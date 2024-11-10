«Гибель экспертного знания» - это одна из тех фраз, что торжественно заявляют о собственной важности. Подобное название рискует отпугнуть массу читателей прежде, чем они откроют эту книгу, или даже заставить их специально искать в книге ошибки, чтобы просто поставить автора на место. Мне понятна такая реакция, потому что я сам испытываю похожие чувства, когда слышу любые огульные заявления. В нашей культурной и литературной жизни преждевременно хоронили многие понятия: позор, здравый смысл, мужественность, женственность, детство, хороший вкус, грамотность, оксфордскую запятую и т. д. Последнее, в чем мы нуждаемся, - это в еще одной хвалебной оде в адрес того, что, как мы знаем, еще не до конца умерло.

И хоть экспертное знание , или профессиональная компетентность, еще не погибло окончательно, ему грозит опасность. Что-то явно идет не так. В настоящее время Соединенные Штаты — страна, зацикленная на преклонении перед собственным невежеством. И дело не только в том, что люди не обладают достаточными знаниями в области науки или политики, или географии. Все так и есть. Но эта проблема не нова. И на самом деле, это даже не проблема, пока мы живем в обществе, которое функционирует благодаря разделению труда - системе, которая предназначена для того, чтобы освободить нас от необходимости знать все обо всем. Пилоты управляют самолетами, адвокаты подают жалобы в суд, врачи назначают лекарства.

Том Николс - Смерть экспертизы - Как интернет убивает научные знания

Москва : Эксмо, 2019. - 368 с.

ISBN: 978-5-04-093427-0

Том Николс - Смерть экспертизы - Как интернет убивает научные знания - Содержание

Предисловие

Вступление. Гибель экспертного знания

Что впереди

1. Эксперты и дилетанты

2. Разговоры стали утомительны

3. Высшее образование: клиент всегда прав

4. Давай загуглю: как неограниченное количество информации отупляет

5. Много «новой» журналистики

6. Когда эксперты ошибаются

Заключение. Эксперты и демократия

«Эксперты отвратительны»

Компетентность и демократия: смертельный штопор

Те, кто знает, и те, кто решает

Республика, если вы понимаете, что это значит

А я не хуже тебя

Восстание экспертов

Алфавитный указатель

Примечания