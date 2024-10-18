Перевод с греческого.

Т. I: Правила святых апостолов. - Екатеринбург: Изд-во Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря, 2019. — 400 с.

Т. 2: Правила Вселенских соборов. - Екатеринбург: Изд-во Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря, 2019. - 424 с.

Т. 3: Правила Поместных соборов. - Екатеринбург: Изд-во Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря, 2019. - 430 с.

Т. 4: Правила святых отцов. - Екатеринбург: Изд-во Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря, 2019. - 528 с.

ISBN 978-5-94512-130-0

ISBN 978-5-94512-126-3 (т. 1)

ISBN 978-5-94512-127-0 (т. 2)

ISBN 978-5-94512-128-7 (т. 3)

ISBN 978-5-94512-129-4 (т. 4)

В данном русском издании «Пидалиона» как древнегреческий текст правил, так и его переложение с комментариями переведены на современный русский язык. При работе над книгой переводчики стремились, однако, следовать устоявшейся канонической и богословской терминологии, а также заимствовали некоторые архаичные формулировки из существующего полуславянского перевода текста правил, чтобы отразить имеющиеся в подлиннике языковые и стилистические отличия между самим текстом канонов, который в оригинале оставлен прп. Никодимом на древнегреческом языке, и их пересказом. При переводе церковных канонов помимо общепринятого в Русской Церкви канонического сборника - «Книги правил» использованы «Деяния Вселенских соборов» и «Деяния Поместных соборов», издававшиеся в русском переводе при Казанской духовной академии на рубеже XIX-XX вв., а также серия «Творения святых отцов в русском переводе». Необходимо оговорить, что в тексте примечаний цитаты из творений святых отцов прп. Никодим чаще всего давал в переложении на понятный его современникам язык. В этих случаях русский перевод следует тексту цитат, помещенных в «Пидалионе».

Примечания в книге расположены следующим образом. Цифры в квадратных скобках: [l], [2] и т. д. — отсылают читателя к примечаниям прп. Никодима, которые расположены непосредственно после текста правила, толкования или согласования. Все подстрочные ссылки и примечания в «Пидалионе» без пометы об их принадлежности составлены переводчиками. Пометой Ред. обозначены примечания редактора перевода.

Цитаты из книг Ветхого Завета, существующих в переводе П. А. Юнгерова, приводятся по этому переводу, прочие цитаты из Ветхого Завета переведены на русский язык заново. Новый Завет цитируется по синодальному переводу. В тех случаях, когда автор «Пидалиона» цитирует текст Писания точно или с небольшими отступлениями, цитаты выделены курсивом. Если же библейский текст в «Пидалионе» дается в пересказе или плотно вплетен в авторскую речь, в тексте перевода он не выделяется курсивом, имеется лишь указание на соответствующее место Священного Писания.

Очевидно, что «Пидалион» как издание обладает рядом характерных черт, сильно отличающих его от современных изданий. Прежде всего, в эпоху прп. Никодима еще не было строгих принципов цитирования, от издателя не требовалось четкой системы библио

графических ссылок. Один и тот же источник в «Пидалионе» может обозначаться по-разному, а иногда совсем нет никаких ссылок. Поэтому во многих случаях переводчикам было затруднительно или даже невозможно установить источник цитирования. Все имеющиеся в греческом «Пидалионе» ссылки размещаются внутри текста, и там же они оставлены в переводе, их состав сохранен. Ссылки, добавленные при переводе (в основном на Патрологию Ж.-П. Миня), приводятся сокращенно в подстрочных примечаниях. Расшифровка сокращений и список переводов на русский язык помещены в конце 4-го тома.

Ссылки прп. Никодима на источники откорректированы: очевидные ошибки (которые, конечно, можно расценить и просто как опечатки) исправлены без специальных оговорок. Если же расхождения могли быть связаны с тем, что автор «Пидалиона» пользовался иными источниками, недоступными переводчикам, его ссылка оставлялась без изменений, а в подстрочных примечаниях давалась новая.

Надеемся, что с выходом в свет русского перевода «Пидалиона» этот канонический сборник привлечет внимание специалистов различных областей церковной науки (канонистов, историков, богословов), которые смогут продолжить его исследование и комментирование. Необходимо иметь в виду, что некоторые мнения, изложенные в «Пидалионе», современному читателю могут показаться спорными, не вполне обоснованными или слишком резкими. Отчасти это можно объяснить особенностями той эпохи, в которую жил и писал прп. Никодим (исламизация, экспансия католичества, богословский и управленческий кризис Церкви), отчасти - особенностями использованных источников. Особо следует отметить, что некоторые комментарии относительно признания иерархии в инославных церквах, действительности совершаемых там таинств и правил приема от них в Православную Церковь отражают греческую практику времени составления сборника. В настоящее время актуальным решением этих вопросов для Русской Православной Церкви являются положения, содержащиеся в таких источниках действующего права новейшего периода, как «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию» и др.

Все это, однако, не умаляет значения «Пидалиона» как одного из самых ценных церковноканонических памятников православной

традиции. Пожалуй, нет другого столь же подробного, полного и близкого к нам по времени комментированного свода законов и установлений Церкви. Именно поэтому «Пидалион» в русском переводе может содействовать развитию канонической науки в России.

Рекомендуем заинтересованным читателям ознакомиться с исследованием профессора из Греции Ф. Янгу, написанным специально для настоящего издания «Пидалиона» и помещенным в 1-м томе. В данной статье исчерпывающе описана история создания этого памятника и показано его значение для современной жизни Церкви. Отсылаем читателя также к публикации в юбилейном выпуске «Богословского вестника» (№ 11-12) «Прп. Никодим Святогорец: Предисловие к Пидалиону», со вступительной статьей и примечаниями А. Г. Бондача. В пояснениях этого исследователя содержится много подробных сведений, способствующих более глубокому и верному пониманию книги.

2019-02-20