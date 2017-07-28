Всякий раз, как впадешь в какое простительное погрешение, хотя бы то тысячу раз случилось на день, как только заметишь то, не мучь себя и не трать времени напрасно, но тотчас смирись и, осознав немощь свою, обратись уповательно к Богу и воззови к Нему из глубины сердца:

«Господи, Боже мой! Я сделал это потому, что уж я таков, что от меня ничего другого и ожидать нельзя, кроме таких погрешений или чего-нибудь и больше того, если благодать Твоя не поможет мне, оставя меня с одним собою. Сокрушаюсь о сделанном потому особенно, что не отвечаю исправностью жизни Твоим о мне попечениям, но все падаю и падаю. Прости мне и дай мне силу не оскорблять Тебя более и ни в чем не отступать от воли Твоей. Ибо я усердно желаю работать Тебе и благоугождать и во всем быть Тебе послушным».

Сделав это, не томись думанием, простил ли тебя Бог. Господь близ и внемлет воздыханиям рабов Своих.

Успокойся же в этой уверенности и, успокоившись, продолжай обычные занятия, как бы с тобой ничего не случилось.

Преподобный Никодим Святогорец - Невидимая брань - Духовная сокровищница

Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2014. — 400 с.

ISBN 978-5-7533-0847-4

Преподобный Никодим Святогорец - Невидимая брань - Духовная сокровищница - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1. В чем состоит христианское совершенство? Для стяжания его необходима брань. Четыре вещи, крайне потребные для успеха сей брани

ГЛАВА 2. Никогда ни в чем не должно верить себе самим и надеяться на самих себя

ГЛАВА 3. О надежде на единого Бога и уверенности в Нем

ГЛАВА 4. Как можно узнать, с ненадеянием ли на себя и совершенною надеждою на Бога действует кто?

