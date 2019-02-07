Учебно-методические материалы по программе «Теология»
В сборнике представлены учебно-методические материалы по программе профессиональной переподготовки «Теология», разработанные на кафедре теологии Факультета дополнительного образования ПСТГУ для слушателей вечерней и заочной форм обучения, имеющих высшее профессиональное образование.
Учебно-методические материалы по каждой дисциплине включают в себя описание концепции курса, его цели и задачи; программу с вопросами для самопроверки и литературой к каждой теме; методические рекомендации по изучению курса; список литературы с комментариями; описание порядка аттестации по курсам, в том числе - вопросы к экзаменам и зачетам.
Учебно-методические материалы всех дисциплин, кроме «Священного Писания Нового Завета» и «Истории Русской Православной Церкви», предназначены для слушателей как вечерней, так и заочной форм обучения. Учебно-методические материалы курсов «Священное Писание Нового Завета» и «История Русской Православной Церкви» для слушателей заочной формы обучения размещены в конце сборника.
Сборник предназначен для слушателей Факультета дополнительного образования ПСТГУ, проходящих профессиональную переподготовку по программе «Теология»; руководителей, преподавателей и слушателей иных программ базового богословского образования, реализуемых в рамках духовных школ, кафедр теологии, духовно-просветительских центров и богословских курсов, а также для всех желающих самостоятельно изучать основы православного богословия.
ред. Никулина Е. Н. - Учебно-методические материалы по программе профессиональной переподготовки «Теология»
Москва: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2016 г. - 504 с.
ISBN 978-5-7429-1065-7
ред.Никулина Е. Н. - Учебно-методические материалы по программе профессиональной переподготовки «Теология» - Содержание
- Предисловие
- Священное Писание Нового Завета (М. В. Таланкина, Ю. В. Серебрякова)
- Священное Писание Ветхого Завета (прот. Геннадий Егоров, протодиак. Иоанн Шевцов)
- Догматическое богословие (П. Ю. Малков)
- Введение в Литургическое Предание (П. Ю. Малков)
- Церковнославянский язык (Л. И. Маршева)
- История христианской Церкви (А. Л. Дворкин)
- Иконоведение (М. А. Ходаков)
- Устав и гимнография (Е. Н. Никулина)
- История Русской Православной Церкви (А. А. Кострюков)
- Святоотеческая письменность (П. Ю. Малков)
- Каноническое право (Е. В. Сильвестрова)
- Сравнительное богословие (прот. Валентин Васечко)
- Агиология (Е. Я. Никулина)
- Нравственное богословие (прот. Геннадий Егоров)
- Новые религиозные движения (А. А. Воат)
- Современные нехристианские религии (А. А. Воат)
- Священное Писание Нового Завета (Ю. В. Серебрякова)
- История Русской Православной Церкви (Г. В. Бежанидзе, Ю. В. Серебрякова)
ред.Никулина Е. Н. - Учебно-методические материалы по программе профессиональной переподготовки «Теология» - Священное Писание Нового Завета
Учебно-методические материалы для очно-заочной (вечерней) формы обучения
Курс предназначен для слушателей факультета дополнительного образования ПСТГУ и разработан в соответствии с концепцией программы профессиональной переподготовки «Теология». Курс Священного Писания Нового Завета продолжается три семестра и состоит из двух частей. Первая часть («Четвероевангелие») занимает один семестр, вторая часть («Апостол») — два семестра.
Курс рассчитан на слушателей с высшим образованием и существенно опирается на ранее приобретенные навыки аналитического мышления и работы с большими объемами литературы. Предполагается также исходное знакомство с текстом Евангелия.
Дисциплина относится к первому базовому модулю программы профессиональной переподготовки «Теология» и закладывает фундамент богословского образования наряду с курсами Священного Писания Ветхого Завета, догматического богословия, устава и гимнографии, церковной истории, переплетаясь с перечисленными дисциплинами следующим образом:
- Изучение новозаветного Писания опирается на знание ветхозаветных реалий и мессианских мест Библии. Новый Завет, в свою очередь, позволяет осмыслить принцип христоцентричности в толковании ветхозаветного Писания. Кроме того, совокупность обоих предметов позволяет показать преемство двух Заветов и их качественное различие, способствует углубленному пониманию обеих частей Библии.
- Догматическое богословие, как выражение в учебной плоскости православного Предания, служит ориентиром в толковании новозаветного текста. В свою очередь, освоение Нового Завета призвано продемонстрировать, что православное богословие есть прежде всего богословие библейское.
- Знание новозаветного текста и Священной новозаветной истории является необходимым условием качественного изучения богослужения.
- Священная новозаветная история является типологией церковной истории в целом. Тем самым изучение Нового Завета становится пропедевтикой курсов истории древней Церкви, Русской Православной Церкви, Поместных Церквей. Начальное понятие о святоотеческой экзегезе, приобретаемое в курсе Нового Завета, связывает эту дисциплину с патрологией.
- Дисциплина учитывает перспективу продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре, в особенности на тех программах, которые посвящены исследованию богословского наследия Русской Церкви, в частности истории русской библеистики. Для чего в процессе освоения дисциплины обеспечивается начальное знакомство с работами отечественных библеистов.
Цели курса
Освоение дисциплины должно позволить слушателям свободно ориентироваться в тексте Священного Писания Нового Завета; основательно ознакомиться с его богословским содержанием, осмысленным в русле Священного Предания; приобрести опыт углубленного самостоятельного изучения Слова Божия.
Курс должен способствовать осмыслению богодухновенности Священного Писания, единства Ветхого и Нового Завета, пониманию основополагающего значения Писания в жизни Церкви и в православном богословии; пробуждению интереса к истории святоотеческой экзегезы, к литургическому толкованию Писания, к наследию русской православной библеистики.
Задачи курса — дать обучающимся:
- в области Священной новозаветной истории - знание ее периодизации, основных событий; их последовательности;
- в области исагогики — элементарные сведения о новозаветных книгах, о географическом и политическом контексте новозаветных событий;
- в области содержания новозаветного текста — знание структуры, тематики и особенностей каждой новозаветной книги; фактическое и богословское содержание избранных отделов текста; умение рассмотреть событие, поучение или тему в контексте Священной истории Нового Завета и идейной ткани новозаветной книги; умение раскрыть сквозную тему или новозаветное понятие;
- в области святоотеческой экзегезы — знакомство с несколькими ключевыми представителями православной святоотеческой экзегезы, в том числе в Русской Церкви; примеры святоотеческой интерпретации новозаветного текста или события;
- в области русской библейской науки — сведения об одном из ее представителей; знакомство с содержанием одного или нескольких из его произведений; умение проанализировать произведение: выявить проблему исследования, подход и ее решение, логику рассуждений, основные тезисы;
- навык регулярного чтения Священного Писания Нового Завета и святоотеческих толкований;
- навык выявления проблем интерпретации новозаветного текста и привлечения учебной и справочной литературы, святоотеческих произведений к разрешению поставленных проблем.
Программа курса
В программу курса входит освоение теоретического материала, подготовка к коллоквиуму, написание контрольной работы и реферата. Описание видов работы и график аттестации по ним даны в пп. «Методические рекомендации по изучению курса» и «Условия аттестации по курсу».
Спасибо за хорошую книгу!