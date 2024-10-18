Никодим Святогорец - Пидалион - Правила Православной Церкви с толкованиями - в 4 томах
В настоящей книге мы предлагаем читателям перевод одного из самых значительных трудов прп. Никодима Святогорца - «Пидалиона», или «Греческой кормчей книги».
«Пидалион» (в переводе на русский язык «кормило») представляет собой полнейший свод священных канонов Православной Церкви, снабженный обширными комментариями, в которых излагается и подробно разъясняется учение Вселенских соборов и святых отцов. До настоящего времени эта книга выдержала 18 изданий, была переведена на английский (1957 г.) и румынский (1844 и 1933 гг.) языки. Перевод на русский язык осуществлен с 12-го издания (Αθήναν, 1998).
По замыслу прп. Никодима, «Пидалион» должен был стать руководством для пастырей Церкви и вообще для всех любознательных христиан, а потому ему следовало быть доступным всем по своему языку. Между тем древнегреческий язык, на котором написаны священные каноны, ко времени жизни преподобного уже давно вышел из общего употребления. Его сменил новогреческий, настолько отличающийся от языка, на котором писали и говорили святые отцы первых веков, что соотечественники прп. Никодима, не получившие специального образования, не могли его понимать. Именно это побудило автора «Пидалиона» изложить и объяснить церковные каноны на «простом языке», о чем он и говорит в своем предисловии.
В заглавии апостольских правил он уточняет, что правила изложены «на современном нам общеупотребительном языке». Под этим выражением подразумевается не димотика, т. е. язык общенародный, но современный прп. Никодиму литературный язык. Впрочем, текст священных канонов в «Пидалионе» прежде всего приводится на древнегреческом языке, и лишь затем дается его переложение, озаглавленное как «Толкование». За «Толкованием» следует «Согласование», представляющее собой указатель параллельных мест, а заключают своеобразную четырехуровневую структуру «Пидалиона» примечания с обстоятельными комментариями прп. Никодима Святогорца.
преподобный Никодим Святогорец - Пидалион - Правила Православной Церкви с толкованиями - в 4 томах
Перевод с греческого.
Т. I: Правила святых апостолов. - Екатеринбург: Изд-во Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря, 2019. — 400 с.
Т. 2: Правила Вселенских соборов. - Екатеринбург: Изд-во Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря, 2019. - 424 с.
Т. 3: Правила Поместных соборов. - Екатеринбург: Изд-во Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря, 2019. - 430 с.
Т. 4: Правила святых отцов. - Екатеринбург: Изд-во Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря, 2019. - 528 с.
ISBN 978-5-94512-130-0
ISBN 978-5-94512-126-3 (т. 1)
ISBN 978-5-94512-127-0 (т. 2)
ISBN 978-5-94512-128-7 (т. 3)
ISBN 978-5-94512-129-4 (т. 4)
преподобный Никодим Святогорец - Пидалион - Правила Православной Церкви с толкованиями - в 4 томах - Том I - Правила святых апостолов - Содержание
- От переводчиков
- Феодор Янгу. «Пидалион»: история составления и публикации
- Предисловие к греческому изданию
- Обращение к Святой Христовой Церкви прп. Никодима и иеромон. Агапита
- Точная копия подлинного послания Патриарха Константинопольского Неофита VII
- Прп. Никодим Святогорец. Предисловие к «Пидалиону»
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85 ПРАВИЛ СВЯТЫХ И ВСЕЧЕСТНЫХ АПОСТОЛОВ
- Предисловие
- Правило 1 – Правило 85
преподобный Никодим Святогорец - Пидалион - Правила Православной Церкви с толкованиями - в 4 томах - Том 2 - Правила Вселенских соборов - Содержание
О святом Вселенском первом соборе
- Предисловие
- 20 правил святого Вселенского первого собора
О святом Вселенском втором соборе
- Предисловие
- 7 правил святого Вселенского второго собора
О святом Вселенском третьем соборе
- Предисловие 96
- 8 правил святого Вселенского третьего собора
О святом Вселенском четвертом соборе
- Предисловие 126
- 30 правил святого Вселенского четвертого собора
О святом Вселенском пятом соборе
О святом Вселенском шестом соборе
О святом Вселенском пято-шестом или, лучше сказать, шестом соборе
- Предисловие
- 102 правила святого Вселенского шестого собора
О святом Вселенском седьмом соборе
- Предисловие
- 22 правила святого Вселенского седьмого собора
преподобный Никодим Святогорец - Пидалион - Правила Православной Церкви с толкованиями - в 4 томах - Том 3 - Правила Поместных соборов - Содержание
О Соборе, называемом Двукратным
- Предисловие
- 17 правил Собора, который состоялся в храме Святых Апостолов и получил название
О Соборе, состоявшемся в храме Святой Софии
- Предисловие
- 3 правила Собора, состоявшегося в храме Святой Софии
О Соборе, состоявшемся в Карфагене при сщмч. Киприане
- Предисловие
- Правило святого Поместного собора, состоявшегося в третий раз в Карфагене при сщмч. Киприане
Об Анкирском Поместном соборе
- Предисловие
- 25 правил Анкирского Поместного святого собора
