Нелегко сразу разглядеть причину, по которой народ израильский несколько столетий был заблудшей овцой, отторженной от Отчего дома, — им не хватало знаний. Мы знаем по собственному опыту: чтобы человек разучился правильно реагировать на посещение Духа достаточно гораздо меньшего времени, проведенного без должного обучения Божьему Слову, чем долгие века еврейской истории! Даже если представители одного поколения будут пренебрегать Писанием, последствия не замедлят проявиться уже при жизни их детей.

Чтобы мир был завоеван для Царства Божьего, каждое поколение должно услышать Благую Весть. Иначе мы не сможем узнавать новые волны духовного обновления, посылаемые на землю Господом. Религиозное противодействие извращает сознание людей и препятствует пониманию истины Божьего Слова. Чтобы Писание было понято, Господь нуждается в Своих служителях в каждом поколении (Иоан. 20:22).

В наше время история повторяется: ученики Христа бредут в смущении по дороге в Еммаус. Но прекрасно то, что наш Господь никогда не оставляет нас без помощи. Он дает нам увидеть свое невежество, а потом открывает нам истину, точно так же, как Своим ученикам, шедшим в Еммаус: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании» (Лук. 24:25-27).

Бог дал нам материал, чтобы мы могли понять духовную связь между самыми разнообразными книгами Ветхого Завета, полными тайн и иносказаний, и увидеть, какое они имеют значение в свете Нового Завета. Нам необходимо отыскать «красную нить» и следовать за нею.

Стен Нильсон - Завет в Крови Иисуса

М.: Золотые страницы, 2015. — 192 с.

ISBN 5-94324-032-2

Стен Нильсон - Завет в Крови Иисуса - Содержание

1. Отметь эту красную нить!

2. Первоначальный союз

3. Бог ищет контакта с землей

4. Бог находит Аврама

5. Знамения завета

6. Завет в действии

7. Давид и Ионафан

8. Обновление завета в Египте

9. Закон — божественное зеркало

10. Скиния — жилище Бога

11. Жертва: ее скрытое значение

12. Действительность в свете Нового Завета

13. Трапеза завета Господня

14. Новый завет в Крови Иисуса Христа ...

15. Первосвященник

16. Обрезание сердца

17. Возможности Нового Завета