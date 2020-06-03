Проблема, которую библейские авторы вполне осознавали, заключается в том, что полностью описать человека через земные образы, верифицировать его через деревья, животных и т.д., не получается. Поэтому в Библии мы видим и принципиально иной способ описания человека - по аналогии с Богом, Который невидим, непостижим, Который обладает принципиально иными свойствами по сравнению с природой. Это, в первую очередь, способность дарить, совершать дар. Добровольное, спонтанное, не обусловленное ничем даяние. Эту спонтанность дара можно описывать как творчество, непредсказуемость человеческой личности в хорошем смысле.

Итак, принципиальная характеристика здорового человека - способность существовать и строить свою жизнь в терминах даров. Греческие и римские философы строили модель личности на системе добродетелей, такого личностного механизма, который обеспечивает добрые мысли и поступки. Эти модели были вполне умозрительными, иногда утверждалась главная добродетель, из которой вырастают все остальные. Это модель дерева добродетелей, личности, которая развивается по определенным законам. Эта модель совершенно не учитывает другого измерения личности, которое не описывается никакими детерминированными и квазибиологическими процессами, а именно, измерение даров, которые личность получает от Бога, которыми обменивается с Богом и с другими.

Священник Сергей Николенко - Семья святого Лазаря - История и философия одной общины

Культурный центр «Духовная библиотека», 2013 г. - 209 с.

Священник Сергей Николенко - Семья святого Лазаря - История и философия одной общины - Содержание

Введение

Рачюнас

Катехизация «в Людовике»

Дом Марии

Начало Колледжа

Рассказ Веры И. — семейная воскресная школа

Ядвига

Новое в пастырстве

Мытарства

Длинные упражнения

Трудности лидерства

Саратов

В Каритас

Кризис 2002 года

Библия

Самоосознание Семьи

Ольга Т.

Богословие здоровья

Библия о здоровье и болезни

Отступление: Любовь как отношение

Библейские «модели» человека

Дерево

Бог

Парадоксы праведности

Природа и конфессия

Практика лечения — 2 полюса

Терминологические замечания

Три перспективы внутренней жизни

Доверие и грех

Тройная перспектива греховности

Грех и биология

Предрасположенность к греху

Пороки

Страсти

Одержимость

Химия свободы

Избегающее мышление

Зависимость и злоупотребление

Богословие Семьи в проповедях

Общение - место любви

Межличностные связи как взаимопроникновение

Божественная любовь

Личная история и вера

Братство прокаженных

Молитва и пост

Семья св. Лазаря

Дух общины в Семье Лазаря

Харизма Семьи

Общение в Семье

Дух бедности в Семье

Потери в Семье

Послушание в общине

Мельчание

Власть служения в Церкви

Как брать пример с Бога

Осуждение - это ограниченная честность

Планирование

Восток — дело тонкое. Жизнь смешанной общины

Соединение духовностей Востока и Запада

Восточное христианство

Социальное и эзотерическое

События внутренней жизни

Кризис веры

Срыв и одержимость

Психологические защиты

Зависимость и греховность

Обманчивость искренности

Богословие поддержки

Животная природа

208 Сила против бесов

Чем полезно уныние

Грех и помощь Церкви

Премудрость

Познание и манипуляция

Священник Сергей Николенко - Семья святого Лазаря - История и философия одной общины - Введение

Официально объединение католиков «Семья святого Лазаря» существует пять лет. Неофициально — с начала 90-х. В масштабах истории Церкви это крошечный срок. В масштабах истории человечества он вообще не виден невооруженным глазом. Но в масштабе отдельной человеческой жизни 20 лет — это огромный период, в который успевают совершиться серьезные жизненные задачи или, наоборот, открывается несостоятельность долгих усилий.

В определенном смысле судьба этой общины отображает судьбу католической Церкви в России с момента установления официальных структур в 1991 г. Бурный рост количества католиков и приходов в России пришелся на последнее десятилетие второго тысячелетия. Теперь католическая Церковь здесь почти не растет. То же самое можно сказать о «Семье св. Лазаря». Означает ли это, что в Семье наметился духовный застой? Не знаю, мне кажется, что последние годы у нас происходит интенсивное осмысление сути христианства, формулировки катехизиса облекаются в «плоть» повседневной жизни. Это происходит именно на фоне того, что внешне «ничего не происходит». Историческая и надысторическая драма Церкви становится нашей общинной драмой. Многовековые традиции церковной жизни пропускаются через скромное бытие небольшой группы верующих. На фоне отсутствия внешних успехов и социальной активности вчерашние бойкие неофиты превращаются в упорных и смиренных молитвенников.

Это всего лишь мое частное видение. В силу своей роли священника я оказался основателем и затем лидером этой общины. Она, разумеется, несет отпечатки моей личности — положительные и отрицательные. Но в гораздо большей степени я сам превратился в инструмент выражения нужд и мечтаний этих людей. Это значит, что определенным образом вслушиваясь в себя, я могу выразить ситуацию общины. Быть выразителем ее коллективного духовного опыта. Я хочу понять, чего ожидает от нас Всевышний? Куда двигаться, что делать дальше? Я рассчитываю на помощь тех, кто прочтет этот текст не отстраненно, а как один из нас.