О Неокесарийском Поместном соборе
- Предисловие
- 15 правил Неокесарийского Поместного собора
О Гангрском Поместном соборе
- Предисловие
- 21 правило Гангрского Поместного святого собора
Об Антиохийском Поместном соборе
- Предисловие
- 25 правил Антиохийского Поместного собора
О Лаодикийском Поместном святом соборе
- Предисловие
- 60 правил Л аодикийского Поместного святого собора
О Сардикийском Поместном соборе
- Предисловие
- 20 правил Сардикийского Поместного святого собора
О святом Поместном соборе, собранном вновь в Константинополе
- Предисловие
- 2 правила святого Поместного собора, собравшегося в Константинополе
О Карфагенском Поместном святом соборе
- Предисловие
- 141 правило Карфагенского Поместного святого Собора
преподобный Никодим Святогорец - Пидалион - Правила Православной Церкви с толкованиями - в 4 томах - Том 4 - Правила святых отцов
- О святителе Дионисии Александрийском
- О святителе Григории Неокесарийском
- О священномученике Петре Александрийском
- О святителе Афанасии Великом
- О святителе Василии Великом
- О святителе Григории Нисском
- О святителе Григории Богослове
- О святителе Амфилохии Иконийском
- О Тимофее Александрийском
- О Феофиле Александрийском
- О божественном Кирилле Александрийском
- О святителе Геннадии Константинопольском
- О святителе Тарасии Константинопольском
- О святом Никифоре Исповеднике
- Вопросы неких монахов, подвизавшихся вне города, и ответы на них святого Константинопольского собора, состоявшегося при патриархе Николае и императоре Алексее Комнине
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОСЛАНИЯ
- Из послания Василия Великого к никопольским пресвитерам
- Св. Иоанна Златоуста каноническая глава
- Ответ св. Анастасия на вопрос о том, что лучше: причащаться постоянно или время от времени
- Из послания Василия Великого к Кесарии, жене патриция
- Из толкования св. Иоанна Златоуста на Послание к Ефесянам
- Из толкования на Послание к Евреям
- Поучение Василия Великого к иерею о Божественной благодати
- Из правил Всесвятейшего Никифора, патриарха Константинопольского и Вселенского
- Послание во святых отца нашего Никифора, патриарха Константинопольского, Исповедника
КРАТКОЕ И ВМЕСТЕ С ТЕМ ТОЧНОЕ УЧЕНИЕ О БРАКАХ, СОСТАВЛЕННОЕ НА ОСНОВЕ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ
- Глава 1. О родстве кровном, т. е. между лицами из одного рода
- Глава 2. О родстве по свойству, а именно двухродному
- Глава 3· О двухродных браках по свойству, при которых один род дает по прямой линии только одного супруга
- Глава 4. О двухродных браках по свойству, при которых один род дает по прямой линии двух супругов
- Глава 5. О двухродных браках по свойству, в которых один род дает по боковой линии только одного супруга
- Глава 6. О двухродных браках по свойству, в которых один род дает по боковой линии двух супругов
- Глава 7. О родстве, происходящем от трех родов
- Глава 8. О родстве от святого крещения
- Глава 9. О родстве от усыновления
- Глава 10.
- Глава 11. Об обручении, т. е. помолвке
ОБРАЗЦЫ НЕКОТОРЫХ ГРАМОТ
- Образец представительной и отпустительной грамоты
- Образец грамоты с благословением принимать исповедь
- Образец канонического свидетельства
- Образец грамоты для бедных
- Образец завещания
- Образец брачного договора
- Образец канонического свидетельства о разводе
- Образец канонического отречения
- Образец антиминса
ОПИСАНИЕ ДРЕВНЕГО ХРАМА
ИЗОБРАЖЕНИЕ ДРЕВНЕГО ХРАМА
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
- I. Авторы и произведения, цитируемые в «Пидалионе», с указанием изданий на русском языке
- II. Справочные издания и патрологические серии
- III. Церковные правила
- IV. Прочие сокращения
УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
преподобный Никодим Святогорец - Пидалион - Правила Православной Церкви с толкованиями - в 4 томах - От переводчиков
В данном русском издании «Пидалиона» как древнегреческий текст правил, так и его переложение с комментариями переведены на современный русский язык. При работе над книгой переводчики стремились, однако, следовать устоявшейся канонической и богословской терминологии, а также заимствовали некоторые архаичные формулировки из существующего полуславянского перевода текста правил, чтобы отразить имеющиеся в подлиннике языковые и стилистические отличия между самим текстом канонов, который в оригинале оставлен прп. Никодимом на древнегреческом языке, и их пересказом. При переводе церковных канонов помимо общепринятого в Русской Церкви канонического сборника - «Книги правил» использованы «Деяния Вселенских соборов» и «Деяния Поместных соборов», издававшиеся в русском переводе при Казанской духовной академии на рубеже XIX-XX вв., а также серия «Творения святых отцов в русском переводе». Необходимо оговорить, что в тексте примечаний цитаты из творений святых отцов прп. Никодим чаще всего давал в переложении на понятный его современникам язык. В этих случаях русский перевод следует тексту цитат, помещенных в «Пидалионе».
