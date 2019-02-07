В сборнике представлены учебно-методические материалы по программе профессиональной переподготовки «Теология», разработанные на кафедре теологии Факультета дополнительного образования ПСТГУ для слушателей вечерней и заочной форм обучения, имеющих высшее профессиональное образование.

Учебно-методические материалы по каждой дисциплине включают в себя описание концепции курса, его цели и задачи; программу с вопросами для самопроверки и литературой к каждой теме; методические рекомендации по изучению курса; список литературы с комментариями; описание порядка аттестации по курсам, в том числе - вопросы к экзаменам и зачетам.

Учебно-методические материалы всех дисциплин, кроме «Священного Писания Нового Завета» и «Истории Русской Православной Церкви», предназначены для слушателей как вечерней, так и заочной форм обучения. Учебно-методические материалы курсов «Священное Писание Нового Завета» и «История Русской Православной Церкви» для слушателей заочной формы обучения размещены в конце сборника.

Сборник предназначен для слушателей Факультета дополнительного образования ПСТГУ, проходящих профессиональную переподготовку по программе «Теология»; руководителей, преподавателей и слушателей иных программ базового богословского образования, реализуемых в рамках духовных школ, кафедр теологии, духовно-просветительских центров и богословских курсов, а также для всех желающих самостоятельно изучать основы православного богословия.

ред. Никулина Е. Н. - Учебно-методические материалы по программе профессиональной переподготовки «Теология»

Москва: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2016 г. - 504 с.

ISBN 978-5-7429-1065-7

ред.Никулина Е. Н. - Учебно-методические материалы по программе профессиональной переподготовки «Теология» - Содержание

Предисловие

Священное Писание Нового Завета (М. В. Таланкина, Ю. В. Серебрякова)

Священное Писание Ветхого Завета (прот. Геннадий Егоров, протодиак. Иоанн Шевцов)

Догматическое богословие (П. Ю. Малков)

Введение в Литургическое Предание (П. Ю. Малков)

Церковнославянский язык (Л. И. Маршева)

История христианской Церкви (А. Л. Дворкин)

Иконоведение (М. А. Ходаков)

Устав и гимнография (Е. Н. Никулина)

История Русской Православной Церкви (А. А. Кострюков)

Святоотеческая письменность (П. Ю. Малков)

Каноническое право (Е. В. Сильвестрова)

Сравнительное богословие (прот. Валентин Васечко)

Агиология (Е. Я. Никулина)

Нравственное богословие (прот. Геннадий Егоров)

Новые религиозные движения (А. А. Воат)

Современные нехристианские религии (А. А. Воат)

Священное Писание Нового Завета (Ю. В. Серебрякова)

История Русской Православной Церкви (Г. В. Бежанидзе, Ю. В. Серебрякова)

ред.Никулина Е. Н. - Учебно-методические материалы по программе профессиональной переподготовки «Теология» - Священное Писание Нового Завета

Учебно-методические материалы для очно-заочной (вечерней) формы обучения

Курс предназначен для слушателей факультета дополнительного образования ПСТГУ и разработан в соответствии с концепцией программы профессиональной переподготовки «Теология». Курс Священного Писания Нового Завета продолжается три семестра и состоит из двух частей. Первая часть («Четвероевангелие») занимает один семестр, вторая часть («Апостол») — два семестра.

Курс рассчитан на слушателей с высшим образованием и существенно опирается на ранее приобретенные навыки аналитического мышления и работы с большими объемами литературы. Предполагается также исходное знакомство с текстом Евангелия.

Дисциплина относится к первому базовому модулю программы профессиональной переподготовки «Теология» и закладывает фундамент богословского образования наряду с курсами Священного Писания Ветхого Завета, догматического богословия, устава и гимнографии, церковной истории, переплетаясь с перечисленными дисциплинами следующим образом:

Изучение новозаветного Писания опирается на знание ветхозаветных реалий и мессианских мест Библии. Новый Завет, в свою очередь, позволяет осмыслить принцип христоцентричности в толковании ветхозаветного Писания. Кроме того, совокупность обоих предметов позволяет показать преемство двух Заветов и их качественное различие, способствует углубленному пониманию обеих частей Библии.

Догматическое богословие, как выражение в учебной плоскости православного Предания, служит ориентиром в толковании новозаветного текста. В свою очередь, освоение Нового Завета призвано продемонстрировать, что православное богословие есть прежде всего богословие библейское.

Знание новозаветного текста и Священной новозаветной истории является необходимым условием качественного изучения богослужения.

Священная новозаветная история является типологией церковной истории в целом. Тем самым изучение Нового Завета становится пропедевтикой курсов истории древней Церкви, Русской Православной Церкви, Поместных Церквей. Начальное понятие о святоотеческой экзегезе, приобретаемое в курсе Нового Завета, связывает эту дисциплину с патрологией.

Дисциплина учитывает перспективу продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре, в особенности на тех программах, которые посвящены исследованию богословского наследия Русской Церкви, в частности истории русской библеистики. Для чего в процессе освоения дисциплины обеспечивается начальное знакомство с работами отечественных библеистов.

Цели курса

Освоение дисциплины должно позволить слушателям свободно ориентироваться в тексте Священного Писания Нового Завета; основательно ознакомиться с его богословским содержанием, осмысленным в русле Священного Предания; приобрести опыт углубленного самостоятельного изучения Слова Божия.

Курс должен способствовать осмыслению богодухновенности Священного Писания, единства Ветхого и Нового Завета, пониманию основополагающего значения Писания в жизни Церкви и в православном богословии; пробуждению интереса к истории святоотеческой экзегезы, к литургическому толкованию Писания, к наследию русской православной библеистики.

Задачи курса — дать обучающимся:

в области Священной новозаветной истории - знание ее периодизации, основных событий; их последовательности;

в области исагогики — элементарные сведения о новозаветных книгах, о географическом и политическом контексте новозаветных событий;

в области содержания новозаветного текста — знание структуры, тематики и особенностей каждой новозаветной книги; фактическое и богословское содержание избранных отделов текста; умение рассмотреть событие, поучение или тему в контексте Священной истории Нового Завета и идейной ткани новозаветной книги; умение раскрыть сквозную тему или новозаветное понятие;

в области святоотеческой экзегезы — знакомство с несколькими ключевыми представителями православной святоотеческой экзегезы, в том числе в Русской Церкви; примеры святоотеческой интерпретации новозаветного текста или события;

в области русской библейской науки — сведения об одном из ее представителей; знакомство с содержанием одного или нескольких из его произведений; умение проанализировать произведение: выявить проблему исследования, подход и ее решение, логику рассуждений, основные тезисы;

навык регулярного чтения Священного Писания Нового Завета и святоотеческих толкований;

навык выявления проблем интерпретации новозаветного текста и привлечения учебной и справочной литературы, святоотеческих произведений к разрешению поставленных проблем.

Программа курса

В программу курса входит освоение теоретического материала, подготовка к коллоквиуму, написание контрольной работы и реферата. Описание видов работы и график аттестации по ним даны в пп. «Методические рекомендации по изучению курса» и «Условия аттестации по курсу».