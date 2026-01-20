Никодим Святогорец - Исповедание веры

Преподобный Никодим Святогорец (1749 – 1809) – один из наиболее почитаемых в Греции святых, великий учитель покаяния и просветитель, прославленный Вселенским Патриархатом в 1955 году. В синодальном акте о прославлении он именуется «живой иконой добродетели» и «многоплоднейшим учителем Церкви». Наделенный многими дарованиями, «острым умом, исключительной памятью, легкостью постижения тончайших смыслов» преподобный Никодим вместе со святителем Макарием Нотарой, преп. Афанасием Паросским и другими деятелями явился убежденным сторонником, вдохновителем и идеологом движения колливадов, возрождавших святоотеческую православную традицию.

Публикуемый ныне перевод сочинения преп. Никодима «Исповедание веры или справедливая апология» представляет собой документальное свидетельство из первых уст о событиях, которые происходили в разгар споров о коливе на Святой Горе, а также о фундаментальных различиях в понимании сторонами сути этого спора и подходах к его разрешению. Особенностями «Исповедания веры», в определенном смысле итогового сочинения автора, по сравнению с другими его трудами являются историчность, а также принадлежность большей части текста самому преп. Никодиму, который вступает в полемику со своими оппонентами, в отличие от других книг, где он старался оставаться в тени, редактируя или комментируя книги избранных святых авторов.

В связи с чрезвычайными событиями, сопровождавшими спор о коливе, позицией антиколливадов и возводимой на колливадов клеветой преподобные Афанасий Паросский и Никодим Святогорец были вынуждены написать свои подробные исповедания веры, или апологии, в которых опровергали клеветы и аргументы злословящих их как «еретиков», «обманщиков, магов и фармазонов», приписывающих им неправославные взгляды, и своим точным исповеданием Православия, безусловно, давали им отпор. Окончательный вид «Исповедание веры» преп. Никодима Святогорца приобрело, по-видимому, в самый год его кончины – к середине 1809 года. Таким образом, оно оказалось вторым из двух последних сочинений преп. Никодима Святогорца, вместе с «Новой Лествицей» – возвышенным толкованием на антифоны степенны Октоиха, законченным в 1808 году. В свет «Исповедание веры» вышло уже после кончины преподобного в 1819 году.

Преподобный Никодим Святогорец - Исповедание веры

Перевод с греческого и комментарии священника Сергия Кима

Предисловие к русскому переводу, примечания священника Федора Калинина

Пенза: Пензенская духовная семинария, 2021. 216 с.

ISBN 978-5-6045210-4-5

Преподобный Никодим Святогорец - Исповедание веры - Оглавление

Предисловие к русскому переводу

Об истории и причинах написания «Исповедания веры»

Исповедание веры, или справедливая апология

1. Предисловие

2. О коливе

3. О поминовении усопших

4. О превосходстве воскресного дня

5. О том, что наш Господь занимался ремеслом плотника

6. Касательно повествования о волхвах

7. О Таинстве божественной Евхаристии

Приложение

Еп. Порфирий (Успенский). О веровых толках

Примечания и комментарии