В мире существует огромная всеобщая потребность в любви. Все люди хотят любви, понимая это или нет. Известный психиатр Сидней Блантон сказал: “Люди сидят на пороге своей личности и требуют, чтобы мир пришел и полюбил их. Они не могут дальше жить без любви, им необходимо получить любовь, чтобы не погибнуть”. Тот же человек составил фразу, навсегда запечатлевшуюся в моей душе: “Самое глубокое в человеке - любить и быть любимым”.

Другой христианский психиатр Карл Меннинджер писал о человеке в аналогичной манере: “Ненависть опустошает жизнь, тогда как любовь, напротив, оберегает ее и заставляет расцветать. Ненависть ослепляет человека и вводит в заблуждение его рассудительность, тогда как любовь делает его настолько свободным, что он может совершать творческие дела в помощь человечеству”.

Итак, любовь является основанием для всякого человеческого чувства безопасности и для всех положительных результатов, достигнутых человеком. Библия подчеркивает это, говоря нам: “Возлюби Бога и возлюби ближнего твоего, как самого себя”.

Стен Нильссон - Влюбленность, любовь и брак

Минск: Издательство Слово Жизни, 1997. - 160 с.

ISBN 5-86959-029-9

Стен Нильссон - Влюбленность, любовь и брак - Содержание

Предисловие

Часть 1

1. Любовь

2. Весна любви и “опасное знойное лето”

3. Между помолвкой и браком

4. Супружеская любовь на Божьих условиях

5. Любовь возрастает

6. Будни любви

7. Оберегайте интимность

8. Библейские принципы секса

9. Контроль над сексом в браке

10. О нарушениях в завете - и прощении и восстановлении

11. За закрытыми дверями

Часть 2

12. Семейная жизнь

13. Положение и роль жены

14. Библейская роль мужа

15. Обязанности родителей перед детьми

16. Быть ребенком...

17. Два свидетельства: Что нужно каждому ребенку

18 Благополучный брак

Послесловие