Иисус пришел, чтобы спасти людей от греха и даровать им вечную жизнь. Всякий верующий в Него будет вечно пребывать вместе с Ним на Небесах. В Библии есть стих, который многие знают наизусть. Он как раз об этом: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3:16).

Разве можно яснее сказать о том, что спасение возможно только во Иисусе Христе? Поэтому всякий верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. К кому были обращены эти слова Иисуса? Господь сказал их человеку по имени Никодим. Никодим слышал, как Иисус учит народ. Видел он и чудеса, которые творил Иисус. И вот под покровом ночи Никодим приходит поговорить с Иисусом.

Никодим понимает: Иисус - учитель, которого послал έοΓ. Разве может кто творить такие чудеса, если он не послан Богом? В ответ на теплое приветствие Никодима Иисус говорит вдруг: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия». Никодим сильно удивился. Как может человек родиться два раза? Разве возможно человеку войти в другой раз в утробу матери и родиться второй раз? Иисус отвечает: нужно родиться от воды и духа. Человек - плоть, потому что родился от плоти. Второе же рождение - это рождение «свыше», это духовное рождение, это вхождение в завет с Богом, это начало новой жизни.

Никлес Беверли - Иисус Христос - Спаситель, Друг и Господь

Пер. с англ.

М.: Триада, 2022, 72 с.

ISBN 978-5-86181-556-7

Никлес Беверли - Иисус Христос - Спаситель, Друг и Господь - Содержание