Нильссон - Влюбленность, любовь и брак
В мире существует огромная всеобщая потребность в любви. Все люди хотят любви, понимая это или нет. Известный психиатр Сидней Блантон сказал: “Люди сидят на пороге своей личности и требуют, чтобы мир пришел и полюбил их. Они не могут дальше жить без любви, им необходимо получить любовь, чтобы не погибнуть”. Тот же человек составил фразу, навсегда запечатлевшуюся в моей душе: “Самое глубокое в человеке - любить и быть любимым”.
Другой христианский психиатр Карл Меннинджер писал о человеке в аналогичной манере: “Ненависть опустошает жизнь, тогда как любовь, напротив, оберегает ее и заставляет расцветать. Ненависть ослепляет человека и вводит в заблуждение его рассудительность, тогда как любовь делает его настолько свободным, что он может совершать творческие дела в помощь человечеству”.
Итак, любовь является основанием для всякого человеческого чувства безопасности и для всех положительных результатов, достигнутых человеком. Библия подчеркивает это, говоря нам: “Возлюби Бога и возлюби ближнего твоего, как самого себя”.
Стен Нильссон - Влюбленность, любовь и брак
Минск: Издательство Слово Жизни, 1997. - 160 с.
ISBN 5-86959-029-9
Стен Нильссон - Влюбленность, любовь и брак - Содержание
Предисловие
Часть 1
- 1. Любовь
- 2. Весна любви и “опасное знойное лето”
- 3. Между помолвкой и браком
- 4. Супружеская любовь на Божьих условиях
- 5. Любовь возрастает
- 6. Будни любви
- 7. Оберегайте интимность
- 8. Библейские принципы секса
- 9. Контроль над сексом в браке
- 10. О нарушениях в завете - и прощении и восстановлении
- 11. За закрытыми дверями
Часть 2
- 12. Семейная жизнь
- 13. Положение и роль жены
- 14. Библейская роль мужа
- 15. Обязанности родителей перед детьми
- 16. Быть ребенком...
- 17. Два свидетельства: Что нужно каждому ребенку
- 18 Благополучный брак
Послесловие
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