Примечания в книге расположены следующим образом. Цифры в квадратных скобках: [l], [2] и т. д. — отсылают читателя к примечаниям прп. Никодима, которые расположены непосредственно после текста правила, толкования или согласования. Все подстрочные ссылки и примечания в «Пидалионе» без пометы об их принадлежности составлены переводчиками. Пометой Ред. обозначены примечания редактора перевода.
Цитаты из книг Ветхого Завета, существующих в переводе П. А. Юнгерова, приводятся по этому переводу, прочие цитаты из Ветхого Завета переведены на русский язык заново. Новый Завет цитируется по синодальному переводу. В тех случаях, когда автор «Пидалиона» цитирует текст Писания точно или с небольшими отступлениями, цитаты выделены курсивом. Если же библейский текст в «Пидалионе» дается в пересказе или плотно вплетен в авторскую речь, в тексте перевода он не выделяется курсивом, имеется лишь указание на соответствующее место Священного Писания.
Очевидно, что «Пидалион» как издание обладает рядом характерных черт, сильно отличающих его от современных изданий. Прежде всего, в эпоху прп. Никодима еще не было строгих принципов цитирования, от издателя не требовалось четкой системы библио
графических ссылок. Один и тот же источник в «Пидалионе» может обозначаться по-разному, а иногда совсем нет никаких ссылок. Поэтому во многих случаях переводчикам было затруднительно или даже невозможно установить источник цитирования. Все имеющиеся в греческом «Пидалионе» ссылки размещаются внутри текста, и там же они оставлены в переводе, их состав сохранен. Ссылки, добавленные при переводе (в основном на Патрологию Ж.-П. Миня), приводятся сокращенно в подстрочных примечаниях. Расшифровка сокращений и список переводов на русский язык помещены в конце 4-го тома.
Ссылки прп. Никодима на источники откорректированы: очевидные ошибки (которые, конечно, можно расценить и просто как опечатки) исправлены без специальных оговорок. Если же расхождения могли быть связаны с тем, что автор «Пидалиона» пользовался иными источниками, недоступными переводчикам, его ссылка оставлялась без изменений, а в подстрочных примечаниях давалась новая.
Надеемся, что с выходом в свет русского перевода «Пидалиона» этот канонический сборник привлечет внимание специалистов различных областей церковной науки (канонистов, историков, богословов), которые смогут продолжить его исследование и комментирование. Необходимо иметь в виду, что некоторые мнения, изложенные в «Пидалионе», современному читателю могут показаться спорными, не вполне обоснованными или слишком резкими. Отчасти это можно объяснить особенностями той эпохи, в которую жил и писал прп. Никодим (исламизация, экспансия католичества, богословский и управленческий кризис Церкви), отчасти - особенностями использованных источников. Особо следует отметить, что некоторые комментарии относительно признания иерархии в инославных церквах, действительности совершаемых там таинств и правил приема от них в Православную Церковь отражают греческую практику времени составления сборника. В настоящее время актуальным решением этих вопросов для Русской Православной Церкви являются положения, содержащиеся в таких источниках действующего права новейшего периода, как «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию» и др.
Все это, однако, не умаляет значения «Пидалиона» как одного из самых ценных церковноканонических памятников православной
традиции. Пожалуй, нет другого столь же подробного, полного и близкого к нам по времени комментированного свода законов и установлений Церкви. Именно поэтому «Пидалион» в русском переводе может содействовать развитию канонической науки в России.
Рекомендуем заинтересованным читателям ознакомиться с исследованием профессора из Греции Ф. Янгу, написанным специально для настоящего издания «Пидалиона» и помещенным в 1-м томе. В данной статье исчерпывающе описана история создания этого памятника и показано его значение для современной жизни Церкви. Отсылаем читателя также к публикации в юбилейном выпуске «Богословского вестника» (№ 11-12) «Прп. Никодим Святогорец: Предисловие к Пидалиону», со вступительной статьей и примечаниями А. Г. Бондача. В пояснениях этого исследователя содержится много подробных сведений, способствующих более глубокому и верному пониманию книги.
2019-02-20
Спасибо за ваш труд! Ознакамливаюсь со сводом правил и толкованиями в прекрасном качестве!