ГЛАВА 5. О погрешительности мнения тех, которые почитают чрезмерную печаль добродетелью ГЛАВА 6. Некоторые ведения, служащие к очертанию предела и пространства неверия себе и полного упования на Бога ГЛАВА 7. О том, как надлежит нам упражнять ум свой, чтобы он не недуговал неведением ГЛАВА 8. О том, почему неправо судим мы о вещах и как стяжать правые о них суждения ГЛАВА 9. О хранении ума от бесполезного многоведения и праздной пытливости ГЛАВА 10. Как обучить волю свою, чтоб она во всех делах своих, и внутренних и внешних, как последней цели искала одного благоугождения Богу ГЛАВА 11. Некоторые напоминания, могущие подвигать волю нашу на желание всяким делом благоугождать Богу ГЛАВА 12. О многих желаниях и стремлениях, сущих в человеке, и о борьбе их между собою ГЛАВА 13. О том, как надлежит воевать против бессловесной воли чувственной, и о деланиях, какие должна проходить воля, чтобы стяжать навык в добродетелях ГЛАВА 14. Как быть, когда высшая, разумная воля кажется совсем будто побеждаемою волей низшею и врагами ГЛАВА 15. О том, что брань надо вести непрестанно и мужественно ГЛАВА 16. Как воину Христову следует утром устроять себя на брань ГЛАВА 17. В каком порядке следует нам поборать свои страсти ГЛАВА 18. Как поборать внезапно поднимающиеся движения страстей ГЛАВА 19. Как поборать плотские страсти? ГЛАВА 20. Как поборать нерадение? ГЛАВА 21. Об управлении и добром пользовании внешними чувствами ГЛАВА 22. О том, что те же чувственные предметы, о которых мы говорили, бывают средствами и орудиями к доброму управлению наших чувств, если от них будем мы переходить к помышлению о воплощении Бога Слова и о таинствах Его жизни, страданий и смерти ГЛАВА 23. Как от чувственных впечатлений переходить к нравственноназидательным урокам ГЛАВА 24. Общие уроки об употреблении чувств ГЛАВА 25. О том, как управлять языком ГЛАВА 26. Как исправлять воображение и память ГЛАВА 27. Воину Христову надлежит всевозможно избегать тревог и смятений сердечных, если желает добре препобеждать врагов своих ГЛАВА 28. Что делать, когда бываем уранены на брани ГЛАВА 29. Какого порядка держится диавол в ведении брани духовной со всеми и как прельщает людей разных состояний нравственных ГЛАВА 30. Как диавол утверждает грешников в рабстве греху ГЛАВА 31. Как враг удерживает в своих сетях тех, кои осознали бедственное свое положение и хотят избавиться от него, а к делу не приступают. И отчего добрые наши намерения нередко не приводятся в исполнение ГЛАВА 32. О кознях врага против тех, которые вступили на добрый путь ГЛАВА 33. Как враг отклоняет от добрых дел и портит их ГЛАВА 34. Как враг сами добродетели обращает во вред делателям ГЛАВА 35. Некоторые указания, благопотребные в деле препобеждения страстей и стяжания добродетели ГЛАВА 36. О порядке стяжания добродетелей ГЛАВА 37. Какие расположения требуются для успехав стяжании добродетелей вообще, и как вести дело навыкновения в одной какой ГЛАВА 38. В добродетелях упражняться надобно со всем усердием и непрестанно ГЛАВА 39. Не должно убегать встречающихся случаев к доброделанию ГЛАВА 40. Должно любить случаи к добродетелям, особенно затруднительные ГЛАВА 41. Как в разных случаях можно преуспевать в одной и той же добродетели ГЛАВА 42. Сколько времени надлежит упражняться в каждой добродетели, и каковы признаки преуспеяния в ней ГЛАВА 43. О том, что не следует слишком сильно желать освобождения от претерпеваемых скорбей, предаваясь всецело в волю Божию ГЛАВА 44. Предостережение от злых советов диавола в добром ГЛАВА 45. Если судим строго ближних, то это от высокого о себе мнения и от наущения вражеского. Как преодолеть эту склонность ГЛАВА 46. О молитве ГЛАВА 47. Что такое умная, или внутренняя, молитва, и каких видов она бывает ГЛАВА 48. Как научиться молиться сим образом ГЛАВА 49. О молитве, своей, самим молящимся слагаемой ГЛАВА 50. О кратких молитовках, или кратких молитвенных к Богу воздыханиях ГЛАВА 51. О молитве Иисусовой ГЛАВА 52. Способствование к успеху в навыкновении молитве ГЛАВА 53. Дело молитвы в невидимой брани ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА 1. О Пресвятом Таинстве Евхаристии ГЛАВА 2. Как надлежит принимать Святое Таинство Евхаристии, или принимать Христа Господа таинственно, — в Таинствах ГЛАВА 3. Как углублением в Таинство Евхаристии возгревать в себе любовь к Богу ГЛАВА 4. О причащении духовном ГЛАВА 5. О благодарении Бога ГЛАВА 6. О преданности в волю Божию ГЛАВА 7. О сердечной теплоте и об охлаждении и сухости сердца ГЛАВА 8. О хранении и испытании совести ГЛАВА 9. О приготовлении к брани с врагами в час смертный ГЛАВА 10. О четырех, бывающих в час смерти искушениях вражеских. Первое искушение — против веры, и о способе преодоления его ГЛАВА 11. Второе искушение в час смерти — отчаянием ГЛАВА 12. Третье искушение в час смерти — тщеславием ГЛАВА 13. Четвертое искушение в час смерти — призраками ГЛАВА 14. О духовном мире сердца ГЛАВА 15. О способах к хранению мира внутреннего ГЛАВА 16. Мало-помалу установляется мир в сердце ГЛАВА 17. Для мира сердца надо убегать почестей и любить смирение и нищету ГЛАВА 18. Необходимо душе пребывать уединенною в себе, чтоб Бог осенил ее миром Своим ГЛАВА 19. О благоразумии в делах любви к ближним для мира душевного ГЛАВА 20. Душе, обнажась от своей воли, надлежит предавать себя Богу ГЛАВА 21. Не ищи утех и наслаждений, а единого Бога ГЛАВА 22. Не малодушествуй, когда отходит или пресекается внутренний мир ГЛАВА 23. Многи козни врага на разорение внутреннего мира: блюдись ГЛАВА 24. Не должно смущаться оскудением духовных чувств и другими внутренними искушениями ГЛАВА 25. Искушения всякие во благо нам посылаются ГЛАВА 26. Врачевство против смущения какими-либо легкими погрешностями и слабостями ГЛАВА 27. Смущенному тотчас надо восстановить мир душевный

