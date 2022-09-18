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Нильссон - Влюбленность, любовь и брак

Стен Нильссон - Влюбленность, любовь и брак
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
В мире существует огромная всеобщая потребность в любви. Все люди хотят любви, понимая это или нет. Известный психиатр Сидней Блантон сказал: “Люди сидят на пороге своей личности и требуют, чтобы мир пришел и полюбил их. Они не могут дальше жить без любви, им необходимо получить любовь, чтобы не погибнуть”. Тот же человек составил фразу, навсегда запечатлевшуюся в моей душе: “Самое глубокое в человеке - любить и быть любимым”.
Другой христианский психиатр Карл Меннинджер писал о человеке в аналогичной манере: “Ненависть опустошает жизнь, тогда как любовь, напротив, оберегает ее и заставляет расцветать. Ненависть ослепляет человека и вводит в заблуждение его рассудительность, тогда как любовь делает его настолько свободным, что он может совершать творческие дела в помощь человечеству”.
Итак, любовь является основанием для всякого человеческого чувства безопасности и для всех положительных результатов, достигнутых человеком. Библия подчеркивает это, говоря нам: “Возлюби Бога и возлюби ближнего твоего, как самого себя”.

Стен Нильссон - Влюбленность, любовь и брак

Минск: Издательство Слово Жизни, 1997. - 160 с.
ISBN 5-86959-029-9

Стен Нильссон - Влюбленность, любовь и брак - Содержание

Предисловие
Часть 1
  • 1. Любовь
  • 2. Весна любви и “опасное знойное лето”
  • 3. Между помолвкой и браком
  • 4. Супружеская любовь на Божьих условиях
  • 5. Любовь возрастает
  • 6. Будни любви
  • 7. Оберегайте интимность
  • 8. Библейские принципы секса
  • 9. Контроль над сексом в браке
  • 10. О нарушениях в завете - и прощении и восстановлении
  • 11. За закрытыми дверями
Часть 2
  • 12. Семейная жизнь
  • 13. Положение и роль жены
  • 14. Библейская роль мужа
  • 15. Обязанности родителей перед детьми
  • 16. Быть ребенком...
  • 17. Два свидетельства: Что нужно каждому ребенку
  • 18 Благополучный брак
Послесловие
Views 1 981
Rating 2.8 / 5
Added 18.09.2022
Author brat Vasil
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2.8/5 (71)

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