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Никлес - Иисус Христос

Никлес Беверли - Иисус Христос - Спаситель, Друг и Господь
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology
Иисус пришел, чтобы спасти людей от греха и даровать им вечную жизнь. Всякий верующий в Него будет вечно пребывать вместе с Ним на Небесах. В Библии есть стих, который многие знают наизусть. Он как раз об этом: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3:16).
Разве можно яснее сказать о том, что спасение возможно только во Иисусе Христе? Поэтому всякий верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. К кому были обращены эти слова Иисуса? Господь сказал их человеку по имени Никодим. Никодим слышал, как Иисус учит народ. Видел он и чудеса, которые творил Иисус. И вот под покровом ночи Никодим приходит поговорить с Иисусом.
Никодим понимает: Иисус - учитель, которого послал έοΓ. Разве может кто творить такие чудеса, если он не послан Богом? В ответ на теплое приветствие Никодима Иисус говорит вдруг: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия». Никодим сильно удивился. Как может человек родиться два раза? Разве возможно человеку войти в другой раз в утробу матери и родиться второй раз? Иисус отвечает: нужно родиться от воды и духа. Человек - плоть, потому что родился от плоти. Второе же рождение - это рождение «свыше», это духовное рождение, это вхождение в завет с Богом, это начало новой жизни.

Никлес Беверли - Иисус Христос - Спаситель, Друг и Господь

Пер. с англ.
М.: Триада, 2022, 72 с.
ISBN 978-5-86181-556-7

Никлес Беверли - Иисус Христос - Спаситель, Друг и Господь - Содержание

  • ИИСУС ПРЕДЛАГАЕТ ВЕЧНОЕ СПАСЕНИЕ
  • ИИСУС СКАЗАЛ: Я НИКОГДА НЕ ЗНАЛ ВАС
  • ИИСУС ГОВОРИТ ОБ АДЕ
  • В ПРИСУТСТВИИ ГОСПОДА ИСАИЯ НАВЕКИ ПРЕОБРАЗИЛСЯ
  • «ЖИЗНЬ ВОСКРЕСШЕГО»: ПОИСК НЕБЕСНОГО И ВЕЧНОГО
  • ИИСУС СПРОСИЛ: ЧТО ВЫ ДАДИТЕ В ОБМЕН ЗА ДУШУ СВОЮ?
  • ИИСУС СКАЗАЛ: ДОЛЖНО ВАМ РОДИТЬСЯ СВЫШЕ
  • ИИСУС СКАЗАЛ: ПОКАЙТЕСЬ!
  • ГРЯДЕТ НОЧЬ. ТРУДИТЕСЬ, ДОКОЛЕ ЕСТЬ ДЕНЬ
  • ПРИШЕЛ СПАСИТЕЛЬ, И КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ
  • РОЖДЕНИЕ ХРИСТА БЫЛО ТОЧНО ПРЕДСКАЗАНО ЗА 700 ЛЕТ ДО ТОГО
  • ВСЕГДА БЛАГОДАРИТЕ
  • ВЕРА УГОДНА БОГУ
  • ИИСУС СКАЗАЛ: НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ!
  • ИОВ ПОКАЯЛСЯ - БОГ ВОЗВЫСИЛ ЕГО
  • В ОТВЕТ НА СТРАДАНИЯ ИОВ ПОКЛОНИЛСЯ БОГУ
  • «Я НЕ СТЫЖУСЬ БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ ХРИСТОВА...»
  • «ВСЕ МОГУ...»
  • ИИСУС СКАЗАЛ: УМРИТЕ ДЛЯ СЕБЯ, ЧТОБЫ ПРИНЕСТИ ПЛОД
  • ИИСУС СКАЗАЛ: БЕРЕГИТЕСЬ, ЧТОБЫ КТО НЕ ОБМАНУЛ ВАС
  • БОЙТЕСЬ БОГА - И ВАМ НЕЧЕГО БУДЕТ БОЯТЬСЯ
  • ИСТИННО ЧЕЛОВЕК СЕЙ - СЫН БОЖИЙ
  • ИИСУС СКАЗАЛ: ПРИНЕСИТЕ МНЕ ТО, ЧТО У ВАС ЕСТЬ
  • ИИСУС СКАЗАЛ: ВСЕ ВОЗМОЖНО
  • ГОСПОДЬ СКАЗАЛ ИИСУСУ НАВИНУ: БУДЬ ТВЕРД И МУЖЕСТВЕН
  • ИИСУС НАВИН СКАЗАЛ: МЫ БУДЕМ СЛУЖИТЬ ГОСПОДУ
  • МАРИЯ СКАЗАЛА: ПРЕД ТОБОЮ РАБА ТВОЯ
  • ПРОСТИТЕ! РАЗВЕ МОЖНО НЕ ПРОСТИТЬ?
  • ДОВЕРЬТЕ ИИСУСУ СВОЕ ЗАВТРА
  • В ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА - ВЕРЬТЕ ИИСУСУ
  • ЖИТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
  • ДАЖЕ В ПРЕДДВЕРИИ КОНЦА: ЛЮБИТЕ И МОЛИТЕСЬ
  • БУДЬ ТВЕРД И МУЖЕСТВЕН
  • МОЛИТВА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
  • ИИСУС НАЗВАЛ НАС СОЛЬЮ И СВЕТОМ
  • ЧТО БЫ НИ ПОПРОСИЛИ - ВЕРЬТЕ
  • НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК РАДОСТИ
  • БОЖЬЯ РАДОСТЬ РОЖДАЕТ БОЖЬЮ СИЛУ
  • ВСЕ ВОЗМОЖНО
  • БЕЗМЕРНО ВЕЛИЧИЕ МОГУЩЕСТВА
  • МЫ СПОСОБНЫ ИЗМЕНИТЬ МНОГОЕ
  • ИИСУС-ВОДА ЖИВАЯ
  • ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ - ВО ХРИСТЕ
  • ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
  • ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА
  • ИИСУС СКАЗАЛ: «Я ЕСМЬ...»
Views 316
Rating 4.8 / 5
Added 31.07.2024
Author brat Andron
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4.8/5 (3)

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