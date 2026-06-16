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Николаева - Православие и творчество

Николаева - Православие и творчество
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Philosophy, Ethics, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism

Книга Олеси Николаевой — размышления об отношениях Православия и творчества, культуры и Церкви. Вопрос этот актуален и сложен: сегодня в обществе, с одной стороны, культивируется творчество как единственно подлинная форма жизни, с другой — отрицаются все формы творчества, существует стремление к опрощению. Но культура может открыться и как путь к преображению души и мира.

О святости и искушениях творчества — данная книга. Автор рассматривает творческий дар не как автономную религию художника и не как заведомо греховное самовыражение, а как человеческую способность, укорененную в образе Божием и нуждающуюся в церковном очищении, смирении и ответственности перед Богом.

Николаева Олеся – Православие и творчество – Сборник статей

Николаева О. А. Православие и творчество: сборник статей. – М.: «Никея», 2012. – 240 с.
ISBN 978-5-91761-129-7

Олеся Николаева – Православие и творчество – Содержание

  1. Предисловие

  2. Церковь и интеллигенция

    1. Идейность и беспочвенность русской интеллигенции

    2. Вл. Соловьев: спасение или теургия

    3. Н. Бердяев: Церковь или творчество?

    4. Н. Бердяев: творец или богоборец?

    5. В. Розанов: порок или добродетель?

    6. М. Булгаков: Бог или диавол?

    7. Интеллигенция и Церковь

  3. Православие и творчество

    1. Талант — дар Божий

    2. Творец Красоты

    3. Противоречит ли смирение творчеству?

    4. Сатана — покровитель бездарности

    5. Злаки и плевелы

    6. Создание «новой реальности»

    7. Творчество как подвиг веры

    8. Благодать и вдохновение

    9. Логос творчества

    10. Проблемы автоцензуры

    11. Творчество как чудо

    12. Соблазны творчества

  4. Православие и современная культура

    1. Мифоритуальный характер советской культуры

    2. Диктатура плюрализма

    3. Андеграунд как новый истеблишмент

    4. «По ту сторону добра и зла»

    5. «Симулякры» постмодернизма

    6. Смерть Автора как «смерть Бога»

    7. Новое мифотворчество

    8. Пересоздание мира в постмодернизме

    9. Новый герой

    10. «Перемещенный предмет» постмодернизма

    11. Технология постмодернизма

    12. Перформанс

    13. Лицо, имидж, маска

    14. Игра как метафизика постмодернизма

    15. Аноним новой культуры

    16. Реальность в новой культуре

    17. Виртуальная реальность

    18. Психоделическая культура

    19. Механизмы компенсации

    20. Мифоритуальная структура новой культуры

  5. Новый человек «Эры Водолея»

    1. Проблема любви

    2. Проблема свободы

    3. Проблема этики

    4. Проблема страха

    5. Проблема смерти

  6. Дар творчества

  7. Приложение. Поцелуй Иуды

  8. Примечания

Views 46
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Added 16.06.2026
Author brat Vadim
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