКЛОНИЛСЯ БОГУ
- «Я НЕ СТЫЖУСЬ БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ ХРИСТОВА...»
- «ВСЕ МОГУ...»
- ИИСУС СКАЗАЛ: УМРИТЕ ДЛЯ СЕБЯ, ЧТОБЫ ПРИНЕСТИ ПЛОД
- ИИСУС СКАЗАЛ: БЕРЕГИТЕСЬ, ЧТОБЫ КТО НЕ ОБМАНУЛ ВАС
- БОЙТЕСЬ БОГА - И ВАМ НЕЧЕГО БУДЕТ БОЯТЬСЯ
- ИСТИННО ЧЕЛОВЕК СЕЙ - СЫН БОЖИЙ
- ИИСУС СКАЗАЛ: ПРИНЕСИТЕ МНЕ ТО, ЧТО У ВАС ЕСТЬ
- ИИСУС СКАЗАЛ: ВСЕ ВОЗМОЖНО
- ГОСПОДЬ СКАЗАЛ ИИСУСУ НАВИНУ: БУДЬ ТВЕРД И МУЖЕСТВЕН
- ИИСУС НАВИН СКАЗАЛ: МЫ БУДЕМ СЛУЖИТЬ ГОСПОДУ
- МАРИЯ СКАЗАЛА: ПРЕД ТОБОЮ РАБА ТВОЯ
- ПРОСТИТЕ! РАЗВЕ МОЖНО НЕ ПРОСТИТЬ?
- ДОВЕРЬТЕ ИИСУСУ СВОЕ ЗАВТРА
- В ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА - ВЕРЬТЕ ИИСУСУ
- ЖИТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
- ДАЖЕ В ПРЕДДВЕРИИ КОНЦА: ЛЮБИТЕ И МОЛИТЕСЬ
- БУДЬ ТВЕРД И МУЖЕСТВЕН
- МОЛИТВА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
- ИИСУС НАЗВАЛ НАС СОЛЬЮ И СВЕТОМ
- ЧТО БЫ НИ ПОПРОСИЛИ - ВЕРЬТЕ
- НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК РАДОСТИ
- БОЖЬЯ РАДОСТЬ РОЖДАЕТ БОЖЬЮ СИЛУ
- ВСЕ ВОЗМОЖНО
- БЕЗМЕРНО ВЕЛИЧИЕ МОГУЩЕСТВА
- МЫ СПОСОБНЫ ИЗМЕНИТЬ МНОГОЕ
- ИИСУС-ВОДА ЖИВАЯ
- ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ - ВО ХРИСТЕ
- ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
- ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА
- ИИСУС СКАЗАЛ: «Я ЕСМЬ...»
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