Книга Олеси Николаевой — размышления об отношениях Православия и творчества, культуры и Церкви. Вопрос этот актуален и сложен: сегодня в обществе, с одной стороны, культивируется творчество как единственно подлинная форма жизни, с другой — отрицаются все формы творчества, существует стремление к опрощению. Но культура может открыться и как путь к преображению души и мира.

О святости и искушениях творчества — данная книга. Автор рассматривает творческий дар не как автономную религию художника и не как заведомо греховное самовыражение, а как человеческую способность, укорененную в образе Божием и нуждающуюся в церковном очищении, смирении и ответственности перед Богом.

Николаева Олеся – Православие и творчество – Сборник статей

Николаева О. А. Православие и творчество: сборник статей. – М.: «Никея», 2012. – 240 с.

ISBN 978-5-91761-129-7

Олеся Николаева – Православие и творчество – Содержание