Никоненко Иван - Вопросы и ответы по книгам Священного Писания Ветхого и Нового Заветов

Это было без малого тридцать лет тому назад. Я был молодым христианином, недавно уверовавшим в Иисуса Христа. К сожалению, в то время я не считал необходимым ежедневное чтение Библии, ее постоянное изучение, хотя в лице моего отца Бог дал мне хороший пример прилежного изучения Священного Писания. Но Бог, любя меня и заботясь о моем духовном росте, дал мощный толчок, пробудив во мне желание к чтению Библии посредством одной казуистической ситуации. Дело было так: мы с другом ехали на христианское молодежное общение, посвященное встрече 1981 года. Стояли мы на задней площадке переполненного троллейбуса. И вдруг я увидел, как через весь троллейбус, буквально по головам людей, в нашу сторону протискивался крупный мужчина. Добравшись до нас, он громогласно обратился к моему другу, называя его по имени: «Володя, хочу тебе сказать, что я читаю Библию, и во всех ее 66-ти книгах — сущая чепуха...» Я не помню, что именно говорил еще этот мужчина относительно христианства —что-то не очень приятное. Как ни странно, именно после той фразы в моем сознании возникла мысль, которая пронзила меня, как кинжал: «Этот человек, далекий от Христа, читает Библию, даже глумится над ней, и при этом знает, что в ней — 66 книг... Я же уже почти два года, как называю себя христианином, но, к стыду моему, даже не знаю, что Библия содержит 66 книг...»

Мысль эта не давала мне покоя, и во время новогодней молитвы я просил, чтобы Господь дал мне в следующем, 1981 году, прилежность в чтении и изучении Библии. Господь благословил меня, и за следующий год я четыре раза прочитал Библию. Это стало моей практикой и в последующие годы. Интересно, что мой опыт вызвал и у некоторых моих друзей желание такой же практики. Но особенно этому был рад мой отец, когда я поделился с ним этим уроком, преподанным мне Господом. Он всегда говорил мне о необходимости ежедневной работы с Библией, сам делал это регулярно. Моему отцу к тому времени было уже почти 70 лет, и он давно уже практиковал ежегодное прочтение Библии. Однажды он мне сказал, что Господь вложил в его сердце мысль видоизменить подход к чтению Библии — к каждому прочитанному стиху составить максимальное количество вопросов. Эта работа заняла у отца почти три года. С каким желанием и вдохновением он это делал, несмотря на свой возраст! Его усердие, в свою очередь,

вдохновляло меня к изучению Библии...

Прошли годы... Отец мой уже давно с Христом, в вечности, но его настойчивость в изучении Священного Писания и любовь к Слову остались для меня добрым примером. Отец очень хотел, чтобы этот «скромный труд при кончине жизни», как он называл его, был вдохновляющим для тех, кто хочет изучать Библию. Я рад, что издательство «Смирна» издает работу моего отца. Думаю, что книга будет полезна для проведения мероприятий, связанных с изучением Библии, молодежных общений, библейских викторин, для составителей библейский кроссвордов. И главное, пусть она ведет читателя к самому первоисточнику — Священному Писанию.

Никоненко Иван - Вопросы и ответы по книгам Священного Писания Ветхого и Нового Заветов

2-е изд.

Черкассы: Смирна, 2016, 112 с.

ISBN 978-617-698-065-0

Никоненко Иван - Вопросы и ответы по книгам Священного Писания Ветхого и Нового Заветов - Содержание

Вопросы

Книга Бытие-Откровение Иоанна

Ответы