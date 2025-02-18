Николас Томас Райт - Майкл Берд - Иисус и Власть - Политическое свидетельство христиан в эпоху тоталитарного террора и нефункциональных демократий

В книге «Иисус и власть» Н. Т. Райт и Майкл Ф. Берд, опираясь на широкий спектр исторических, библейских и богословских источников, предлагают столь необходимый вклад в дискуссии о христианской вере и политике. Они представляют широкое теополитическое видение того, как церковь должна относиться к империи, которое увещевает, бросает вызов, исправляет, а иногда и провоцирует их читателей. Их аргументы обращены к международной аудитории и выходят за рамки особенностей современной политики, чтобы вернуть читателей к сердцу христианской жизни и свидетельства: служению Иисусу, нашему Царю, и продвижению Царства Божьего.

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В последние годы двадцатого века и в первой четверти двадцать первого наступили силы хаоса и жестокости, которые, как нам казалось, были побеждены навсегда. Наркокартели терроризировали Латинскую Америку. Подъем радикального ислама, 11 сентября 2001 года и глобальная война с террором. За ними последовали война в Ираке, создание группировки «Исламское государство», гражданская война в Сирии и двадцатилетняя оккупация Афганистана, закончившаяся катастрофическим отступлением. Мировой финансовый кризис 2008 года навел на мысль, что вся экономическая система — это мошенничество, призванное сделать грязных богачей еще богаче. Северная Корея обзавелась ядерным оружием, а Иран не отставал от нее. Экономический подъем Китая не привел к его демократической либерализации; напротив, страна превратилась в богатую и хищную сверхдержаву, управляющую технологическим государством наблюдения. Несмотря на надежды на то, что Россия может стать вестернизированной, похоже, что она остается тем, чем была с XVII века: военной диктатурой. Арабская весна» поднялась и упала всего за год. После нее ни одно из арабских государств, за исключением, пожалуй, Туниса, не стало свободнее, чем было до нее. К этому следует добавить, что сейчас мир испытывает на себе растущие последствия изменения климата, наблюдается массовая миграция людей, спасающихся от конфликтов и нищеты, и все страны по-прежнему страдают от последствий Ковида-19. На момент написания этой книги путинская Россия продолжает опустошать Украину, намереваясь либо поглотить ее, либо уничтожить. Китай угрожающе смотрит на Тайвань, преследует религиозные меньшинства, такие как уйгуры и христианские домашние церкви, и свирепо подавляет продемократические настроения в Гонконге.

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Мы исследовали, как христиане должны относиться к властям. В Новом Завете мы обнаружили, что существует колеблющаяся перспектива подчинения государственным властям, а в другое время - подрывного сопротивления им. Это же напряжение сохранилось в истории церкви вплоть до наших дней. Было доказано, что такие тексты, как Римлянам 13:1-7 и 1 Петра 2:13-17, не дают карт-бланш государственным властям.

Неповиновение несправедливому правительству возможно, поскольку именно институт власти, а не каждый отдельный правитель, заслуживает нашего послушания. Действительно, христианская традиция полна примеров гражданского неповиновения, когда правительство приказывает людям делать то, что противоречит их религиозным убеждениям. Кроме того, христиане часто размышляли о том, что делать перед лицом тирании. Как молиться и стоит ли предпринимать действия по устранению тирана, даже если это потребует неповиновения и гражданской войны.

Существует множество разновидностей тирании или несправедливого правления, которым христиане могут столкнуться с необходимостью противостоять. К ним относятся тоталитарные режимы, будь то фашистский или коммунистический, христианский национализм и постлиберальный гражданский тоталитаризм. Христианская вера — это верность Царю Иисусу, и эта верность часто требует от Церкви активного противостояния тирании, жестокости, коррупции и деспотизму.

И наконец, мы рассмотрели саму природу государственной власти. Мы пришли к выводу, что, хотя правительство — это хорошо, власть государства должна быть ограничена. Ни один государственный аппарат не должен стремиться к всемогуществу. В поисках хорошего и справедливого государства мы привели доводы в пользу либеральной демократии и этики уверенного плюрализма. Мы не считаем либеральную демократию уникально христианской; она также не является совершенной, непогрешимой или неподвластной критике.

Райт, Николас Томас; Берд Майкл - Иисус и Власть: Политическое свидетельство христиан в эпоху тоталитарного террора и нефункциональных демократий

Николас Томас Райт; Майкл Берд [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: N.T. Wright and Michael F. Bird. Jesus and the Powers: Christian Political Witness in an Age of Totalitarian Terror and Dysfunctional Democracies, Published in Grand Rapids, Michigan, by Zondervan, ePub Edition January 2024.]

Электронное издание, Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 216 с.

Серия «Современное богословие».

ISBN 978-0-310-162254 (англ).

Николас Томас Райт - Майкл Берд - Иисус и Власть - Политическое свидетельство христиан в эпоху тоталитарного террора и нефункциональных демократий - Содержание

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Предисловие

Глава 1. Царство Иисуса в тени империи

Глава 2. Церковь между Иисусом и кесарем

Глава 3. Власть и «державы» в раннем христианстве: Иоанн, Павел и парадокс библейской политики

Глава 4. Царство Божье как видение и призвание

Глава 5. Церковь между подчинением и низвержением

Глава 6. Церковь, противостоящая силам современности

Глава 7. Либерализм и любовь во времена страха и раздробленности

Глава 8. Заключение