Преподобный Никодим Святогорец - Невидимая брань - Духовная сокровищница - Предисловие

Настоящая душеполезная книжица справедливо носит данное ей название «Невидимая брань». Как многие из священных и богодухновенных книг Ветхого и Нового Завета получили свое наименование от самих предметов, о коих они поучают (Книга Бытия, например, названа так потому, что возвещает о сотворении и благоустроении всего сущего из не сущего; Исход — потому что описывает исход сынов Израиля из Египта; Левит — потому что содержит устав священнодействий для колена Левитского; книги Царств — потому что повествуют о жизни и деяниях царей; Евангелия — потому что благовествуют радость велию, яко родися Спас миру Христос Господь (Лк 2, 10-11) и указывают всем верный путь ко спасению и наследию вечноблаженной жизни); так кто не согласится, что и настоящая книга, судя по содержанию ее и по предметам, которыми она занимается, достодолжно названа «Бранью невидимой»?

Ибо она поучает не о какой-либо чувственной и видимой брани и не о врагах, явных и телесных, но о брани мысленной и невидимой, какую каждый христианин восприемлет с того часа, как окрестится и даст пред Богом обет — воевать за Него, во славу Божественного имени Его даже до смерти (почему написанное в книге Чисел (21, 14): сего ради глаголется в книге: брань Господня — иносказательно написано о сей невидимой брани), и о врагах бестелесных и неявных, кои суть различные страсти и похотения плоти, и демоны злые и человеконенавистные, день и ночь не перестающие воевать против нас, как сказал блаженный Павел: несть наша брань к крови и плоти, но к началам и ко властям, и к миродержателям тьмы века сего, к духовом злобы поднебесным (Еф 6,12).

Воины, ведущие борьбу в этой невидимой брани, поучает она, суть все христиане; военачальником их изображается Господь наш Иисус Христос, окруженный и сопровождаемый тысяченачальниками и стоначальниками, т. е. всеми чинами Ангелов и святых; поприще брани, бранное поле, место, где происходит сама борьба, есть собственное наше сердце и весь внутренний человек; время брани — вся наша жизнь.

Какие же суть оружия, в которые облекает своих воинов эта невидимая брань? Слушай. Шлемом для них служит совершенное себе неверие и совершенное на себя ненадеяние, щитом и кольчугой — дерзновенная вера в Бога и твердое на Него упование; броней и нагрудником — поучение в страданиях Господа; поясом — отсечение плотских страстей; обувью — смирение и немощности своей постоянное признание и чувство; шпорами — терпение в искушениях и отгнание нерадения; мечом, который непрестанно держат они в одной руке, — молитва, как словесная, так и мысленная — сердечная; копьем трехострийным, которое держат они в другой руке, — твердая решимость отнюдь не соглашаться на борющую страсть, отрывать ее от себя с гневом и ненавидеть от всего сердца; средством и пищею, которыми подкрепляются они на сопротивление врагам, — частое причастие Богообщения, как таинственного от таинственной жертвы, так и мысленного; светлою и безоблачною атмосферой, дающею им возможность издали усматривать врагов, — всегдашнее упражнение ума в познавании того, что право есть пред Господом, всегдашнее упражнение воли в вожделевании одного того, что благоугодно Богу, мир и спокойствие сердца.