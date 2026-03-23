Нисанзона - Зоар - том - 2

Вашему вниманию представлен второй том серии Зоар на ТаНаХ - недельная глава Шлах. Зоар на эту недельную главу необычайно своеобразен и глубок. Книга содержит огромное количество комментариев из других глав. Изучая эту книгу, читатели увидят, что, к сожалению, до нас не дошёл весь текст Зоара, что затрудняет возможность комментировать отрывки, смежные с утерянными.

В этой книге раскрыты глубочайшие тайны, связанные с проживанием в земле Израиля, раскрывается связь между строением духовных миров и миром человека. Описывается структура райского сада женщин... Перед вами раскроется удивительная возможность следить за беседой праведников этого мира с душами праведников из Ган Эдена, и вы поймёте величие поколения вышедших из Египта. Поражают объяснения секретов брита и тайны захоронения праотцев в пещере Махпела. Кому не хотелось бы понять, что представляет собой Машиах и какова его Корона?!

А разве даже знаток Торы не укрепится в своей вере и разве не возрастёт его страх перед Творцом, когда он изучит и осознает секреты, относящиеся к чтению Торы в синагоге? Конечно, тот, кто видит материальный мир слишком хорошо, мало интересуется духовными мирами и не замечает их. Но Одеяния будущего мира создаются именно духовными усилиями здесь, как подробно разъясняет Зоар в этой недельной главе. Хотя, иногда, именно действие в этом мире (к примеру, ношение цицит) поднимает духовный уровень человека и удостаивает его будущего мира.

Нет сомнения, что, хотя есть возможность изучать эту книгу отдельно от остальных, она является ступенью Работы, которая следует за изучением серии "Введение в мир Зоар", и первой книги новой серии, - книгой "Зоар на недельные главы Бемидбар, Насо и Беалотха".

Зоар - на ТаНаХ - от Б-жественного Таны Рабби Шимона Бар Иохая - с комментарием «Сулам» Святого Бааль Сулама рабби Йеhуды Лейба аЛеви Ашлага - 2 - Недельная глава Шлах

Перевод, общая редакция и комментарий - р. Цви Элазара Давида Нисанзона

Израиль 5770 – 474 с.

ISBN 978-965-91497-1-1

