Хмыров - Никодим - РПЦЗ в 20-ые годы XX века
В последнее время не ослабевает интерес к такой, неизвестной прежде, главе нашей истории, как жизнь русского православного мира за границей в 20-40-е гг. ушедшего века. В связи с открытием для исследователей большинства государственных и церковных архивов выросла объективность исторических трудов. Это позволило историкам перейти от крайних политизированных оценок к выработке общих, научно обоснованных позиций.
Учеными проделана большая работа по изучению истории РПЦЗ, однако до сих пор целый ряд важных тем остается неизученным. Мы пока еще недостаточно представляем себе повседневную епархиальную жизнь русских православных приходов в это время за границей.
Денис Хмыров - иеромонах Никодим - Русская Православная Церковь за границей в 20-е годы XX века - по материалам заседаний Архиерейского Синода и журнала «Церковные ведомости»
СПб. : Изд-во СПбПДА, 2016. - 488 с.
ISBN 978-5-906627-19-3
Денис Хмыров - иеромонах Никодим - Русская Православная Церковь за границей в 20-е годы XX века - по материалам заседаний Архиерейского Синода и журнала «Церковные ведомости» - Содержание
Предисловие
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Глава 1. Епархиальная жизнь
- Первые страны эмиграции (Тунис, Марокко, Египет, Турция, Духовная Миссия в Иерусалиме)
- Епархиальная жизнь. Балканы
- Епархиальная жизнь. Европа
- Епархиальная жизнь. Северная и Южная Америка
- Епархиальная жизнь в Китае, Японии и Корее
- Епархиальная жизнь. Персия (Иран)
- Глава 2. РПЦЗ и Россия: отношения с Московской Патриархией и советским правительством Крестовый поход на СССР
- Глава 3. Юрисдикционные разделения
- Глава 4. Межправославные связи и межконфессиональные контакты
- Глава 5. Дисциплинарные и судебные дела
- Глава 6. Бракоразводные дела
- Глава 7. Подготовка к Соборам
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Глава 8. Финансовые вопросы
- Помощь голодающим в России
- Материальная помощь братским Церквам и благотворительным организациям
- Прошения о денежной помощи конкретным лицам
- Дела о награждениях
- Глава 9. Образовательная и издательская деятельность
Заключение
Список литературы
Денис Хмыров - иеромонах Никодим - Русская Православная Церковь за границей в 20-е годы XX века - по материалам заседаний Архиерейского Синода и журнала «Церковные ведомости» - Предисловие
Материалы журналов заседаний Архиерейского Синода РПЦЗ дают для этого богатый материал. Заседания Синода проходили регулярно, два раза в месяц, почти всегда в одинаковом составе. В них хорошо отражены повседневные, насущные дела и заботы русских православных приходов по всему миру, при этом с принципиальными общецерковными проблемами соседствуют, на первый взгляд, совсем незначительные вопросы, - что и создает своеобразную атмосферу той непростой эпохи. Различные аспекты деятельности высшего органа управления РПЦЗ, Архиерейского Синода, рассматриваются в соответствующих главах: «Юрисдикционные разделения», «Межправославные связи и межконфессиональные контакты», «Дисциплинарные и судебные дела», «Бракоразводные дела», «Подготовка к Соборам», «Финансовые вопросы», «Образовательная и издательская деятельность».
Другой важный источник, совсем недавно в полном объеме ставший доступным всем интересующимся читателям, - журнал «Церковные ведомости», официальный орган РПЦЗ. Он издавался с 1922 по 1930 год под редакцией Е. И. Махароблидзе. В журнале публиковались послания Соборов и Синода Зарубежной Церкви, Определения Соборов, указы и другие материалы. Например, такие важные документы ВЦУ в Москве, возглавляемого Патриархом Тихоном, как указ № 362 и указ № 348 (349), в России были опубликованы гораздно позднее. Кроме официальных документов, «Церковные ведомости» печатали свидетельства о религиозной жизни в Советском Союзе, получаемые из самых разных источников. Большая заслуга в этом принадлежит редактору журнала Е. И. Махароблидзе, который готовил публикации на основе своих личных связей с представителями российского епископата и духовенства. Из номера в номер на протяжении нескольких лет издавалась подготоволенная им рубрика «Положение Св. Патриарха Тихона и Русской Православной Церкви в России», имеющая подзаголовок: «Общий обзор по телеграммам, агентурным сведениям и частным письмам». Эта серия статей представляет огромный интерес и содержит множество живых подробностей о самых актуальных вопросах церковной жизни того времени. Мы сочли возможным широко процитировать этот материал в главе 2 «РПЗЦ и Россия: отношения с Московской Патриархией и советским правительством».
Мы надеемся, что после прочтения этой книги жизнь наших православных соотечественников, вынужденных столетие назад уехать на чужбину, но не забывших свой язык и свою веру, станет ближе и понятнее сегодняшним гражданам России.
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